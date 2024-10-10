Историческая пешая прогулка по КБЖД вдоль берега Байкала. Мы пойдем пешком, чтобы увидеть и прочувствовать сполна всю ее красоту. КБЖД органично встроена в береговой ландшафт озера. Это будет легко, при этом насыщено и познавательно.

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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Байкалу

Вас ждет незабываемое приключение! По дороге из Иркутска мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть на фотографии ледокол «Ангара» — старейший из сохранившихся в мире. Я расскажу вам о его интересной и непростой судьбе.

Поселок Порт Байкал

Из Листвянки мы отправимся на пароме через исток Ангары в живописный посёлок Порт Байкал. Здесь царит атмосфера рыбацкой деревни, и вы сможете насладиться нетронутыми туристами местами, где нет сувениров, ресторанов и элитных гостиниц.

Экскурсия по музею и достопримечательностям

Мы посетим музей КБЖД, где вас ждут:

Паровоз серии Л «Лебедянка»;

Старинный маяк;

Камень желаний.

Пройдя по шпалам, мы доберемся до галереи, где вы увидите уникальную кладку возрастом более 120 лет. Я расскажу вам о различных способах её строительства.

Возможности для отдыха

Если вы захотите, у вас будет возможность искупаться в Байкале и насладиться чаем с сибирскими травами. Я поделюсь с вами увлекательной историей строительства КБЖД и расскажу все о великом озере Байкал и его эндемиках.

Фотографии на память

С удовольствием сделаю для вас множество фотографий, чтобы вы могли запомнить это замечательное путешествие!

Маршрут и подготовка

Наш маршрут идеально подходит для тех, кто готов пройти пешком около 7 км. Если этот путь покажется вам сложным, мы можем сократить часть пешего маршрута и вернуться в Листвянку на катере (стоимость уточняйте дополнительно).

Также, вы можете заменить посещение музея КБЖД на Байкальский музей, чтобы увидеть нерп (продолжительность посещения — 30 минут).

Важно помнить

Не забудьте взять с собой удобную обувь, черные очки, перекус и надеть непродуваемую куртку. Это поможет вам насладиться путешествием на полную катушку!