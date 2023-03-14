Гуляя по старинным улицам, мы полюбуемся кружевными избами и дворцами, украшенными сибирскими умельцами-резчиками. Жизнь домов — порой фантастическая, порой трагическая — неразрывно связана с их владельцами. Мы расскажем, как удивительно переплетались в их стенах судьбы разных людей. Так, вы услышите трогательную историю любви купца Бичайханова к французской балерине.
Вы оцените шедевры деревянного зодчества в стиле модерн: дом архитектора Рассушина, прекрасные особняки купцов Бутина и Бревнова. Заглянете в далекое прошлое наших предков — восточных славян — и раскроете сакральный смысл деревянных украшений. Мы поможем вам прикоснуться к еще живой, но постепенно уходящей в небытие истории.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.