Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи

Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи,...

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2 отзыва
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи, попробовать популярные бурятские блюда, сделать потрясающие фотографии, познакомиться с культурой и традициями местных коренных жителей бурят-шаманистов.

Летом: искупаться в Байкале, прогуляться по галечным и песчаным пляжам.

Зимой побродить по байкальскому льду, покататься на коньках, тюбе (заказывать заранее).

И просто перезагрузиться новыми впечатлениями, пейзажами и зарядиться энергией первозданной природы.
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи

Что вы увидите 🤩

  • Заброшенный мраморный карьер у поселка Бугульдейка с панорамным видом на Байкал и устье реки Бугульдейки
  • бухту Саган-Заба с наскальными рисунками древних курыкан (около 2000 лет назад)
  • смотровую площадку на высоком берегу в бухте Ая
  • смотровую площадку над устьем реки Анга, местом её впадения в Байкал
  • посёлок Еланцы
  • наскальные рисунки в долине реки Анга
  • священную гору Ёрд
  • памятник орлу
  • обо и сэргэ шаманистов
  • обряд подношения молоком местным духам и многое другое
Что вас ждёт
Начало обычно в 09:00 из Иркутска. Выезжаем из города по Качугскому тракту, доезжаем до посёлка Баяндай (примерно 1, 5 часа от Иркутска), далее поворачиваем в сторону поселка Сахюрта. Если ехать без остановок из Иркутска, добраться до посёлка Бугульдейка, где находится заброшенный мраморный карьер, можно за 3-3, 5 часа.
По дороге есть что посмотреть: местные жители буряты–шаманисты, живописные степи с табунами лошадей, таёжные распадки, речные долины. Придорожные кафе предлагают на выбор традиционную русскую кухню и местную, бурятскую. Возможны остановки по требованию в живописных местах для фото. Если будет желание перекусить, делаем остановку в кафе. После осмотра достопримечательностей в Бугульдейке в комфортном темпе отправляемся по маршруту в Тажеранскую степь.
Тажеранская степь или Тажераны
Это широкая прибрежная байкальская степь, протянувшаяся на многие десятки километров. От Иркутска эта местность находится на расстоянии около 200 км. Степь знаменита живописными байкальскими бухтами с видом на противоположный берег (республика Бурятия) и своим необычным для Байкала монгольским ландшафтом. Учёные подсчитали возраст Тажеранской степи: около 300-400 млн. лет.
Степь также уникальна удивительным разнообразием и концентрацией минералов, небольшими озёрами с солёной водой, редкими растениями доледникового периода (реликтовые растения). Когда-то, много миллионов лет назад, степь была дном океана. Съезжая с основной автомобильной трассы, вы попадаете в захватывающий мир байкальских пейзажей, степей, рек, сосновых рощ, следов пребывания древних людей.
Много столетий назад в этой местности обитал народ курыкане, во время путешествия вы увидите их наскальные рисунки, которым уже около 2 000 лет. Потомки курыкан, буряты, до сих пор чтят религию своих предков — шаманизм. По дороге нам будут встречаться обо, гид расскажет, что это такое. С курыканских времён местными жителями почитается священная гора Ёрд, около которой и в наше время проводятся Ёрдынские игры. Гору Ёрд мы также увидим во время джип-тура. Можно много написать о Тажеранах, но лучше один раз увидеть!

Важная информация:

  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
  • Ваша экскурсия индивидуальная и гид-водитель подъедет к месту Вашего проживания в Иркутске. При проведении программы учитываются Ваши пожелания, также маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий.
  • Общий километраж: около 500 км
  • Период проведения: круглогодично. Зимой маршрут зависит от высоты снежного покрова в степи и проходимости дорог.
  • Автомобиль: Toyota Land Cruiser 80, гид-водитель (возможно проведение экскурсии на английском языке).
  • Не требуется особой подготовки.
  • Питание: в придорожных кафе (дополнительные расходы), либо можно взять перекус с собой. В машине будет термос с кипятком.
🚩 Начало и место завершения: место Вашего проживания в Иркутске
 Что входит
  • 12 часов аренды автомобиля Toyota Land Cruiser 80
  • Сопровождение гида-водителя (в том числе англоязычного)
  • 1 бутылка воды на каждого пассажира.
 Что не входит
  • Питание и напитки во время тура
  • Сбор нацпарка — 100 руб. /чел.
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
  • Ваша экскурсия индивидуальная и гид-водитель подъедет к месту Вашего проживания в Иркутске. При проведении программы учитываются Ваши пожелания, также маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий.
  • Общий километраж: около 500 км
  • Период проведения: круглогодично. Зимой маршрут зависит от высоты снежного покрова в степи и проходимости дорог.
  • Автомобиль: Toyota Land Cruiser 80, гид-водитель (возможно проведение экскурсии на английском языке).
  • Не требуется особой подготовки.
  • Питание: в придорожных кафе (дополнительные расходы), либо можно взять перекус с собой. В машине будет термос с кипятком.
Время проведения: Ежедневно, круглогодично
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталья Л.
Наталья Л.
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