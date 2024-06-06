1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Водная прогулка на хивусе (зимой) или на катере (летом): 1000 руб»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
«Мы прогуляемся по живописному берегу Байкала, летом сможем в нем искупаться, а зимой — походить по льду, послушать его и почувствовать мощь ледяного простора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
«По пути в Листвянку вы увидите сибирские хвойные и смешанные леса, колоритные деревушки и живописные зимние пейзажи со множеством спусков и подъемов»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
«Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду»
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри»»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Летом мы устроим пикник на берегу Байкала, зимой пообедаем в кафе»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
«Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду в переписке»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Тимирязева и Декабрьских Событий)»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«Это место никогда не покрывается льдом и особенно зимой вы легко увидите границу между рекой и озером»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
«На остров мы попадем на пароме (летом) или по ледовой переправе (зимой)»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Летом погуляем вдоль воды, а зимой — по космическому льду озера»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
«Паром ходит круглый год, поэтому зимой вы вблизи увидите стык льда и вод Ангары»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
«Зимой лёд появляется здесь раньше всего, поэтому можно покататься на коньках»
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Посетите один из самых живописных посёлков на западном берегу Байкала. Природа, история и уникальные места ждут вас
«⛸ Зимой — покататься на коньках и на хивусах по льду со знаменитыми метановыми пузырьками, которых у берегов Большого Голоустного — в изобилии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
«Зимой, чтобы не замерзнуть, будем по дороге пить чай с сибирскими травами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 490₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Начало: Отель проживания в Хужире
«Зимой вы увидите здесь ледяные гроты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«Зимой открыта официальная ледовая дорога — благодаря ей мы сможем безопасно ехать по льду, осматривать заледеневшие гроты и наплески»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
«По желанию летом можно включить в маршрут прогулку на корабле, зимой — поездки по льду Байкала»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
«На мысе Рогатка мы пересядем в моторную лодку (а зимой сразу переправляемся в порт Байкал на пароме) и отправимся в мини-круиз до Шаман-камня, сделаем подношение даров священному месту»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южное ожерелье Байкала
Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям
«Зимой, если будет желание, прокатитесь на тюбах или лыжах по одной из 15 трасс лучшего из горнолыжных курортов Восточной Сибири»
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
«Даже зимой ее температура не опускается ниже 50 градусов — в любое время года вы сможете искупаться в двух разных бассейнах, а также принять минеральный душ»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона
«Зимой надевайте всё самое теплое»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
«Здесь есть три тёплых озера, где летом купаются (температура воды в середине лета +25°C и выше), а зимой катаются на коньках»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру
«Зимой вам потребуются тёплые вещи (в музеях бывает холодно), а летом — репелленты (в дождливое время много комаров)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
25 340₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы прочувствуете местный колорит и дух шаманизма, услышите древние легенды, полюбуетесь природой, а зимой сможете прокатиться на коньках по льду»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
«А благодаря высокой температуре (+37), в ней можно купаться даже зимой»
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
«А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Кратковременная прогулка вдоль берега Листвянки на теплоходе (летом) или хивусе (зимой)»
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур Байкал и Тажеранская степь: культура, природа, бурятская кухня
Исследуйте уникальные ландшафты Байкала и Тажеранской степи, погрузитесь в мир бурятской культуры
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске
«Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила»
Расписание: Ежедневно круглый год в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
«Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом — на кораблях и катамаранах»
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Зимой часть пути пройдет по красивому и прозрачному байкальскому льду»
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Мы встретимся в Иркутске и отправимся к озеру на электричке (летом) или на автомобиле (зимой)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
«Зимой вы увидите здесь все виды льда — узорчатый ковёр простирается аж до горизонта»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
«Зимой вы сможете прокатиться на упряжках и почувствовать себя настоящим каюром»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
«Зимой вас будет ждать пузырьковый лёд и его мелодия»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Уже июнь, а я до сих пор под впечатлением от поездки на Байкал 14 февраля! Лед Байкала - безмерный космос! Восторг! Понравилось всё! Организация, маршрут, гид и водитель! Спасибо за осуществление мечты - я каталась на коньках по Байкалу 😍😌 Рекомендую!!
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- ДДина2 июня 2024Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
- ННиколай2 июня 2024Отличная экскурсия. Спасибо.
- ВВалентина29 мая 2024Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Зимние" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 3 900 до 35 990. Туристы уже оставили гидам 1214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 35 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Зимние», 1214 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август