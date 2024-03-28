Треккинг в Иркутске

Найдено 7 туров в категории «Треккинг и походы» в Иркутске, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500 за человека
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000 за человека
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500 за человека
Краски северного Байкала. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400 за человека
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар в 08:30
25 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Краски северного Байкала. Треккинг
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • М
    Мария
    11 января 2024
    Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных Саянах
    Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
    Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
    Отличная программа, интересные локации, чёткая организация во время тура, супер гид и очень профессиональные водители. Но необходимо поработать с объектами
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    размещения, особенно в Листвянке (по-моему Лагуна): сам гостевой дом хороший, комнаты просторные, уютные, но понятия сервиса нет вовсе- за 3 дня ни разу не вынесли мусор, завтрак скудный, приходилось выбивать еду, персонал не профессиональный. В Иркутске отель Лазурный берег хороший, условия размещения и сервис на высоком уровне, но сам отель зажат между заправкой и СТО, расположен далеко от центра, что создает дискомфорт. Я бы удалила слово "легкий" трекинг из названия тура- прогулка по Большой Байкальской тропе требует много сил, чтобы туристы были готовы к приличной нагрузке. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • М
    Михаил
    22 июля 2023
    От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
    Шикарный тур! Несмотря на замену пешего маршрута по погодным условиям, все прошло с огромным количеством положительных эмоций! Большая Байкальская тропа, сплав на байдарках по Байкалу, остров Ольхон великолепны!
    Шикарный тур! Несмотря на замену пешего маршрута по погодным условиям, все прошло с огромным количеством положительныхШикарный тур! Несмотря на замену пешего маршрута по погодным условиям, все прошло с огромным количеством положительных
  • И
    Игорь
    21 июля 2023
    От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
    Поездкой доволен, замечательная природа, профессиональные и заботливые гиды, хорошие люди в группах. За всё время тура я не увидел недоброжелательность. За всё время тура я видел только доброжелательность и отзывчивость, окружающих меня людей.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Треккинг и походы»

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  1. Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
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  3. Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
  4. Краски северного Байкала. Треккинг
  5. Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
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  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 7 авторских туров от 25 500 до 133 400. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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