Когда: Экскурсия проводится с 4 января по 31 марта - это время, когда можно гулять по льду Байкала и любоваться красивыми и завораживающими метановыми пузырьками. В это время лед уже становится прочным (толщина льда зависит от погодных условий).

Экскурсия длится около 8 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала