Из Иркутска - в Монголию на 2 дня

Пробраться через горы Байкала в страну кочевников - на озеро Хубсугул
А вы знали, что у Байкала есть младший брат — озеро Хубсугул? Оно находится в Монголии, и именно к нему мы отправимся. Путешествие лучше начать как можно раньше, ведь озеро
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находится в 350 км от Иркутска. По пути полюбуемся Тукинской долиной и Восточными Саянами. Добравшись до Хубсугула, погуляем и попробуем монгольские блюда. А на обратном пути по желанию расслабимся в термах.

Из Иркутска - в Монголию на 2 дня
Из Иркутска - в Монголию на 2 дня
Из Иркутска - в Монголию на 2 дня
Ближайшие даты:
19
мая20
мая21
мая22
мая26
мая27
мая28
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

По пути мы расскажем вам о Байкальском разломе и о том, как озеро Хубсугул связано с Байкалом. Вы узнаете, как живут настоящие кочевники и почему дверь монгольской юрты всегда обращена к югу. Поговорим о горах, обрамляющих Байкал и Хубсугул и о том, как Чингисхан вёл свое многотысячное войско через них.

Примерный тайминг

День 1
8:30наше путешествие начнётся с живописной дороги через Бурятию и Тункинскую долину, обрамлённой Восточными Саянами. Путь до границы — около 5 часов
10:30остановка на южной части Байкала, откуда открывается вид на ещё одну горную систему — Хамар-Дабан
11:30-14:00проезжаем Тункинскую долину, делаем остановки на обзорных площадках, заезжаем на обед
14:30-15:30проходим границу. Сразу после неё начнутся захватывающие дух монгольские просторы и пики Саян
15:30-18:00экскурсия по окрестностям Ханха. Дорога здесь сначала взмывает вверх, а затем спускается к тектоническому озеру Хубсугул, что на высоте 1600 метров над уровнем моря. Проедем до священного шаманского мыса — 13 Овоо
18:00-19:00заселение в гостевой домик или юрту и небольшая прогулка (2-3 км)
19:00ужин из блюд монгольской кухни
20:00-21:00свободное время, возможна баня

День 2
9:00после завтрака мы ещё раз проедем по дороге вдоль берега, погуляем и сделаем красивые фото. В зимний период возможен выход на лёд
10:00выезд. Но перед ним зайдём в магазин с сувенирами и монгольскими товарами. Здесь можно приобрести кожаные изделия, продукцию из войлока или шерсти верблюда, кашемир
11:00-12:00дорога до границы, останавливаемся на панорамных точках
12:00-13:00проходим границу
13:00-15:00едем по Тункинскому тракту, заезжаем на обед в кафе
16:00-19:00дорога в Иркутск, по желанию посещаем горячие источники в Тункинской долине

Организационные детали

  • Обратите внимание: с октября по середину мая граница не работает в выходные и праздничные дни. Обязательно берите с собой загранпаспорт
  • В Ханхе принимают рубли, но не принимают карты российских банков — поэтому возьмите наличные
  • В стоимость входит трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser или Honda Freed, услуги гида, проживание в гостевом доме или юрте, завтраки. Обед и ужин оплачиваются дополнительно — около 1000 ₽ за приём пищи. Также по желанию можем заехать в термы — 500 ₽ с человека и заказать вечером баню — около 5000 ₽ за всех
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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