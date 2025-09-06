Экскурсия из Иркутска в Листвянку предлагает уникальную возможность познакомиться с Байкалом. Туристы смогут насладиться видами с Байкальского тракта, посетить Листвянку, известную визитами Чехова и Высоцкого, и узнать о флоре и фауне озера в Байкальском музее. Включены прогулки по берегу Байкала и посещение рынка с байкальскими сувенирами. Это путешествие обещает множество интересных историй и захватывающих видов, которые оставят незабываемые впечатления

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Если вы приехали отдохнуть на Байкале, но ещё не разобрались, что тут посмотреть и как спланировать маршрут, обращайтесь ко мне! Я организую для вас познавательную и неутомительную поездку, в ходе которой вы успеете:

Побывать на смотровой площадке у Байкальского тракта , где я расскажу вам древнюю легенду и покажу тот самый Шаман-камень

, где я расскажу вам древнюю легенду и покажу тот самый Шаман-камень Осмотреть посёлок Листвянка , где в 1890-м году побывал Чехов, а в 1976-м — Владимир Высоцкий

, где в 1890-м году побывал Чехов, а в 1976-м — Владимир Высоцкий Посетить Байкальский музей , чтобы познакомиться с флорой и фауной уникального озера, в режиме реального времени увидеть сейсмическую активность местности и при желании совершить виртуальное погружение на дно Байкала

, чтобы познакомиться с флорой и фауной уникального озера, в режиме реального времени увидеть сейсмическую активность местности и при желании совершить виртуальное погружение на дно Байкала Подняться на канатно-кресельной дороге к камню Черского, откуда открывается завораживающий вид на исток реки Ангары

к камню Черского, откуда открывается завораживающий вид на исток реки Ангары Почтить память Александра Вампилова , известного советского драматурга и прозаика

, известного советского драматурга и прозаика Отправиться на знаменитый рынок , где можно купить рыбу разного посола и приготовления, а также байкальские самоцветы и сувениры

, где можно купить рыбу разного посола и приготовления, а также байкальские самоцветы и сувениры Прогуляться по берегу Байкала, напитаться энергией места и сделать яркие фотографии

За время экскурсии вы узнаете много нового и интересного о Восточной Сибири. Вот лишь некоторые из тем, которых мы коснёмся:

Самые яркие моменты из истории Иркутска начиная с 1661 года

Ход строительства Байкальского тракта и перемены в жизни местных деревень в связи со строительством Иркутской ГЭС в 1950-1959 годах

Почему Листвянка носит такое название, чем занимались жители посёлка раньше и чем живут в настоящее время

Какая единственная река вытекает из озера Байкал

В чем секрет правильного приветствия Батюшки Байкала

Организационные детали