Описание

Бухта Песчаная и её окрестности – одни из самых живописных и красивых мест озера Байкал. Не удивительно, что именно за этим местом закрепилось название «Байкальская Ривьера», и оно считается памятником природы. Автомобильной дороги до бухты нет, поэтому можно добраться только по льду либо воздуху. Поэтому это место сумело сохранить в себе нетронутую красоту: белоснежные песчаные пляжи, огромные скалы Колокольни, хвойные леса, знаменитые ходульные деревья, прозрачный лед, пузырьки – всё это бухта Песчаная. Всю эту красоту мы увидим с Вами в рамках нашей однодневной экскурсии на хивусе.