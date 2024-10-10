КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света

Историческая пешая прогулка по КБЖД вдоль берега Байкала. Мы пойдем пешком, чтобы увидеть и прочувствовать сполна всю ее красоту. КБЖД органично встроена в береговой ландшафт озера. Это будет легко, при этом насыщено и познавательно.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Байкалу

Вас ждет незабываемое приключение! По дороге из Иркутска мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть на фотографии ледокол «Ангара» — старейший из сохранившихся в мире. Я расскажу вам о его интересной и непростой судьбе.

Поселок Порт Байкал

Из Листвянки мы отправимся на пароме через исток Ангары в живописный посёлок Порт Байкал. Здесь царит атмосфера рыбацкой деревни, и вы сможете насладиться нетронутыми туристами местами, где нет сувениров, ресторанов и элитных гостиниц.

Экскурсия по музею и достопримечательностям

Мы посетим музей КБЖД, где вас ждут:

  • Паровоз серии Л «Лебедянка»;
  • Старинный маяк;
  • Камень желаний.

Пройдя по шпалам, мы доберемся до галереи, где вы увидите уникальную кладку возрастом более 120 лет. Я расскажу вам о различных способах её строительства.

Возможности для отдыха

Если вы захотите, у вас будет возможность искупаться в Байкале и насладиться чаем с сибирскими травами. Я поделюсь с вами увлекательной историей строительства КБЖД и расскажу все о великом озере Байкал и его эндемиках.

Фотографии на память

С удовольствием сделаю для вас множество фотографий, чтобы вы могли запомнить это замечательное путешествие!

Маршрут и подготовка

Наш маршрут идеально подходит для тех, кто готов пройти пешком около 7 км. Если этот путь покажется вам сложным, мы можем сократить часть пешего маршрута и вернуться в Листвянку на катере (стоимость уточняйте дополнительно).

Также, вы можете заменить посещение музея КБЖД на Байкальский музей, чтобы увидеть нерп (продолжительность посещения — 30 минут).

Важно помнить

Не забудьте взять с собой удобную обувь, черные очки, перекус и надеть непродуваемую куртку. Это поможет вам насладиться путешествием на полную катушку!

в любой день в любое время по договоренности.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ледокол Ангара
  • Исток Ангары
  • Озеро Байкал
  • Порт Байкал
  • Паравоз Лебедянка
  • Кладбище кораблей
  • Старинный маяк
  • Камень Желаний
  • Искусственные сооружения конца 19 начала 20 века
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день в любое время по договоренности.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Благодарю за выбор экскурсии! Пожалуйста не забудьте удобную обувь
  • Черные очки
  • Перекус и одеть не продуваемую куртку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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