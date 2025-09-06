Экскурсия из Иркутска в Листвянку предлагает уникальную возможность познакомиться с Байкалом.
Туристы смогут насладиться видами с Байкальского тракта, посетить Листвянку, известную визитами Чехова и Высоцкого, и узнать о флоре и фауне озера в Байкальском музее. Включены прогулки по берегу Байкала и посещение рынка с байкальскими сувенирами.
Это путешествие обещает множество интересных историй и захватывающих видов, которые оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды Байкала
- 🏛 Интересные музеи
- 🚶♂️ Прогулки по живописным местам
- 📚 Истории и легенды
- 🛍 Покупка сувениров
Что можно увидеть
- Байкальский музей
- Камень Черского
- Шаман-камень
Описание экскурсии
Если вы приехали отдохнуть на Байкале, но ещё не разобрались, что тут посмотреть и как спланировать маршрут, обращайтесь ко мне! Я организую для вас познавательную и неутомительную поездку, в ходе которой вы успеете:
- Побывать на смотровой площадке у Байкальского тракта, где я расскажу вам древнюю легенду и покажу тот самый Шаман-камень
- Осмотреть посёлок Листвянка, где в 1890-м году побывал Чехов, а в 1976-м — Владимир Высоцкий
- Посетить Байкальский музей, чтобы познакомиться с флорой и фауной уникального озера, в режиме реального времени увидеть сейсмическую активность местности и при желании совершить виртуальное погружение на дно Байкала
- Подняться на канатно-кресельной дороге к камню Черского, откуда открывается завораживающий вид на исток реки Ангары
- Почтить память Александра Вампилова, известного советского драматурга и прозаика
- Отправиться на знаменитый рынок, где можно купить рыбу разного посола и приготовления, а также байкальские самоцветы и сувениры
- Прогуляться по берегу Байкала, напитаться энергией места и сделать яркие фотографии
За время экскурсии вы узнаете много нового и интересного о Восточной Сибири. Вот лишь некоторые из тем, которых мы коснёмся:
- Самые яркие моменты из истории Иркутска начиная с 1661 года
- Ход строительства Байкальского тракта и перемены в жизни местных деревень в связи со строительством Иркутской ГЭС в 1950-1959 годах
- Почему Листвянка носит такое название, чем занимались жители посёлка раньше и чем живут в настоящее время
- Какая единственная река вытекает из озера Байкал
- В чем секрет правильного приветствия Батюшки Байкала
Организационные детали
- Я гид-водитель, поэтому смогу забрать вас из любой точки города Иркутска (аэропорт, ж/д или автовокзал, отель)
- В машине всегда в наличии питьевая вода (газированная/негазированная) и салфетки (влажные/сухие)
- Ограничений по возрасту нет, особой физической подготовки не требуется
- Посещение канатной дороги входит в стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я приветствую вас на Сибирской земле! Уже несколько лет я организовываю и провожу однодневные и многодневные туры по родному краю. Всей душой обожаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Е
Елена
7 сен 2025
С большим удовольствием мы провели день с гидом Катей в Листвянке. Было очень интересно и познавательно. Поднялись к камню Черского и погода нам не помешала замечательно провести время. В музее Байкала видели милых нерп. День пролетел быстро с рассказами Кати. Ждём новых встреч.
Е
Елена
28 авг 2025
Листвянка и правда влюбляет в Байкал! Его красота открывается здесь в полной мере. Особенно красив с камня Черского. Екатерина - наш гид - внимательная, хорошо знает материал, веселая, душевная, прекрасный водитель. Мы не заметили, как пролетело время, не хотелось уезжать от этого прекрасного места.
Людмила
22 авг 2025
Познавательная экскурсия! Екатерина интересный рассказчик. Любит свой город и край, от этого, конечно, и рассказывает всё с любовью и интересом и про Иркутск, и про Листвянку, и про край. Немного
Ксения
12 июл 2025
Огромное спасибо Екатерине,за чудесную познавательную программу! Мы с сыном узнали много интересных фактов о возникновении Байкала,для сына показались интересными легенды. Мы поднялись на пик Черского,покатались на лодке,сходили на рынок,посетили Байкальский
Екатерина
19 мар 2025
Идеальная экскурсия, чтобы проникнуться красотой Ангары и горных хребтов, окружающих Байкал. Тем более что с таким замечательным гидом дорога проходит вообще незаметно и невероятно интересно) Спасибо за комфортное и вдохновляющее путешествие! Катю очень рекомендую - остались только самые положительные эмоции от поездки)
Вера
4 фев 2025
Если и любить свой край, то только так, как любит его Катя.
Очень душевная, красивая, наполненная нашими новыми знаниями о Байкале и его окрестностях и не менее чудесная Катя, наш гид-проводник,
