Экскурсионный тур по побережью Байкала

На Байкале тоже есть отличные песчаные пляжи и теплая вода

5
3 отзыва
На Байкале тоже есть отличные песчаные пляжи и теплая вода в заливах, по количеству солнечного света мы обошли Рижское взморье и догнали юг Италии, а здешний загар держится дольше, чем испанский.

Поэтому предлагаем вам познакомиться с достопримечательностями великого озера: посетить знаменитую Листвянку, прокатиться по шедевру мировой железнодорожной архитектуры – Кругобайкальской железной дороге, увидеть древний оплот шаманизма – остров Ольхон, а уже затем оценить байкальский пляжный отдых.
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Ближайшие даты:
02
июл
30
июл
13
авг

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Байкалом

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.

Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.

Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.

Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп. плата), прогуляться пешком или на квадроциклах (доп. плата) по лесному берегу этого живописного озера.

Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

Протяженность: 65 км.
Питание включено: обед – в гостинице.

Знакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с Байкалом
2 день
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге

День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном.

И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой.

Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле.

Но отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века.

Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги.

Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века.

К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у самого подножия величественных гор Хамар-Дабана, откуда поезд доставит вас в Иркутск.

Протяженность переезда: авто ~10 мин, на пароме ~ 40 мин, на поезде ~10 часов.
Включено питание: завтрак – в гостинице, обед – в поезде.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дороге
3 день
Отъезд на остров Ольхон

После завтрака на автобусе отправляемся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. 

Переправа на о.Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.

На остров мы будем переправляться на большом пароме.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. 

Еще 40 километров по острову и мы в поселке Хужир – столице острова.

Размещение на турбазе.

Протяженность: 320 км. Время в пути: ~ 6 часов.

Питание включено: завтрак – в гостинице, ужин – на базе отдыха.

Отъезд на остров ОльхонОтъезд на остров ОльхонОтъезд на остров ОльхонОтъезд на остров ОльхонОтъезд на остров Ольхон
4 день
Поселок Хужир и священный мыс Бурхан

А вот с утра – вперед – покорять неизведанные просторы острова Ольхон.

Занятием на первую половину дня для вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

Питание включено: завтрак, ужин – на базе отдыха.

Поселок Хужир и священный мыс БурханПоселок Хужир и священный мыс БурханПоселок Хужир и священный мыс БурханПоселок Хужир и священный мыс БурханПоселок Хужир и священный мыс БурханПоселок Хужир и священный мыс Бурхан
5 день
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.

Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. 

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

И уж если местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя.

Питание включено: завтрак, ужин – на турбазе, горячий обед на костре.

Автомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс Хобой
6 день
Переезд на побережье Малого моря

Сегодня возвращаемся на «большую землю».

После завтрака на турбазе автобус доставит вас к переправе, а оттуда – паром на материк.

Разместившись на одной из турбаз на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, теплая вода в заливах и водные развлечения («бананы», скутера и пр.).

Время в пути: ~ 1,5 часа.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – на базе отдыха.

Переезд на побережье Малого моряПереезд на побережье Малого моряПереезд на побережье Малого моряПереезд на побережье Малого моряПереезд на побережье Малого моряПереезд на побережье Малого моряПереезд на побережье Малого моря
7 день
Отдых на берегу Малого моря

Свободный день на турбазе.

Любознательные могут посетить пещеры и соленые озера Тажеранской степи, Сарминское ущелье или совершить водную экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (доп.), а любителей погреться на солнышке снова ждет песчаный пляж и теплый залив.  

Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.

Отдых на берегу Малого моряОтдых на берегу Малого моряОтдых на берегу Малого моряОтдых на берегу Малого моряОтдых на берегу Малого моря
8 день
Возвращение в Иркутск

Неделя путешествия пронеслась незаметно, но оставила впечатлений и воспоминаний на несколько лет.

Немного разложить их по полочкам поможет время, которое вы проведете по пути в Иркутск.

Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.

А ближе к городу населенные места позволят плавно подготовиться к возвращению в повседневную жизнь.

Время в пути: ~ 4,5 часов.
Питание включено: завтрак – на турбазе.

Возвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
9 день
Обзорная экскурсия по Иркутску. Отъезд

Заключительный день программы и знакомство со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Ориентировочное время окончания программы – 14:00.

Питание включено: завтрак – в гостинице.

Обзорная экскурсия по Иркутску. ОтъездОбзорная экскурсия по Иркутску. ОтъездОбзорная экскурсия по Иркутску. ОтъездОбзорная экскурсия по Иркутску. ОтъездОбзорная экскурсия по Иркутску. ОтъездОбзорная экскурсия по Иркутску. ОтъездОбзорная экскурсия по Иркутску. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостинице в пос. Листвянка (1 ночь) и в г. Иркутск (2 ночи), а также на базе отдыха на о. Ольхон (3 ночи) и на Малом Море (2 ночи):

  • Иркутск – гостиница Ангара, Империя;
  • Листвянка – Кедр Байкала, Маяк (корпус Маячок);
  • о. Ольхон – б/о Хотэй, Ольхон, Звезда Кочевника, Байкал-Намад;
  • Малое Море – б/о Уюга, Ольтрек, Баяр.

Доплата за одноместное размещение – 24 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), в Иркутске (2 ночи), на турбазах на Ольхоне (3 ночи), на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
  • Билет на туристический поезд по КБЖД
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Водная экскурсия на о. Огой (катер отходит с о. Ольхон)
  • Экскурсия в Бурятскую деревню (о. Ольхон)
  • Вечерняя на катере по островам Малого Моря (2 часа, катер отходит с о. Ольхон)
  • Экскурсия в бухту Ая и к наскальным рисункам Сагаан-Заба
  • Услуги и развлечения, не указанные в программе тура
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь:
    • легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга;
    • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце);
    • футболки с коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  9. Фото- и видеоаппаратура с герметичной упаковкой на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие можно заказать дополнительные экскурсии и развлечения?

За дополнительную плату вы можете заказать:

  • водная экскурсия на о. Огой (катер отходит с о. Ольхон);
  • в Бурятскую деревню (о. Ольхон);
  • вечерняя на катере по островам Малого Моря (2 часа, катер отходит с о. Ольхон);
  • в бухту Ая и к наскальным рисункам Сагаан-Заба.

Подробную информацию уточняйте при бронировании или на базе отдыха.

Возможно ли участие в туре с детьми?

Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
23 июня 2021
После поездки с удивлением поняла, что в нашей стране возможно за оплаченные деньги получить обещанный сервис и впечатления. Путешествием осталась очень довольна, реальность соответствовала ожиданиям и даже превзошла её. Организаторам тура огромнейшее спасибо, продумано все до мелочей, обязательно буду рекомендовать данный тур.
А
23 июня 2021
Тур ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ! Красоты которые мы видели, превосходят все ожидания! Рекомендую, тур не сложный, но ногами походить иногда надо, в горку, с горки, если хочется увидеть красоты Байкала. На всех базах 4G летает, карточки для оплаты принимают везде. Возьмите с собой мешочек мелочи, для подношений в "Местах Силы". Богов нужно умаслить. Читайте рекомендации туроператора, список вещей и прочих предметов. Мы были в июне с 11 по 20.2021г,прохладно, тёплые вещи, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.

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