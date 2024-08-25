Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя деревянные дома и дворцы, украшенные сибирскими умельцами. Узнайте удивительные истории их владельцев
Деревянные здания - душа Иркутска. Местный поэт Марк Сергеев писал: "Иркутск, ты родился острогом, таежным бревенчатым градом".
После большого пожара 1879 года на центральных улицах города запретили строительство деревянных домов. С читать дальшеуменьшить
той поры "кружевной" Иркутск затаился в маленьких улочках и переулках.
Их и предстоит исследовать! Гуляя по старинным улицам, можно полюбоваться кружевными избами и дворцами, украшенными сибирскими умельцами-резчиками. Жизнь домов - порой фантастическая, порой трагическая - неразрывно связана с их владельцами. Удивительно переплетались в их стенах судьбы разных людей. Так, можно услышать трогательную историю любви купца Бичайханова к французской балерине.
Оцените шедевры деревянного зодчества в стиле модерн: дом архитектора Рассушина, прекрасные особняки купцов Бутина и Бревнова.
Загляните в далекое прошлое наших предков - восточных славян - и раскройте сакральный смысл деревянных украшений. Прикоснитесь к еще живой, но постепенно уходящей в небытие истории. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Лучшее время для прогулки по деревянному Иркутску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но зимние холода и весенние дожди могут затруднить комфортное изучение архитектуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом архитектора Рассушина
Особняк купца Бутина
Особняк купца Бревнова
Описание экскурсии
Иркутск: дома и люди
Гуляя по старинным улицам, мы полюбуемся кружевными избами и дворцами, украшенными сибирскими умельцами-резчиками. Жизнь домов — порой фантастическая, порой трагическая — неразрывно связана с их владельцами. Мы расскажем, как удивительно переплетались в их стенах судьбы разных людей. Так, вы услышите трогательную историю любви купца Бичайханова к французской балерине.
Архитектурные тайны
Вы оцените шедевры деревянного зодчества в стиле модерн: дом архитектора Рассушина, прекрасные особняки купцов Бутина и Бревнова. Заглянете в далекое прошлое наших предков — восточных славян — и раскроете сакральный смысл деревянных украшений. Мы поможем вам прикоснуться к еще живой, но постепенно уходящей в небытие истории.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1301 туриста
Меня зовут Сергей, я с детства увлекаюсь историей, люблю путешествовать. Вместе с командой гидов мы с удовольствием покажем вам колоритный Иркутск и бирюзовую Ангару. Поможем погрузиться в прошлое этих удивительных мест и раскрыть особенности сибирской архитектуры. Ждем вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Anna
Нашем гидом была Наталья. И это было очень здорово! Так приятно, когда гид любит свой город, умеет работать с фактами, адекватно смотрит на многие вещи и не вбивает в голову читать дальшеуменьшить
туристам популярные байки. Очень интересный рассказ Натальи, все подробно, чётко. Знает много нюансов, которые не каждый местный знает. Мы гуляли три часа! Время пролетело незаметно. А самое главное, после экскурсии многое осталось в голове, смогли пересказать своим знакомым о городе! Рекомендую!!
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Игорь
Большое спасибо Сергею за отличную экскурсию! Он прекрасно знает историю Иркутска, особенности строительства и оформления деревянных домов. Мы узнали много нам неизвестного и интересного, познакомились с красивыми образцами деревянного зодчества, с историями, с ними связанными.
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Анастасия
Вроде неплохо погуляли, Наталья старалась, но не все умеют красиво рассказывать, Наталье стоит поработать над текстом, очень сложно слушать рассказ с множеством междометий. Кроме того очень часто звучало видимо, возможно, по-моему и т. п. В таком плане любой местный житель может с туристами погулять. В общем, своих взрослых детей я на такую экскурсию бы не повела.
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Сергею за интересное знакомство с Иркутском. Сергей заметно любит свой город и профессию. Экскурсия интересная, живая, с новыми фактами и интересными деталями. Полностью оправданы ожидания. Организация тоже на высоком уровне. Были учтены наши пожелания.
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В
Вера
Экскурсия прекрасная, прослушали живой и интересный рассказ экскурсовода Елены о замечательном городе Иркутске! Очень рекомендую всем!
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Нина
Очень понравилось. Сразу видно, что Сергей увлеченный гид, знающий и любящий историю и свой город. Гуляли с большим удовольствием.
Рекомендую и местным жителям и гостям Иркутска.
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