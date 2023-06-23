Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон

Остров Ольхон - самый большой остров Байкала, его еще называют жемчужиной Сибири. Он расположен в 250 км от Иркутска

Остров Ольхон — самый большой остров Байкала, его еще называют жемчужиной Сибири. Он расположен в 250 км от Иркутска.

Благодаря тому, что на острове Ольхон находятся сотни различных исторических и природных достопримечательностей, он стал очень популярен среди путешественников.
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1: Встреча, знакомство с Байкалом:

  • 09:00 — отправление из Иркутска.
  • 12:00 — обед, отведаем национальную бурятскую кухню.
  • 13:00 — тажеранская степь.
  • 15:00 — лёд Байкала.
  • 16:30 — замёрзшие волны.
  • 18:30 — закат.
  • 20:00 — заселение в гостиницу и ужин.
  • Включено питание: обед, ужин.

День 2: Зимняя сказка:

  • 05:00-06:00 — встаём и едем встречать рассвет.
  • 07:00 — рассвет на льду Байкала.
  • 09:00 — голубые торосы, мыс Хобой.
  • 10:30 — ледяная пещера.
  • 12:30 — обед на природе.
  • 15:00 — остров Огой.
  • 20:00-21:00 — возвращение в Иркутск.
  • Включено питание: завтрак, обед.
  • Подарок. И только для наших туристов БОНУСОМ мы дарим вам увлекательное катание на ватрушке по льду Байкала.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный фотограф на протяжении всей программы
  • 8 топовых локаций
  • 16 фото в обработке
  • Весь сырой материал
  • БОНУС катание на ватрушке
  • Все трансферы по программе
  • Билеты в Национальный Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в отеле на Ольхоне (2х местные благоустроенные номера
Что не входит
  • Проживание в Иркутске
  • Питание, которое не входит программу
  • Авиа перелёт до Иркутска и обратно
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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