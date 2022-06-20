Этот удивительный остров – одно из самых лучших мест на Байкале. Именно побывав здесь, вы можете смело сказать, что видели настоящий Байкал! Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты, живописные скалы, бескрайние степи – на Ольхоне есть все.

В пути: около 6 часов. Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.

Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30 ).

Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапе.

Свободный день , который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого!

Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.

По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.

Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце».

После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры .

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.

В пути (до пос. МРС): около 4 часов. Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.

Через 4 часа мы достигнем поселка МРС , где нас ожидает посадка на паром.

Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска , затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-х местных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания:

Даты Бюджетный Эконом Стандарт База отдыха «Солнечная»

(душ и туалет на территории) Мини-отель «Байкал» (душ и туалет на 4 номера) Мини-отель «Байкал» (душ и туалет в номере) 22–27 мая, 29 мая–3 июня, 5–10 июня, 12–17 июня, 21–26 августа, 28 августа–2 сентября, 4–09 сентября, 11–16 сентября 29 900 руб. 33 900 руб. 39 900 руб. 19–24 июня, 26 июня–1 июля, 3–8 июля, 10–15 июля, 17–22 июля, 24–29 июля, 31 июля–5 августа, 7–12 августа, 14–19 августа 31 900 руб. 35 900 руб. 43 900 руб. Доплата за одноместное размещение 5 000 руб. 7 000 руб. 11 000 руб.

Бюджетный вариант тура включает:

размещение на Ольхоне на базе отдыха: 2-местный неблагоустроенный номер, душ и туалет на территории базы

Эконом вариант тура включает:

размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера

Стандартный вариант тура включает:

размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.

На даты 14-19 июля предлагается только вариант стандарт.

База отдыха «Солнечная»

Находится на острове Ольхон, в 280 км от г. Иркутска, в красивом и живописном месте на окраине п. Хужир, всего в 500 м от берега Байкала. С базы открываются прекрасные панорамные виды на озеро, знаменитая скала Шаманка и уютные заливы с песчаными пляжами находятся в нескольких минутах ходьбы.

Гостям предлагаются для размещения уютные деревянные домики и коттеджи, выполненные из сибирской сосны. По своему усмотрению вы можете выбрать размещение в 2-4-х местных отдельных домиках, уютных номерах на 2 или 3 человека, а также в номерах эконом-класса. Все номера и домики на базе неблагоустроенные, душ и туалет находятся на территории. Общая вместимость – 200 человек.

В отдельной столовой с видом на Байкал гостям предлагается двухразовое комплексное питание (завтрак и ужин) из местных экологически чистых продуктов: холодные и горячие закуски, мясные блюда, всегда свежие молочные продукты и ароматная выпечка. Здесь вы сможете отведать настоящие блюда из байкальской рыбы на любой вкус. Также в местном фито-баре вам предложат ароматные травяные чаи.

Мини-отель «Байкал»

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.