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Авторский тур
3 дня
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар в 08:30
25 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ММария11 января 2024Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных СаянахОрганизация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
- ААнастасия22 августа 2023Отличная программа, интересные локации, чёткая организация во время тура, супер гид и очень профессиональные водители. Но необходимо поработать с объектами
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ММихаил22 июля 2023Шикарный тур! Несмотря на замену пешего маршрута по погодным условиям, все прошло с огромным количеством положительных эмоций! Большая Байкальская тропа, сплав на байдарках по Байкалу, остров Ольхон великолепны!
- ИИгорь21 июля 2023Поездкой доволен, замечательная природа, профессиональные и заботливые гиды, хорошие люди в группах. За всё время тура я не увидел недоброжелательность. За всё время тура я видел только доброжелательность и отзывчивость, окружающих меня людей.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Треккинг и походы»
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