Для иностранцев – экскурсии в Иркутске

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Иркутске, цены от 5990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сибирский тракт и Бельский острог
Увлекательное путешествие по Сибирскому тракту, древним стоянкам и историческим памятникам. Откройте для себя культуру и природу Восточной Сибири
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
14 990 ₽ за всё до 6 чел.
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
14 660 ₽ за всё до 6 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор
Путешествие по бурятским землям: шаманские святыни, мраморные глыбы и удивительные виды Байкала. Уникальная экскурсия для любителей культуры и природы
Начало: На ваш выбор в пределах Иркутска
13 дек в 06:00
14 дек в 06:00
29 800 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомство с Байкалом за один день (из Иркутска)
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Байкалом за один день (из Иркутска)
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
На самокатах - по улицам Иркутска
На самокатах
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
На самокатах - по улицам Иркутска
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте о прошлом города и насладитесь его уникальной архитектурой
Начало: На набережной Ангары
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
5990 ₽ за всё до 20 чел.

