Что вас ждёт

Начало обычно в 09:00 из Иркутска. Выезжаем из города по Качугскому тракту, доезжаем до посёлка Баяндай (примерно 1, 5 часа от Иркутска), далее поворачиваем в сторону поселка Сахюрта. Если ехать без остановок из Иркутска, добраться до посёлка Бугульдейка, где находится заброшенный мраморный карьер, можно за 3-3, 5 часа.

По дороге есть что посмотреть: местные жители буряты–шаманисты, живописные степи с табунами лошадей, таёжные распадки, речные долины. Придорожные кафе предлагают на выбор традиционную русскую кухню и местную, бурятскую. Возможны остановки по требованию в живописных местах для фото. Если будет желание перекусить, делаем остановку в кафе. После осмотра достопримечательностей в Бугульдейке в комфортном темпе отправляемся по маршруту в Тажеранскую степь.

Тажеранская степь или Тажераны

Это широкая прибрежная байкальская степь, протянувшаяся на многие десятки километров. От Иркутска эта местность находится на расстоянии около 200 км. Степь знаменита живописными байкальскими бухтами с видом на противоположный берег (республика Бурятия) и своим необычным для Байкала монгольским ландшафтом. Учёные подсчитали возраст Тажеранской степи: около 300-400 млн. лет.

Степь также уникальна удивительным разнообразием и концентрацией минералов, небольшими озёрами с солёной водой, редкими растениями доледникового периода (реликтовые растения). Когда-то, много миллионов лет назад, степь была дном океана. Съезжая с основной автомобильной трассы, вы попадаете в захватывающий мир байкальских пейзажей, степей, рек, сосновых рощ, следов пребывания древних людей.

Много столетий назад в этой местности обитал народ курыкане, во время путешествия вы увидите их наскальные рисунки, которым уже около 2 000 лет. Потомки курыкан, буряты, до сих пор чтят религию своих предков — шаманизм. По дороге нам будут встречаться обо, гид расскажет, что это такое. С курыканских времён местными жителями почитается священная гора Ёрд, около которой и в наше время проводятся Ёрдынские игры. Гору Ёрд мы также увидим во время джип-тура. Можно много написать о Тажеранах, но лучше один раз увидеть!

Важная информация: