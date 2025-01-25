Мыс Кобылья голова – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Мыс Кобылья голова» в Иркутске, цены от 50 100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
На машине
7 дней
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
28 апр в 08:30
5 мая в 08:30
74 500 ₽ за человека
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Пешая
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
2 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 50 100 ₽ за человека
Ольхон, Аршан, Листвянка: невероятные виды, бурятские святыни, энергия древней земли
На машине
9 дней
Ольхон, Аршан, Листвянка: невероятные виды, бурятские святыни, энергия древней земли
Насладиться Байкалом, перезагрузиться в местах силы, отдохнуть в отелях с бассейном, парными или SPA
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
14 июл в 09:00
21 июл в 09:00
132 000 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Кобылья голова»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
  2. Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
  3. Ольхон, Аршан, Листвянка: невероятные виды, бурятские святыни, энергия древней земли
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тальцы
  6. Набережная
  7. Тункинская долина
  8. Тажеранские степи
  9. Хребет Хамар-Дабан
  10. Малое Море
Сколько стоит тур в Иркутске в апреле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Мыс Кобылья голова" можно забронировать 3 тура от 50 100 до 132 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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