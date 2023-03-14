Деревянные здания — душа Иркутска. Местный поэт Марк Сергеев писал: «Иркутск, ты родился острогом, таежным бревенчатым градом». После большого пожара 1879 года на центральных улицах города запретили строительство деревянных домов. С той поры «кружевной» Иркутск затаился в маленьких улочках и переулках. Их мы и отправимся исследовать!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Иркутск: дома и люди

Гуляя по старинным улицам, мы полюбуемся кружевными избами и дворцами, украшенными сибирскими умельцами-резчиками. Жизнь домов — порой фантастическая, порой трагическая — неразрывно связана с их владельцами. Мы расскажем, как удивительно переплетались в их стенах судьбы разных людей. Так, вы услышите трогательную историю любви купца Бичайханова к французской балерине.

Архитектурные тайны

Вы оцените шедевры деревянного зодчества в стиле модерн: дом архитектора Рассушина, прекрасные особняки купцов Бутина и Бревнова. Заглянете в далекое прошлое наших предков — восточных славян — и раскроете сакральный смысл деревянных украшений. Мы поможем вам прикоснуться к еще живой, но постепенно уходящей в небытие истории.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.