А вы знали, что у Байкала есть младший брат — озеро Хубсугул? Оно находится в Монголии, и именно к нему мы отправимся. Путешествие лучше начать как можно раньше, ведь озеро

находится в 350 км от Иркутска. По пути полюбуемся Тукинской долиной и Восточными Саянами. Добравшись до Хубсугула, погуляем и попробуем монгольские блюда. А на обратном пути по желанию расслабимся в термах.

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Описание экскурсии

По пути мы расскажем вам о Байкальском разломе и о том, как озеро Хубсугул связано с Байкалом. Вы узнаете, как живут настоящие кочевники и почему дверь монгольской юрты всегда обращена к югу. Поговорим о горах, обрамляющих Байкал и Хубсугул и о том, как Чингисхан вёл свое многотысячное войско через них.

Примерный тайминг

День 1

8:30 — наше путешествие начнётся с живописной дороги через Бурятию и Тункинскую долину, обрамлённой Восточными Саянами. Путь до границы — около 5 часов

10:30 — остановка на южной части Байкала, откуда открывается вид на ещё одну горную систему — Хамар-Дабан

11:30-14:00 — проезжаем Тункинскую долину, делаем остановки на обзорных площадках, заезжаем на обед

14:30-15:30 — проходим границу. Сразу после неё начнутся захватывающие дух монгольские просторы и пики Саян

15:30-18:00 — экскурсия по окрестностям Ханха. Дорога здесь сначала взмывает вверх, а затем спускается к тектоническому озеру Хубсугул, что на высоте 1600 метров над уровнем моря. Проедем до священного шаманского мыса — 13 Овоо

18:00-19:00 — заселение в гостевой домик или юрту и небольшая прогулка (2-3 км)

19:00 — ужин из блюд монгольской кухни

20:00-21:00 — свободное время, возможна баня

День 2

9:00 — после завтрака мы ещё раз проедем по дороге вдоль берега, погуляем и сделаем красивые фото. В зимний период возможен выход на лёд

10:00 — выезд. Но перед ним зайдём в магазин с сувенирами и монгольскими товарами. Здесь можно приобрести кожаные изделия, продукцию из войлока или шерсти верблюда, кашемир

11:00-12:00 — дорога до границы, останавливаемся на панорамных точках

12:00-13:00 — проходим границу

13:00-15:00 — едем по Тункинскому тракту, заезжаем на обед в кафе

16:00-19:00 — дорога в Иркутск, по желанию посещаем горячие источники в Тункинской долине

Организационные детали