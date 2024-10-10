Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Байкалу
Вас ждет незабываемое приключение! По дороге из Иркутска мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть на фотографии ледокол «Ангара» — старейший из сохранившихся в мире. Я расскажу вам о его интересной и непростой судьбе.
Поселок Порт Байкал
Из Листвянки мы отправимся на пароме через исток Ангары в живописный посёлок Порт Байкал. Здесь царит атмосфера рыбацкой деревни, и вы сможете насладиться нетронутыми туристами местами, где нет сувениров, ресторанов и элитных гостиниц.
Экскурсия по музею и достопримечательностям
Мы посетим музей КБЖД, где вас ждут:
- Паровоз серии Л «Лебедянка»;
- Старинный маяк;
- Камень желаний.
Пройдя по шпалам, мы доберемся до галереи, где вы увидите уникальную кладку возрастом более 120 лет. Я расскажу вам о различных способах её строительства.
Возможности для отдыха
Если вы захотите, у вас будет возможность искупаться в Байкале и насладиться чаем с сибирскими травами. Я поделюсь с вами увлекательной историей строительства КБЖД и расскажу все о великом озере Байкал и его эндемиках.
Фотографии на память
С удовольствием сделаю для вас множество фотографий, чтобы вы могли запомнить это замечательное путешествие!
Маршрут и подготовка
Наш маршрут идеально подходит для тех, кто готов пройти пешком около 7 км. Если этот путь покажется вам сложным, мы можем сократить часть пешего маршрута и вернуться в Листвянку на катере (стоимость уточняйте дополнительно).
Также, вы можете заменить посещение музея КБЖД на Байкальский музей, чтобы увидеть нерп (продолжительность посещения — 30 минут).
Важно помнить
Не забудьте взять с собой удобную обувь, черные очки, перекус и надеть непродуваемую куртку. Это поможет вам насладиться путешествием на полную катушку!
в любой день в любое время по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ледокол Ангара
- Исток Ангары
- Озеро Байкал
- Порт Байкал
- Паравоз Лебедянка
- Кладбище кораблей
- Старинный маяк
- Камень Желаний
- Искусственные сооружения конца 19 начала 20 века
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Благодарю за выбор экскурсии! Пожалуйста не забудьте удобную обувь
- Черные очки
- Перекус и одеть не продуваемую куртку