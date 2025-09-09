Мои заказы

К истокам Ангары: из Иркутска - в Листвянку

Путешествие к Байкалу через живописные места. Откройте для себя тайны сибирской природы и истории, наслаждаясь захватывающими видами и легендами
Экскурсия из Иркутска в Листвянку предлагает уникальную возможность познакомиться с Байкалом и его окрестностями.

Включает посещение этнографического музея «Тальцы», смотровых площадок на исток Ангары и Камень Черского, а также Байкальского музея. Прогулка по берегу озера и местному рынку завершает путешествие.

Это идеальный способ погрузиться в атмосферу сибирской природы и культуры, насладиться красотой Байкала и узнать больше о его истории и традициях
4.8
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Живописная дорога к Байкалу
  • 🏛 Этнографический музей «Тальцы»
  • 🔭 Смотровая площадка Камень Черского
  • 🌊 Вид на исток Ангары
  • 🐟 Байкальский музей и аквариумы
  • 🏞 Прогулка по берегу Байкала
Ближайшие даты:
4
янв2
фев
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Музей «Тальцы»
  • Смотровая площадка Камень Черского
  • Байкальский музей
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Поездка из Иркутска

Ваше путешествие начнётся с живописной дороги, ведущей к Байкалу. В пути, который займёт около часа, вы услышите увлекательные рассказы о знаменитых Байкальских трактах, строительстве Транссибирской магистрали, а также узнаете интересные факты о флоре и фауне сибирской тайги.

Музей «Тальцы»

Первая остановка — этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь оживают страницы прошлого: деревянное зодчество, быт народов Прибайкалья, традиционные дома и хозяйственные постройки. Вы сможете прогуляться по старинным улочкам и почувствовать атмосферу Сибири минувших столетий.

Исток Ангары и Шаман-камень

Следующая точка маршрута — смотровая площадка с видом на исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Расскажу вам древние предания о красавице Ангаре и её грозном отце Байкале, а также о шаманских обрядах, которые проводились в этих местах.

Камень Черского

Вы подниметесь на канатной дороге к смотровой площадке «Камень Черского». Отсюда открывается потрясающая панорама Байкала и хребта Хамар-Дабан. Этот вид никого не оставляет равнодушным — здесь особенно чувствуется мощь и величие сибирской природы.

Байкальский музей

Здесь вы познакомитесь с тайнами самого глубокого озера планеты. Экспозиции расскажут о происхождении Байкала, его уникальной экосистеме и кристально чистой воде. В аквариумах можно увидеть местных обитателей, включая знаменитую байкальскую нерпу.

Берег Байкала и рыбный рынок

Прогулка по берегу озера подарит вам возможность насладиться его завораживающей красотой. На местном рынке можно попробовать свежеприготовленную байкальскую рыбу, приобрести сувениры и отдохнуть в одном из уютных кафе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле (4-6 пассажирских мест)
  • Дополнительно оплачивается:
    — билеты в музей «Тальцы»: взрослый — 250 ₽, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) — 100 ₽, дети до 6 лет — бесплатно, многодетные — бесплатно
    — подъём по канатной дороге: 700 ₽ с чел.
    — билет в Байкальский музей: 200 ₽ с чел.
    — обед (от 500 ₽ с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Иркутка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1518 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
1
Т
Татьяна
10 сен 2025
Илья лучший…. браво!
Кирилл
Кирилл
3 сен 2025
Самый крутой гид Байкала! Илья Огромное спасибо! Нам очень повезло побывать у Вас на двух экскурсиях подряд! Невероятная атмосфера и полная перезагрузка с зарядом эмоций! Долгих лет Вам жизни и процветания! Удивительно, что такие незабываемые экскурсии стоят абсолютно смешных денег 🖤 (жалко, что нельзя видео грузить сюда)
Елена
Елена
3 сен 2025
Это было классно. Эмоций море. Глаза радовались красоте вокруг, рот вкусной еде, а уши были шикоро открыты, так как нам очень повезло, нас вез Илья, я узнала много интересного об
истории не только Байкала, но и истории в целом- о народе тофаларах, о строительстве острогов, о нерпах и еще много всего. А какой у нас был обед (заказ сделала по рекомендации Ильи и не пожалела) -сагудай 10 баллов, салянка Байкальская 10 баллов. Очень жаль, что больше просто не влезло, а так хотелось все попробовать.
Хочу отметить еще раз, что нам повезло-с нами был Илья, на любой вопрос мы получили ответ. Илья сделал отличные фото нас на фоне Байкала. А еще, по его совету, мы взяли прогулку на катере по Байкалу, это было феерично, такой выброс адреналина, такие эмоции просто не передать. День пролетел очень быстро и это был единственный минус.

Александр
Александр
29 авг 2025
Отличный ГИД, с которым ваще путешествие будет очень интересным! Куча знаний, куча интересной информации, а также просто пообщаться о жизни местных людей иэИркутской области. И все это с очень комфортным
путешествием по части техники и организации. Поездка пролетела просто за один миг, и оставила после себя очень большое потрясение от увиденного, от маршрута, от полученных знаний, и, конечно, от самого ГИДа! Спасибо большое вам, Алексей!

А
Алексей
27 авг 2025
Данное мероприятие оценено исходя из следующего: услуги такси 3, рассказчик 1. Экскурсовод Татьяна, авто - очень старый серый микрик. В целом впечатление о мероприятии - в меру разговорчивый таксист, любящий
шансон, свозил в Листвянку. Весь рассказ уложился в 15 минут, остальное время в дороге играл шансон. За нас купили билеты, спасибо, удобно. Завезли в "отличный" ресторан в котором должны были великолепно покушать свежей байкальской рыбки, но в меню из рыбы муксун в салате и сёмга в ухе, кофе нет (называется Никола, по факту кафе при гостинице). Экскурсоводы в самих музеях отличные, была бы возможность оценить их - поставил бы максимум, но они сотрудники музея. Это не первая и не вторая экскурсия.

И
Иван
20 авг 2025
Экскурсию проводил гид Денис.
Благодоря его профессионализму и знаниям местности и истории края, были получены неповторимые эмоции.
Денис встретил нас у дома в Иркутстке, и потом завозил в проверенные места с качественной
национальной кухней, в которые мы возвращались на протяжении всего отпуска.
Он вежливо и подробно отвечал на все вопросы, на протяжении всей поездки в машине. Рассказывал о местности, которая проносилась за окнами авто.
Не смотря на дождливую погоду, посетили все запланированные объекты (музеи, канатка и т. д.). Были рассказны интереснейшие истории Иркутстка и Иркутской области.
Так же Денис рекомендовал, места к посещению(где поесть и что посмотреть еще), которые в дальнейшем опрадвли все ожидания.
На протяжении всей поездки, с пониманием относился к желаниям участников и останавливался каждый раз, когда мы об этом просили, чтобы насладиться видами и/или сфотографироваться.
Нам так понравилось экскурсия с Денисом, что мы попросили еще одну экскурсию на о. Ольхон.

Любовь
Любовь
24 июл 2025
Понравилось всё😍 просто идеально! Узнали много новой информации, очень интересная и доступная подача материала. Маршрут очень насыщенный 🔥
И дождливая погода распогодилась😅 Отдельное спасибо нашему гиду Илье за супер профессионализм, внимательность и доброжелательность, на все наши вопросы отвечал 😉
Рекомендуем обязательно к посещению!!!
Маргарита
Маргарита
23 июл 2025
Получилась замечательная экскурсия — несмотря на капризы погоды, всё прошло просто отлично! ☀️🌧️
Огромное спасибо за отличную организацию, заботливое сопровождение и массу ярких впечатлений от Листвянки, Байкала, Тальцов и других локаций.
День вышел насыщенным, душевным и очень запоминающимся. Благодарю! 🙌💙
Вячеслав
Вячеслав
9 июл 2025
В этой экскурсии для нас все сложилось очень хорошо! Начиная от трансфера, великолепного (суппппппппер) профессионального гида -Ильи, маршрута тура, погоды и конечно же еды в рыбном ресторане. Подробностей не предлагаю. Приезжайте, смотрите, удивляйтесь, наслаждайтесь всеми прелестями нашей России. Отдельно благодарность Алексею за организацию тура.
М
Мария
5 июл 2025
Спасибо большое нашему гиду
Илье за прекрасную и интересную экскурсию. Удивительные места нас покорили. Очень многое узнали благодаря Илье. Желаем дальнейшего процветания, удачи и успехов. С наилучшими пожеланиями Александра и Мария из Якутии.
Ю
Юлия
15 июн 2025
Были на экскурсии со Светланой. Забрали с аэропорта. Подождали, так как рейс задержали. Светлана молодец. Тонкая и чувственная. Все наши вопросы и запросы закрыла. Провезла, все показала! Молодец.
Снежана
Снежана
13 июн 2025
Насыщенная экскурсия с одним но. Стоимость, на мой взгляд, сильно завышена. Посещение всех локаций оплачивается дополнительно.
Нам повезло с гидом, спасибо Илье, за информативную часть, за легкое общение и ответы на все вопросы.
Рыбный ресторан Прошлый век, катание на Катере, нерпы, музей Тальцы❤️
З
Зайцев
22 апр 2025
Нашёл предложение Алексея чисто случайно, когда поехал по работе в Иркутск и решил воспользоваться данной возможностью, чтобы посмотреть на великий Байкал.
Ни пожалел ни разу! Во-первых, экскурсию проводил кандидат исторических наук
Илья, что уже дает понимание об уровне эрудиции гида. Вдобавок к потрясающей эрудиции и глубоких энциклопедических знаниях о родном крае, Илья был прекрасным собеседником и гостеприимным хозяином, который показал самые лучшие места, где можно было покормить как глаза, так и живот:)
Несмотря на довольно агрессивные погодные условия, нам с семьей удалось посетить Тальцы, полюбоваться видами Байкала с вершин Листвянки, отведать местных блюд в уютном ресторане и поумиляться на играющих нерп в Байкальском музее.
На следующий день поехали в Тажераны, но уже с другим гидом, Семёном, и тоже получили огромное удовольствие от неземных видов заповедного прибайкалья. Надеемся, что получится вернуться снова хотя бы два раза, в летний и зимний период.
Ребятам из команды Алексея большое уважение и благодарность!

Н
Николай
19 апр 2025
Максимально благодарен Алексею и Семену! Другой гид с трипстера отменила туп буквально за сутки, и Алексей в последний момент все блестяще организовал (даже находясь в отпуске:))))))
Семён блестяще провел тур: никакой
нудятины, только интересные живые факты. Насыщенный но не утомительный, продуманный по минутам маршрут. Приятным бонусом был гастрономический компонент: купить рыбку в частном секторе, выпить сбитня у трактире этнодеревни и съесть бузы в юрте.
Однозначно советую!!!

