Экскурсия из Иркутска в Листвянку предлагает уникальную возможность познакомиться с Байкалом и его окрестностями. Включает посещение этнографического музея «Тальцы», смотровых площадок на исток Ангары и Камень Черского, а также Байкальского музея. Прогулка по берегу озера и местному рынку завершает путешествие. Это идеальный способ погрузиться в атмосферу сибирской природы и культуры, насладиться красотой Байкала и узнать больше о его истории и традициях

Описание экскурсии

Поездка из Иркутска

Ваше путешествие начнётся с живописной дороги, ведущей к Байкалу. В пути, который займёт около часа, вы услышите увлекательные рассказы о знаменитых Байкальских трактах, строительстве Транссибирской магистрали, а также узнаете интересные факты о флоре и фауне сибирской тайги.

Музей «Тальцы»

Первая остановка — этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь оживают страницы прошлого: деревянное зодчество, быт народов Прибайкалья, традиционные дома и хозяйственные постройки. Вы сможете прогуляться по старинным улочкам и почувствовать атмосферу Сибири минувших столетий.

Исток Ангары и Шаман-камень

Следующая точка маршрута — смотровая площадка с видом на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Расскажу вам древние предания о красавице Ангаре и её грозном отце Байкале, а также о шаманских обрядах, которые проводились в этих местах.

Камень Черского

Вы подниметесь на канатной дороге к смотровой площадке «Камень Черского». Отсюда открывается потрясающая панорама Байкала и хребта Хамар-Дабан. Этот вид никого не оставляет равнодушным — здесь особенно чувствуется мощь и величие сибирской природы.

Байкальский музей

Здесь вы познакомитесь с тайнами самого глубокого озера планеты. Экспозиции расскажут о происхождении Байкала, его уникальной экосистеме и кристально чистой воде. В аквариумах можно увидеть местных обитателей, включая знаменитую байкальскую нерпу.

Берег Байкала и рыбный рынок

Прогулка по берегу озера подарит вам возможность насладиться его завораживающей красотой. На местном рынке можно попробовать свежеприготовленную байкальскую рыбу, приобрести сувениры и отдохнуть в одном из уютных кафе.

