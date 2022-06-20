Очарование Ольхона

Этот удивительный остров - одно из самых лучших мест на Байкале

5
3 отзыва
Этот удивительный остров – одно из самых лучших мест на Байкале.

Именно побывав здесь, вы можете смело сказать, что видели настоящий Байкал! Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты, живописные скалы, бескрайние степи – на Ольхоне есть все.
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
Очарование Ольхона
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Что вас ожидает 🤩

Скала Шаманка
Скала Шаманка
Увидим одну из девяти святынь Азии
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую северную точку острова, откуда открывается вид на оба берега Байкала
Солнечная лагуна
Солнечная лагуна
Отправимся на юг острова Ольхон в бирюзовую лагуну на озеро "Сердце"
Целебные источники
Целебные источники
Проплывем по Малому морю к живописной бухте с целебным источником

Программа тура по дням

1 день
Мыс Бурхан

Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Через 4 часа мы достигнем поселка МРС, где нас ожидает посадка на паром.

Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.

Прибытие в п. Хужир.

Обед.

Размещение на базе отдыха или в гостинице (согласно выбранному варианту размещения).

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова – бурят.

Ужин.

В пути (до пос. МРС): около 4 часов.
Питание включено:  ужин. Завтрак и обед – самостоятельно, за свой счет.

Мыс БурханМыс БурханМыс БурханМыс Бурхан
2 день
Мыс Хобой

После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.

По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун, мыс Хобой, падь Узуры.

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.

После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце».

В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
4 день
Экскурсия на остров Огой

Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.

Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.

На острове установлена буддийская Ступа просветления.

По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом.

Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.

Вечером возвращение на Ольхон.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Экскурсия на остров ОгойЭкскурсия на остров ОгойЭкскурсия на остров ОгойЭкскурсия на остров Огой
5 день
Свободный день

Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого!

Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапе.

Питание включено: завтрак, ужин. Обед – самостоятельно, за свой счет.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день
Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30). 

Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).

Окончание программы в Иркутске после 19:00 (сквер им. Кирова).

В пути: около 6 часов. 
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-х местных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания:

ДатыБюджетныйЭкономСтандарт
 База отдыха «Солнечная»
(душ и туалет на территории)		Мини-отель «Байкал» (душ и туалет на 4 номера)Мини-отель «Байкал» (душ и туалет в номере)
22–27 мая, 29 мая–3 июня, 5–10 июня, 12–17 июня, 21–26 августа, 28 августа–2 сентября, 4–09 сентября, 11–16 сентября 29 900 руб.33 900 руб.39 900 руб.
19–24 июня, 26 июня–1 июля, 3–8 июля, 10–15 июля, 17–22 июля, 24–29 июля, 31 июля–5 августа, 7–12 августа, 14–19 августа31 900 руб.35 900 руб.43 900 руб.
 Доплата за одноместное размещение
 5 000 руб.7 000 руб.11 000 руб.

Бюджетный вариант тура включает:

  • размещение на Ольхоне на базе отдыха: 2-местный неблагоустроенный номер, душ и туалет на территории базы

Эконом вариант тура включает:

  • размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера

Стандартный вариант тура включает:

  • размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.

На даты 14-19 июля предлагается только вариант стандарт.

База отдыха «Солнечная»

Находится на острове Ольхон, в 280 км от г. Иркутска, в красивом и живописном месте на окраине п. Хужир, всего в 500 м от берега Байкала. С базы открываются прекрасные панорамные виды на озеро, знаменитая скала Шаманка и уютные заливы с песчаными пляжами находятся в нескольких минутах ходьбы.

Гостям предлагаются для размещения уютные деревянные домики и коттеджи, выполненные из сибирской сосны. По своему усмотрению вы можете выбрать размещение в 2-4-х местных отдельных домиках, уютных номерах на 2 или 3 человека, а также в номерах эконом-класса. Все номера и домики на базе неблагоустроенные, душ и туалет находятся на территории. Общая вместимость – 200 человек.

В отдельной столовой с видом на Байкал гостям предлагается двухразовое комплексное питание (завтрак и ужин) из местных экологически чистых продуктов: холодные и горячие закуски, мясные блюда, всегда свежие молочные продукты и ароматная выпечка. Здесь вы сможете отведать настоящие блюда из байкальской рыбы на любой вкус. Также в местном фито-баре вам предложат ароматные травяные чаи.

Мини-отель «Байкал»

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. 

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение на Ольхоне (5 суток)
  • Питание по программе: 1 день – ужин 2, 3, 4 день – завтрак, обед-пикник и ужин 5 день – завтрак, ужин 6 день– завтрак.
  • 1 день – ужин
  • 2, 3, 4 день – завтрак, обед-пикник и ужин
  • 5 день – завтрак, ужин
  • 6 день– завтрак.
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурхан автомобильная экскурсия на мыс Хобой автомобильная экскурсия на юг острова водная экскурсия Целебный источник – остров Огой.
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова
  • Водная экскурсия Целебный источник – остров Огой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • лекарства – средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
  • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
  • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет скидка – 20%.

Какое будет питание?

Питание представлено стандартной домашней русской кухней. Элементы национальной бурятской кухни представлены позами. Более экзотические блюда подаются редко.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Байкал многранен, Ольхон очаровывает!
Д
8 июня 2022
Все понравилось, было очень здорово!)
О
30 мая 2022
Человек красит место или место красит человека? После тура «Очарование Ольхона» у меня нет ответа. Как говорят - все сошлось.
Ездили с мужем в тур с 22 мая по 27 мая 2022. Изначально у нас была ламповая, уютная группа в 12 человек, но к середине тура мы объединились со второй такой же группой, и нас стало 24 человека и два гида. И это было здорово!
Вместе мы съездили в этнографическую деревню ТальцЫ - красивый берег Ангары, интересные локации (морг впечатлил всех нас), надоело ходить по деревеньке - вот тебе лавочки, вот тебе качели с видом. Рекомендую кстати чай по тальцински.
Ездили на пик Черского, я нашла купальницу. Сразу скажу - в поездке ещё не раз находила различные цветы-эндемики Байкала и Сибири. Температура была +31, в Иркутской области, 22 мая. Представляете? Я из Москвы погреться в Сибирь приехала)

С поездкой на сам Ольхон нам несказанно повезло - лед сошёл за два дня до поездки, поэтому по воде стало возможным движение. Мы дважды на кораблике выезжали - на остров Огой и встречать закат. Много смотрели знаковых мест - скала Шаманка, ступа Просветления на Огое, много великолепных локаций с красивыми видами. Гид всегда подсказывал нам интересные места, где и что можно сфоткать. Расказывал о животных, растениях, истории края, история Байкала.

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