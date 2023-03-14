Деревянное кружево Иркутска

Познакомиться с самобытным деревянным зодчеством, ставшим брендом города

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Ответы на вопросы
Деревянные здания — душа Иркутска. Местный поэт Марк Сергеев писал: «Иркутск, ты родился острогом, таежным бревенчатым градом».

После большого пожара 1879 года на центральных улицах города запретили строительство деревянных домов. С той поры «кружевной» Иркутск затаился в маленьких улочках и переулках. Их мы и отправимся исследовать!
Деревянное кружево Иркутска
Деревянное кружево Иркутска
Деревянное кружево Иркутска
Деревянное кружево Иркутска
Деревянное кружево Иркутска
Деревянное кружево Иркутска
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Описание

Что вас ожидает

Иркутск: дома и люди

Гуляя по старинным улицам, мы полюбуемся кружевными избами и дворцами, украшенными сибирскими умельцами-резчиками. Жизнь домов — порой фантастическая, порой трагическая — неразрывно связана с их владельцами. Мы расскажем, как удивительно переплетались в их стенах судьбы разных людей. Так, вы услышите трогательную историю любви купца Бичайханова к французской балерине.

Архитектурные тайны

Вы оцените шедевры деревянного зодчества в стиле модерн: дом архитектора Рассушина, прекрасные особняки купцов Бутина и Бревнова. Заглянете в далекое прошлое наших предков — восточных славян — и раскроете сакральный смысл деревянных украшений. Мы поможем вам прикоснуться к еще живой, но постепенно уходящей в небытие истории.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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