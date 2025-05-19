Описание экскурсии
По пути мы расскажем вам о Байкальском разломе и о том, как озеро Хубсугул связано с Байкалом. Вы узнаете, как живут настоящие кочевники и почему дверь монгольской юрты всегда обращена к югу. Поговорим о горах, обрамляющих Байкал и Хубсугул и о том, как Чингисхан вёл свое многотысячное войско через них.
Примерный тайминг
День 1
8:30 — наше путешествие начнётся с живописной дороги через Бурятию и Тункинскую долину, обрамлённой Восточными Саянами. Путь до границы — около 5 часов
10:30 — остановка на южной части Байкала, откуда открывается вид на ещё одну горную систему — Хамар-Дабан
11:30-14:00 — проезжаем Тункинскую долину, делаем остановки на обзорных площадках, заезжаем на обед
14:30-15:30 — проходим границу. Сразу после неё начнутся захватывающие дух монгольские просторы и пики Саян
15:30-18:00 — экскурсия по окрестностям Ханха. Дорога здесь сначала взмывает вверх, а затем спускается к тектоническому озеру Хубсугул, что на высоте 1600 метров над уровнем моря. Проедем до священного шаманского мыса — 13 Овоо
18:00-19:00 — заселение в гостевой домик или юрту и небольшая прогулка (2-3 км)
19:00 — ужин из блюд монгольской кухни
20:00-21:00 — свободное время, возможна баня
День 2
9:00 — после завтрака мы ещё раз проедем по дороге вдоль берега, погуляем и сделаем красивые фото. В зимний период возможен выход на лёд
10:00 — выезд. Но перед ним зайдём в магазин с сувенирами и монгольскими товарами. Здесь можно приобрести кожаные изделия, продукцию из войлока или шерсти верблюда, кашемир
11:00-12:00 — дорога до границы, останавливаемся на панорамных точках
12:00-13:00 — проходим границу
13:00-15:00 — едем по Тункинскому тракту, заезжаем на обед в кафе
16:00-19:00 — дорога в Иркутск, по желанию посещаем горячие источники в Тункинской долине
Организационные детали
- Обратите внимание: с октября по середину мая граница не работает в выходные и праздничные дни. Обязательно берите с собой загранпаспорт
- В Ханхе принимают рубли, но не принимают карты российских банков — поэтому возьмите наличные
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser или Honda Freed, услуги гида, проживание в гостевом доме или юрте, завтраки. Обед и ужин оплачиваются дополнительно — около 1000 ₽ за приём пищи. Также по желанию можем заехать в термы — 500 ₽ с человека и заказать вечером баню — около 5000 ₽ за всех
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды