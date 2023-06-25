Однодневная экскурсия на хивусе в бухту Песчаную на озере Байкал в мини-группе
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Что вас ожидает:
- Листвянка – Большое Голоустное – Кадильный – бухта Песчаная
- Во время экскурсии:
- Увидим все виды льда: гладкий, с трещинами, с пузырьками, в виде торосов
- Прокатимся и подрифтуем на хивусе
- Продегустируем чистейшую Байкальскую воду
- Покатаемся на коньках и льдине по самому большому чистому катку
- Увидим знаменитые ходульные деревья
- Узнаем много интересных фактов и легенд про Байкал от гида, который будет сопровождать всю экскурсию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бухта Песчаная и её окрестности – одни из самых живописных и красивых мест озера Байкал. Не удивительно, что именно за этим местом закрепилось название «Байкальская Ривьера», и оно считается памятником природы. Автомобильной дороги до бухты нет, поэтому можно добраться только по льду либо воздуху. Поэтому это место сумело сохранить в себе нетронутую красоту: белоснежные песчаные пляжи, огромные скалы Колокольни, хвойные леса, знаменитые ходульные деревья, прозрачный лед, пузырьки – всё это бухта Песчаная. Всю эту красоту мы увидим с Вами в рамках нашей однодневной экскурсии на хивусе.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на хивусе (СВП) по маршруту: Листвянка – Скала Скрипер - Б. Голоустное –. б. Песчаная - б. Бабушка - Листвянка
- Сопровождение гида, экскурсии по маршруту
- Разрешени е на посещение национального парка
- Обед на свежем воздухе.
- Экскурсия проходит на хивусе (СВП - судно на воздушной подушке). Это тип судна, которое может двигаться с большой скоростью над водой и над твёрдой поверхностью на небольшом расстоянии над ним, на так называемой воздушной подушке, и является идеальным средством передвижения по байкальскому льду. Данные суда одинаково легко ходят как по воде, так и по льду, развивают скорость до 70 км/ч, автономность передвижения до 500 км
- Что не входит
- Дополнительные личные расходы
- Трансфер из Иркутска
- Место начала и завершения?
- Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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