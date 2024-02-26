Классика Ольхона

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Летнее или осеннее путешествие к "сердцу Байкала" – острову Ольхон.

Необычная природа, легенды острова,"места силы" ждут вас в этом путешествии! В этот тур мы набираем людей из разных городов - у Вас есть шанс обрести новых интересных друзей. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Ближайшие даты:
3
июн
5
июн
7
июн
10
июн
12
июн
14
июн
17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Мыс Хобой
Мыс Хобой
Отправимся на священный мыс, с которым связано множество легенд
Мыс Кобылья голова
Мыс Кобылья голова
Отправимся на самую западную часть острова и посмотрим на величественные скалы мыса
Место силы
Место силы
Насладимся пейзажами Ольхона и зарядимся энергией этого шаманского острова

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон. Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала. Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале. Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи. Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
5 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар"

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениехостелэкономстандарт
обычные даты43 00049 10052 200
праздничные даты46 10052 20055 200
доплата за одноместное размещение в обычные даты -10 00012 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -12 00014 000

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
Размещение эконом: 2-местный номер (удобства на этаже);
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля – 10 августа.

Варианты проживания

Усадьба «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание:День 1: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: По ОльхонуДень 5: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в восточную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в восточную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги, не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Какие скидки есть в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека.

Трехместный номер всегда очень тесный.

Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Возможны ли изменения в программе или стоимости тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.

Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте.

Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление на Ольхон ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Можно ли взять с собой собаку?

В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.

Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
Э
23 фев 2024
Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору, которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.
S
11 янв 2024
Я турист со стажем. Тур очень понравился. В Иркутске нас встретила Антонина, внимание и участие которой мы ощущали все путешествие. На Ольхоне мы жили в уютных домиках, вкусной едой и доброжелательным персоналом. Экскурсии и уха на природе,- очень круто и незабываемо!!! По окончанию тура нас опять встретила с Ольхона с приятными подарочками Антонина. Спасибо огромное! Три счастливых дня было у меня! Вы лучшие!!!

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