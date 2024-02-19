Краски северного Байкала
Будете жить в палаточном лагере на лоне природы, при этом будете чувствовать себя абсолютно комфортно и безопасно.
А пока будете совершать захватывающий трекинг по диким местам, ваши вещи будет транспортировать катамаран.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск
С прибытием в Сибирь!
Вы в начальной точке большого, полного впечатлений путешествия.
Используйте этот день, чтобы отдохнуть от перелета, привыкнуть к новому часовому поясу и настроиться на приключения.
Мы с радостью поделимся прогулочными маршрутами, если вы захотите посмотреть город, и расскажем, где самые вкусные позы.
Питание: самостоятельно. Место проживания: самостоятельно.
Вы можете дополнительно заказать размещение в Иркутске, трансфер из аэропорта в гостиницу или обзорную экскурсию по городу.
Иркутск - Нижнеангарск - Северобайкальск - Гоуджекит - Северобайкальск
11:10 Вылет из аэропорта Иркутска (билеты на самолет не входят в стоимость, оплачиваются отдельно).
Вас ждут полтора часа в небе с удивительным видом.
12:40 Гид встречает всех в аэропорту Нижнеангарска, и группа отправляется к месту проживания.
13:00 Трансфер из аэропорта в гостевой дом.
14:00 Обед.
15:30 Отправление к горячим источникам и минеральным радоновым ваннам Гоуджекита.
16:30 Прибытие в Гоуджекит.
Температура воды здесь достигает 50°С.
Она благотворно влияет на тонус кожи, помогает от заболеваний суставов, нормализует артериальное давление и приводит в порядок нервную систему.
19:30 Трансфер Гоуджекит – Северобайкальск.
20:00 Возвращение в гостевой дом и ужин.
Питание: обед, ужин в гостевом доме.
Место проживания: гостевой дом в Северобайкальске.
519 км на самолете, ~ 115 км автомобильных переездов по гравийной дороге.
Северобайкальск - Северная точка - остров Ярки - бухта Ая
08:00 Завтрак в гостевом доме и в путь!
09:30 Отправление с причала на скоростном катере.
10:00 Экскурсия «Северобайкальск – Ярки – бухта Ая» начинается.
13:00 Обед-пикник на живописном острове Ярки, где под ногами белый песок и кедровый стланик, а вдалеке – горы Баргузинского и Байкальского хребтов.
16:00 Прибытие в бухту Ая, где так приятно загорать, купаться и наслаждаться видами.
18:00 Горячий походный ужин в палаточном лагере и, конечно, костер.
Питание: завтрак – гостевой дом, обед, ужин – походная кухня.
Место проживания: палаточный лагерь на природе.
~ 70 км водных переходов на скоростном катере.
Бухта Ая - мыс Лаканда - бухта Ая
08:00 Завтракаем и заряжаем свои гаджеты от генератора в лагере, ведь сегодня точно захочется фотографировать!
09:30 Начало трекинга до мыса Лаканда.
Трекинг по завораживающим местам дикой природы.
13:00 Обед-пикник на природе.
16:00 Возвращение в палаточный лагерь.
18:00 Ужин у костра и обмен впечатлениями от активного дня.
Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.
Место проживания: палаточный лагерь на природе.
~ 10 км пешеходных прогулок.
Бухта Ая - озеро Фролиха
09:00 Завтрак и сборы лагеря.
10:00 Легкий трекинг до озера Фролиха.
По экотропе к одному из самых живописных озер северного побережья Байкала Фролихе.
13:00 Обед-пикник с видом на чашу с бирюзовой водой в обрамлении настоящей Сибирской тайги.
14:00 Прогулка на мотокатамаране по озеру Фролиха.
30-метровый водопад на реке Правая Фролиха, в котором можно искупаться.
19:00 Ужин в палаточном лагере.
Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.
Место проживания: палаточный лагерь на природе.
~ 6 км пешеходных прогулок.
Озеро Фролиха - бухта Ая
09:00 Завтрак на берегу горного озера.
10:00 Отдых.
Релакс-день в единении с природой на берегу озера Фролиха в окружении гор.
Самые смелые могут окунуться в прохладные воды озера.
13:00 Разобьем пикник на обед, а купальщиков напоим горячим таежным чаем.
14:00 Треккинг обратно в палаточный лагерь в бухту Аяя.
19:00 Душевный вечер у костра с походным ужином.
Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.
Место проживания: палаточный лагерь на природе.
~ 7 км пешеходных прогулок.
Бухта Ая
09:00 Завтрак на берегу Байкала.
10:00 Активность на выбор: трекинг на "Пик Байкалика" или пляжный отдых на берегу озера.
Купание в Байкале, солнечные ванны, бадминтон и волейбол – для тех, кто захочет остаться в лагере.
13:00 Обед-пикник.
14:00 Продолжение трекинга, или отдых на берегу.
19:00 Ужин из блюд аутентичной кухни.
Настоящий бухлеор из оленины на ужин и приготовление тартара из свежей байкальской рыбы.
Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.
Место проживания: палаточный лагерь на природе.
Бухта Ая - губа Тукаларагды
09:00 Завтрак в палаточном лагере.
10:00 Трекинг в бухту Тукаларагды налегке: вещи поедут на катамаране.
13:00 Обед-пикник.
14:00 Отдых в лагере с активностями на выбор (бадминтон, фрисби, настольные игры и др.).
19:00 Вместе пожарим картошку со свежесобранными грибами, заварим чай и повспоминаем самые яркие моменты путешествия.
Питание: завтрак, обед, ужин – походная кухня.
Место проживания: палаточный лагерь на природе.
~ 8 км пешеходных прогулок.
Губа Тукаларагды - бухта Хакусы
09:00 Завтрак в палаточном лагере.
10:00 Прогулка по удивительным ландшафтам.
13:00 Прибытие на турбазу и заселение.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Отдых.
Купание в знаменитых горячих источниках «Хакусы» и красочный и умиротворяющий закат на Хакусах.
19:00 Ужин в кафе.
Питание: завтрак в палаточном лагере, обед, ужин – на турбазе.
Место проживания: турбаза «Ласковый берег».
~ 8 км пешеходных прогулок.
Хакусы - Северобайкальск
09:00 Завтрак.
10:00 Термальные ванны с оздоровительным эффектом.
Такая релаксация великолепно воздействует на мышцы и организм в целом – то, что нужно после наших активных дней!
12:45 Отправление в Северобайкальск на скоростном катере.
С ветерком на катере, после чего вы вновь окажетесь на восточном берегу.
13:30 Прибытие, трансфер в гостевой дом.
14:00 Обед в гостевом доме.
16:00 Экскурсия в музей «Истории БАМа».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Питание: завтрак на турбазе, обед, ужин – в гостевом доме.
Место проживания: гостевой дом.
45 км водных переходов.
Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск
08:00 Завтрак в гостевом доме.
09:00 Трансфер в аэропорт.
Рейс в 11:30.
11:30 Вылет из г. Северобайкальска.
13:00 Прибытие в г. Иркутск (ориентировочно, в зависимости от расписания внутренних рейсов).
Питание: завтрак в гостевом доме.
~ 519 км на самолете, ~ 25 км автомобильных переездов по гравийной дороге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме, палатках и турбазе.
Стоимость группового тура – 133 400 руб. (на взрослого при двухместном размещении, группа до 8-ми человек).
Стоимость индивидуальный тура, в зависимости от размера группы:
- 160 700 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 6-ти человек;
- 215 150 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 4-х человек;
- 341 000 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 2-х человек;
Доплата за одноместное размещение: 9 500 руб. за человека.
Размещение в Иркутске в первый и последний день не входит в стоимость.
Варианты проживания
Турбаза «Ласковый берег»
Дома расположены прямо на берегу Байкала. Уютное кафе на территории.
Благоустроенные 2-местные и 4-местные дома с террасой, удобства на этаже:
- Мыло
- Полотенца
- Чайник
- Холодильник
- TV
- Шкаф для одежды
- Зеркало
- Обеденный стол и стулья
Палаточный лагерь
Кемпинговые 2-хместные палатки: в каждой палатке – каремат и спальный мешок. На территории для вашего удобства:
- шатёр: в нём сухо и тепло в любую погоду;
- костровая зона для вечерних посиделок;
- генератор для подзарядки электронных устройств;
- гигиеническая зона: туалет и умывальники;
- баня с жаркой печкой-каменкой прямо на берегу;
- спортивный инвентарь: волейбольные мячи, настольные игры.
Гостевой дом в Северобайкальске
Проживание в двух-, трехместных номерах с удобствами на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча в Северобайкальске
- Гостевой дом в Северобайкальске, двухместные номера, удобства на этаже (2 суток)
- Туристическая база «Ласковый берег», Хакусы, двухместные стандартные номера, удобства на этаже (1 сутки)
- Палаточный лагерь, двух-/трехместные палатки (6 суток) с предоставлением спальника, коврика
- Услуги профессионального гида по Байкалу
- Посещение горячих источников Гоуджекит
- Экскурсия на оз. Фролиха
- Экскурсия в краеведческий музей БАМа
- Все трансферы по программе
- Питание по программе
- Аренда посуды, палаток и кострового снаряжения
- Фрахт катера по маршруту Северобайкальск - о-в Ярки - бух. Аяя Хакусы - Северобайкальск
- Сопровождение лодкой или катамараном
- Рекреационные сборы Фролихинского заказника
- Свободное посещение источников Хакусы
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Авиабилеты на самолет Иркутск - Нижнеангарск - Иркутск. Стоимость авиабилетов от 30 000 рублей на 1 человека в обе стороны
- Табачная и алкогольная продукция
- Размещение в Иркутске в первый и последний день. Ориентировочная стоимость за стандартный двухместный номер с завтраками от 7500 рублей
- Питание, не включенное в программу
- Аренда бани на берегу озера Байкал в бухте Аяя от 1000 руб/час, веники делает гид
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак. Рюкзак нужен вам не только для пеших туров и восхождений. Он очень удобен и мобилен для транспортировки ваших вещей из дома в аэропорт, из аэропорта в автобус, из автобуса в гостиницу и т. д. Хороший рюкзак - это тот, что «сидит» по вашей спине. Особое внимание следует уделять подвесной системе, она должна комфортно и плотно прилегать к спине. Попросите консультанта в магазине положить в рюкзак что-нибудь тяжелое и походите с ним 5-10 минут. Для планируемого путешествия вам будет достаточно иметь рюкзак объемом 60-90 литров. Мы рекомендуем лёгкие, удобные и прочные рюкзаки таких компаний как Osprey, Haglofs, Fjallraven.
- Туристский коврик и спальник. Коврик должен быть легким, мягким и не пропускать влагу и холод. Рекомендуем рассмотреть вариант надувного коврика Term-ARest. Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут спальники с синтетическими наполнителями, с температурой комфорта 0- минус 5 градусов (женщины могут взять спальник теплее). Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой молнией. Из брендов рекомендуем Alexika, North Face, Marmot, Deuter, Sivera, Yeti, Rab.
- Верхняя одежда. В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, важно использование мембранных вставок, (которые обеспечивают термо и влагозащиту, и в то же время «дышать»), по возможности затягиваться на рукавах и голенях. Полезным будут наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Важны показатели ветро- и влагозащиты. Посмотрите изделия таких компаний, как Haglofs, Sivera, Bask, Marmot. Обязательно возьмите с собой плотную накидку, которая защитит от дождя и вас, и ваш рюкзак.
- Утепление. Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из ткани Polartec или Pontetorto. Это очень приятный на ощупь, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Другой вариант – пуховый свитер или компактная утепленная куртка. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуем бренды Haglofs, Arcteryx, Sivera, Red Fox.
- Трекинговые палки. Они крайне полезны, если в программе есть пеший переход по берегу Байкала. Палки позволяют снизить нагрузку на ноги и обеспечивают безопасность на маршруте. Из производителей рекомендуем Black Diamond, MSR, Masters, Camp.
- Обувь. Качество обуви крайне важно для комфортного путешествия. Для активных туров, особенно пеших, вам понадобятся хорошие трекинговые ботинки. В идеале, ботинок должен содержать минимум швов, основным материалом должна быть кожа, он должен содержать вставки из мембранной ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки – они вам не потребуются. Ботинки лучше купить за несколько месяцев до начала путешествия, и «разносить» их дома. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, Keen, Meindl, Scarpa, Haglofs, Salomon. В дополнение стоит взять легкие трекинговые кроссовки или сандалии.
- Сиденье индивидуальное туристическое (хоба). С ним вам будет приятней любоваться закатом на берегу, сидеть на рафте или в байдарке, а также оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.
- Кепка или бандана.
- Легкая шапка.
- Перчатки.
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20).
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
- Налобный фонарик (и запасные батарейки).
- Трекинговые носки.
- Купальные принадлежности (на Байкале можно купаться).
- Репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет).
- Накидку от дождя.
- Пуховые жилетки или тонкие пуховки.
- Одежду для города и для курорта.
- Фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.
- Портативное зарядное устройство (power bank).
- Паспорт и полис ОМС.
- Герметичная упаковка для документов.
- Туалетные принадлежности.
- Нижнее белье.
- Личную аптечку (обязательно возьмите пластыри и, по необходимости, лекарства - если у вас какие-нибудь специфичные заболевания).
- Средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу и влажные салфетки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
В конце июля и августе, в дневное время, температура воздуха на северном Байкале может достигать +25, 30 градусов. Вечером с гор спускается прохлада, и температуры могут опускаться до +10 - 15 градусов. Вода в бухтах и заливах может прогреваться до 24 градусов. Бывают дожди. Комаров и мошки мало.
Где мы будем брать питьевую воду на пешей части маршрута и сплаве?
В местах проведения тура вода в Байкале пригодна для питья без кипячения.
Нужны ли на маршруте трекинговые палки?
По желанию: большинство туристов проходят без них, но если есть проблемы с суставами/мышцами – то лучше взять палки.
Будет ли ловить телефонная связь на маршруте?
Стабильная сотовая связь есть в городах Иркутск и Северобайкальск. По маршруту треккинга связь большую часть пути отсутствует, местами связь есть, но очень нестабильная. Операторы: МТС, Теле2, Мегафон (основной).
Будет ли электричество и возможность зарядить телефон?
На маршруте у вас не будет электричества на сплаве и на трекинге, в остальных местах в гостиницах, вы сможете зарядить свою технику. Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки.
Много ли комаров по маршруту?
По маршруту комары есть – меньше на берегу Байкала, больше на озере Фролиха. Мы советуем вам предусмотреть репелленты и противомоскитные маски – их вы сможете приобрести в Северобайкальске (в самолет баллончики с репеллентом могут не пропустить).
Есть ли на маршруте медведи?
По маршруту треккинговой части медведи водятся, однако если соблюдать определенную технику безопасности, опасности они не представляют. Всем участникам тура выдаются свистки, во время треккинга мы громко разговариваем и шумим – это отпугивает медведей.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 10 до 12 лет – скидка 10% от стоимости тура.