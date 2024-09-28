13 часов
Водная прогулка
Тур в бухту Песчаная на катере
Начало: ДК «Орбита», Советская
«Бакланий камень, бухта «Песчаная», бухта «Бабушка», бухта «Внучка» Важная информация: Большая просьба оформлять «билет для брони» независимо от выбранного тура»
Расписание: Каждый день в 7:45 отправление с Иркутска
28 сен в 07:45
29 сен в 07:45
6 000₽ за человека
12.5 часов
Круиз
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
Начало: Иркутск, по договоренности
«Байкальская Ривьера Бухта Песчаная, доступная только с воды, станет нашей первой остановкой»
Расписание: в 07:30
22 сен в 07:30
23 сен в 07:30
11 900₽ за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневный тур в Бухту Песчаная
Начало: Иркутск, Советская 139
«Приглашаю вас на однодневный тур в одну из самых теплых и живописных бухт озера Байкал — бухту Песчаную»
Расписание: Ежедневно
28 сен в 07:45
29 сен в 07:45
6 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бухта Песчаная»
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