Деревянные здания - душа Иркутска. Местный поэт Марк Сергеев писал: "Иркутск, ты родился острогом, таежным бревенчатым градом".После большого пожара 1879 года на центральных улицах города запретили строительство деревянных домов. С

той поры "кружевной" Иркутск затаился в маленьких улочках и переулках. Их и предстоит исследовать! Гуляя по старинным улицам, можно полюбоваться кружевными избами и дворцами, украшенными сибирскими умельцами-резчиками. Жизнь домов - порой фантастическая, порой трагическая - неразрывно связана с их владельцами. Удивительно переплетались в их стенах судьбы разных людей. Так, можно услышать трогательную историю любви купца Бичайханова к французской балерине. Оцените шедевры деревянного зодчества в стиле модерн: дом архитектора Рассушина, прекрасные особняки купцов Бутина и Бревнова. Загляните в далекое прошлое наших предков - восточных славян - и раскройте сакральный смысл деревянных украшений. Прикоснитесь к еще живой, но постепенно уходящей в небытие истории. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по деревянному Иркутску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но зимние холода и весенние дожди могут затруднить комфортное изучение архитектуры.

Сейчас август — это идеальное время.