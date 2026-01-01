Вы хотите исполнить свою мечту и увидеть удивительный хрустальный лед Байкала, полюбоваться космическими метановыми пузырьками? Я приглашаю вас в индивидуальное путешествие в старинный поселок Большое Голоустное, который расположен на самом побережье Байкала в 120 километрах от Иркутска. Вы попадете в сказочный ледяной мир Байкала, окажетесь в месте первозданной природы. И, конечно же, вы зарядитесь удивительной энергией великого Байкала!
Описание экскурсииВо время экскурсии мы с вами увидим волшебные зимние пейзажи Байкала, погуляем по прозрачному байкальскому льду и полюбуемся застывшими метановыми пузырьками, необычность и разнообразие которых просто завораживает. Сказочные кристаллы изо льда и ледяные торосы, образующиеся вдоль берега озера, напомнят вам мир Снежной королевы. Мы посетим старинную Свято–Никольскую церковь и поклонимся чудотворной скульптурной иконе Николаю Чудотворцу, которая творит чудеса. Если захотите, можете покататься по льду Байкала на хивусе (катере на воздушной подушке) или на коньках. На территории Прибайкальского национального парка по тропе здоровья прогуляемся к загадочному Сухому озеру — сакральной природной достопримечательности, месту силы на Байкале. Озеро внесли в реестр природных памятников Иркутской области. При желании проведем практики на исполнение желаний у «Мужского» и «Женского» камней, которые дают силу мужчинам, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства. На берегу Байкала попьем вкусный чай с байкальскими травами, загадаем желания и сделаем фантастические снимки на льду.
Экскурсия проводится с 4 января по 31 марта - это время, когда можно гулять по льду Байкала и любоваться красивыми и завораживающими метановыми пузырьками. В это время лед уже становится прочным (толщина льда зависит от погодных условий).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лед озера Байкал
- Поселок Большое Голоустное
- Прибайкальский национальный парк
- Сухое озеро
- Мужской и Женский камни
- Смотровая площадка «Кудыкина гора»
- Свято-Никольская церковь
Что включено
- Трансфер Иркутск-поселок Большое Голоустное-Иркутск
- Экскурсионное сопровождение
- Плата за посещение Прибайкальского национального парка
- Питьевая вода
- Чаепитие на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается на месте:/nкатание на хивусе (при желании) /nпрокат коньков (при желании) /nобед, сувениры и др. /n
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
