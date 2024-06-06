Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Иркутску

Найдено 35 экскурсий в категории «Зимние» в Иркутске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Водная прогулка на хивусе (зимой) или на катере (летом): 1000 руб»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
«Мы прогуляемся по живописному берегу Байкала, летом сможем в нем искупаться, а зимой — походить по льду, послушать его и почувствовать мощь ледяного простора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 13 500 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
102 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
«По пути в Листвянку вы увидите сибирские хвойные и смешанные леса, колоритные деревушки и живописные зимние пейзажи со множеством спусков и подъемов»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670 за всё до 4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
«Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду»
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри»»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Летом мы устроим пикник на берегу Байкала, зимой пообедаем в кафе»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
«Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду в переписке»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Тимирязева и Декабрьских Событий)»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«Это место никогда не покрывается льдом и особенно зимой вы легко увидите границу между рекой и озером»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
«На остров мы попадем на пароме (летом) или по ледовой переправе (зимой
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Летом погуляем вдоль воды, а зимой — по космическому льду озера»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Байкал известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
«Паром ходит круглый год, поэтому зимой вы вблизи увидите стык льда и вод Ангары»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
«Зимой лёд появляется здесь раньше всего, поэтому можно покататься на коньках»
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Посетите один из самых живописных посёлков на западном берегу Байкала. Природа, история и уникальные места ждут вас
«⛸ Зимой — покататься на коньках и на хивусах по льду со знаменитыми метановыми пузырьками, которых у берегов Большого Голоустного — в изобилии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
«Зимой, чтобы не замерзнуть, будем по дороге пить чай с сибирскими травами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 490 за всё до 2 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Начало: Отель проживания в Хужире
«Зимой вы увидите здесь ледяные гроты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«Зимой открыта официальная ледовая дорога — благодаря ей мы сможем безопасно ехать по льду, осматривать заледеневшие гроты и наплески»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
«По желанию летом можно включить в маршрут прогулку на корабле, зимой — поездки по льду Байкала»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
«На мысе Рогатка мы пересядем в моторную лодку (а зимой сразу переправляемся в порт Байкал на пароме) и отправимся в мини-круиз до Шаман-камня, сделаем подношение даров священному месту»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Южное ожерелье Байкала
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Южное ожерелье Байкала
Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям
«Зимой, если будет желание, прокатитесь на тюбах или лыжах по одной из 15 трасс лучшего из горнолыжных курортов Восточной Сибири»
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
«Даже зимой ее температура не опускается ниже 50 градусов — в любое время года вы сможете искупаться в двух разных бассейнах, а также принять минеральный душ»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000 за всё до 5 чел.
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона
«Зимой надевайте всё самое теплое»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 340 за всё до 7 чел.
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
«Здесь есть три тёплых озера, где летом купаются (температура воды в середине лета +25°C и выше), а зимой катаются на коньках»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340 за всё до 7 чел.
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру
«Зимой вам потребуются тёплые вещи (в музеях бывает холодно), а летом — репелленты (в дождливое время много комаров)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
25 340 за всё до 7 чел.
Один день на Ольхоне в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
113 отзывов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы прочувствуете местный колорит и дух шаманизма, услышите древние легенды, полюбуетесь природой, а зимой сможете прокатиться на коньках по льду»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500 за человека
Целебные источники Тункинской долины
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
«А благодаря высокой температуре (+37), в ней можно купаться даже зимой»
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за человека
День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
«А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
🚗 На машине
Групповая
8 часов
66 отзывов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Кратковременная прогулка вдоль берега Листвянки на теплоходе (летом) или хивусе (зимой
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900 за человека
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Джип-тур Байкал и Тажеранская степь: культура, природа, бурятская кухня
Исследуйте уникальные ландшафты Байкала и Тажеранской степи, погрузитесь в мир бурятской культуры
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске
«Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила»
Расписание: Ежедневно круглый год в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Листвянка - визитная карточка Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
«Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом — на кораблях и катамаранах»
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Путешествие из Иркутска на Малое море
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Зимой часть пути пройдет по красивому и прозрачному байкальскому льду»
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Мы встретимся в Иркутске и отправимся к озеру на электричке (летом) или на автомобиле (зимой
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
«Зимой вы увидите здесь все виды льда — узорчатый ковёр простирается аж до горизонта»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
«Зимой вы сможете прокатиться на упряжках и почувствовать себя настоящим каюром»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
«Зимой вас будет ждать пузырьковый лёд и его мелодия»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Уже июнь, а я до сих пор под впечатлением от поездки на Байкал 14 февраля! Лед Байкала - безмерный космос! Восторг! Понравилось всё! Организация, маршрут, гид и водитель! Спасибо за осуществление мечты - я каталась на коньках по Байкалу 😍😌 Рекомендую!!
  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Д
    Дина
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
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    что они могут рассказать с большей любовью и интересом о родных местах, они ими живут, дышат и с лёгкостью могут передать эту атмосферу туристу, в отличие от экскурсоводов с заученным материалом! Можно было задавать любые вопросы и они не оставались без ответа! Гид много рассказывал про местность, про историю, возил по труднодоступным местам острова Ольхон, 12 ч с лишним в общей сложности обошлось всё, но зато как насыщенно! Не помню как звали гида, но парень молодец!:) Обязательно воспользуюсь данным сайтом ещё раз!:)

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  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Отличная экскурсия. Спасибо.
    Отличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. Спасибо
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
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    своему краю! Прекрасно организованная экскурсия. Всю дорогу экскурсовод рассказывал о традициях, населённых пунктах, истории. Все очень содержательно, интересно. Нам всем понравилось. Организация на отлично. Замечательная экскурсия, спасибо большое за организацию!! Всем рекомендую!! А через день поехали с Александром еще и на о. Ольхон. И эта экскурсия супер!!! Все время,а это более 12 часов,нам рассказывали о местах,которые мы видели. Сам остров тоже очень понравился. Потрясающие виды,красивая природа Байкала просто поразительна!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
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    Иркутск. Все слушали с удовольствием, было интересно погрузиться в историю. Заранее были учтены все наши пожелания. Большое спасибо Ольге и Дмитрию за знакомство с этим чудесным местом.

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Зимние»

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  4. День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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