На Байкале тоже есть отличные песчаные пляжи и теплая вода в заливах, по количеству солнечного света мы обошли Рижское взморье и догнали юг Италии, а здешний загар держится дольше, чем испанский. Поэтому предлагаем вам познакомиться с достопримечательностями великого озера: посетить знаменитую Листвянку, прокатиться по шедевру мировой железнодорожной архитектуры – Кругобайкальской железной дороге, увидеть древний оплот шаманизма – остров Ольхон, а уже затем оценить байкальский пляжный отдых.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Байкалом

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера. Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал. Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта. В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее. Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп. плата), прогуляться пешком или на квадроциклах (доп. плата) по лесному берегу этого живописного озера. Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал. Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы! Протяженность: 65 км.

Питание включено: обед – в гостинице.

2 день Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге

День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном. И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой. Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле. Но отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века. Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги. Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века. К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у самого подножия величественных гор Хамар-Дабана, откуда поезд доставит вас в Иркутск. Протяженность переезда: авто ~10 мин, на пароме ~ 40 мин, на поезде ~10 часов.

Включено питание: завтрак – в гостинице, обед – в поезде.

3 день Отъезд на остров Ольхон

После завтрака на автобусе отправляемся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. Переправа на о.Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. На остров мы будем переправляться на большом пароме. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. Еще 40 километров по острову и мы в поселке Хужир – столице острова. Размещение на турбазе. Протяженность: 320 км. Время в пути: ~ 6 часов. Питание включено: завтрак – в гостинице, ужин – на базе отдыха.

4 день Поселок Хужир и священный мыс Бурхан

А вот с утра – вперед – покорять неизведанные просторы острова Ольхон. Занятием на первую половину дня для вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами. Питание включено: завтрак, ужин – на базе отдыха.

5 день Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день. Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. И уж если местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя. Питание включено: завтрак, ужин – на турбазе, горячий обед на костре.

6 день Переезд на побережье Малого моря

Сегодня возвращаемся на «большую землю». После завтрака на турбазе автобус доставит вас к переправе, а оттуда – паром на материк. Разместившись на одной из турбаз на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, теплая вода в заливах и водные развлечения («бананы», скутера и пр.). Время в пути: ~ 1,5 часа.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – на базе отдыха.

7 день Отдых на берегу Малого моря

Свободный день на турбазе. Любознательные могут посетить пещеры и соленые озера Тажеранской степи, Сарминское ущелье или совершить водную экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (доп.), а любителей погреться на солнышке снова ждет песчаный пляж и теплый залив. Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.

8 день Возвращение в Иркутск

Неделя путешествия пронеслась незаметно, но оставила впечатлений и воспоминаний на несколько лет. Немного разложить их по полочкам поможет время, которое вы проведете по пути в Иркутск. Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой. А ближе к городу населенные места позволят плавно подготовиться к возвращению в повседневную жизнь. Время в пути: ~ 4,5 часов.

Питание включено: завтрак – на турбазе.

9 день Обзорная экскурсия по Иркутску. Отъезд