Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 часа мы достигнем поселка МРС, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Прибытие в п. Хужир.
Обед.
Размещение на базе отдыха или в гостинице (согласно выбранному варианту размещения).
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова – бурят.
Ужин.
В пути (до пос. МРС): около 4 часов.
Питание включено: ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун, мыс Хобой, падь Узуры.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.
После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце».
В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.
Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.
Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.
На острове установлена буддийская Ступа просветления.
По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом.
Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.
Вечером возвращение на Ольхон.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого!
Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапе.
Питание включено: завтрак, ужин. Обед – самостоятельно, за свой счет.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30).
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске после 19:00 (сквер им. Кирова).
В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-х местных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания:
|Даты
|Бюджетный
|Эконом
|Стандарт
|База отдыха «Солнечная»
(душ и туалет на территории)
|Мини-отель «Байкал» (душ и туалет на 4 номера)
|Мини-отель «Байкал» (душ и туалет в номере)
|22–27 мая, 29 мая–3 июня, 5–10 июня, 12–17 июня, 21–26 августа, 28 августа–2 сентября, 4–09 сентября, 11–16 сентября
|29 900 руб.
|33 900 руб.
|39 900 руб.
|19–24 июня, 26 июня–1 июля, 3–8 июля, 10–15 июля, 17–22 июля, 24–29 июля, 31 июля–5 августа, 7–12 августа, 14–19 августа
|31 900 руб.
|35 900 руб.
|43 900 руб.
|Доплата за одноместное размещение
|5 000 руб.
|7 000 руб.
|11 000 руб.
Бюджетный вариант тура включает:
Эконом вариант тура включает:
Стандартный вариант тура включает:
На даты 14-19 июля предлагается только вариант стандарт.
База отдыха «Солнечная»
Находится на острове Ольхон, в 280 км от г. Иркутска, в красивом и живописном месте на окраине п. Хужир, всего в 500 м от берега Байкала. С базы открываются прекрасные панорамные виды на озеро, знаменитая скала Шаманка и уютные заливы с песчаными пляжами находятся в нескольких минутах ходьбы.
Гостям предлагаются для размещения уютные деревянные домики и коттеджи, выполненные из сибирской сосны. По своему усмотрению вы можете выбрать размещение в 2-4-х местных отдельных домиках, уютных номерах на 2 или 3 человека, а также в номерах эконом-класса. Все номера и домики на базе неблагоустроенные, душ и туалет находятся на территории. Общая вместимость – 200 человек.
В отдельной столовой с видом на Байкал гостям предлагается двухразовое комплексное питание (завтрак и ужин) из местных экологически чистых продуктов: холодные и горячие закуски, мясные блюда, всегда свежие молочные продукты и ароматная выпечка. Здесь вы сможете отведать настоящие блюда из байкальской рыбы на любой вкус. Также в местном фито-баре вам предложат ароматные травяные чаи.
Мини-отель «Байкал»
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Рекомендуем иметь с собой:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Для детей до 12 лет скидка – 20%.
Питание представлено стандартной домашней русской кухней. Элементы национальной бурятской кухни представлены позами. Более экзотические блюда подаются редко.