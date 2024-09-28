Экскурсии в Бухту «Песчаная» из Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Песчаная» в Иркутске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тур в бухту Песчаная на катере
На катере
9 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Тур в бухту Песчаная на катере
Начало: ДК «Орбита», Советская
«Бакланий камень, бухта «Песчаная», бухта «Бабушка», бухта «Внучка» Важная информация: Большая просьба оформлять «билет для брони» независимо от выбранного тура»
Расписание: Каждый день в 7:45 отправление с Иркутска
28 сен в 07:45
29 сен в 07:45
6 000 за человека
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
12.5 часов
Круиз
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
Начало: Иркутск, по договоренности
«Байкальская Ривьера Бухта Песчаная, доступная только с воды, станет нашей первой остановкой»
Расписание: в 07:30
22 сен в 07:30
23 сен в 07:30
11 900 за человека
Однодневный тур в Бухту Песчаная
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневный тур в Бухту Песчаная
Начало: Иркутск, Советская 139
«Приглашаю вас на однодневный тур в одну из самых теплых и живописных бухт озера Байкал — бухту Песчаную»
Расписание: Ежедневно
28 сен в 07:45
29 сен в 07:45
6 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бухта Песчаная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур в бухту Песчаная на катере
  2. Однодневный круиз по западному побережью Байкала
  3. Однодневный тур в Бухту Песчаная
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Набережная
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Памятник Колчаку
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Бухта Песчаная" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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