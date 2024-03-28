А Анжела Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

С Софья Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

В Виктория Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

М Марина Краски северного Байкала. Треккинг Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ

А Андрей Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

М Мария Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных Саянах Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!

А Анастасия Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии читать дальше размещения, особенно в Листвянке (по-моему Лагуна): сам гостевой дом хороший, комнаты просторные, уютные, но понятия сервиса нет вовсе- за 3 дня ни разу не вынесли мусор, завтрак скудный, приходилось выбивать еду, персонал не профессиональный. В Иркутске отель Лазурный берег хороший, условия размещения и сервис на высоком уровне, но сам отель зажат между заправкой и СТО, расположен далеко от центра, что создает дискомфорт. Я бы удалила слово "легкий" трекинг из названия тура- прогулка по Большой Байкальской тропе требует много сил, чтобы туристы были готовы к приличной нагрузке. Спасибо! Отличная программа, интересные локации, чёткая организация во время тура, супер гид и очень профессиональные водители. Но необходимо поработать с объектами

Ю Юлия Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

М Михаил От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии Шикарный тур! Несмотря на замену пешего маршрута по погодным условиям, все прошло с огромным количеством положительных эмоций! Большая Байкальская тропа, сплав на байдарках по Байкалу, остров Ольхон великолепны!