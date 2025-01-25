А Алексей Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие Организация хорошая. Оповещения, встреча на машине, перевозки, всё было чётко!

А Анна Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы. Все прошло как по маслу. Спасибо большое Антонине!