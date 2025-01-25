Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
28 апр в 08:30
5 мая в 08:30
74 500 ₽ за человека
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
2 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 50 100 ₽ за человека
Ольхон, Аршан, Листвянка: невероятные виды, бурятские святыни, энергия древней земли
Насладиться Байкалом, перезагрузиться в местах силы, отдохнуть в отелях с бассейном, парными или SPA
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
14 июл в 09:00
21 июл в 09:00
132 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей25 января 2025Организация хорошая. Оповещения, встреча на машине, перевозки, всё было чётко!
- ААнна12 января 2025Отлично! Куратор туроператора всегда был на связи и отвечал на все возникающие в ходе поездки вопросы. Все прошло как по маслу. Спасибо большое Антонине!
- ДДарья12 января 2025Все супер, была в туре перед Новым годом - было спокойно и безлюдно, виды волшебные! Организатор тура очень внимательная и отзывчивая.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Кобылья голова»
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