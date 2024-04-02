Туры на 11 дней из Иркутска

Найдено 9 туров в категории «11-дневные туры» в Иркутске, цены от 92 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000 за человека
Краски северного Байкала. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400 за человека
Северный Байкал и Чарские пески
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
31 июля в 10:00
190 900 за человека
Весенние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Весенние краски Байкала
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 115 700 за человека
Яркие краски Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Яркие краски Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
от 117 100 за человека
Легенды священного Байкала. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенды священного Байкала. Лето-осень
Начало: г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 103 000 за человека
Легенда Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 102 300 за человека
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 92 900 за человека
Осенние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Осенние краски Байкала
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 106 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Легенда Байкала
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Легенда Байкала
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Легенда Байкала
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Краски северного Байкала. Треккинг
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • В
    Виталий
    19 июля 2023
    По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
    В целом всё очень понравилось. Все ожидания оправдались. Спасибо Вам за чёткость в организации,слаженность работы менеджера Анастасии(ей особое спасибо)и гидов.
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    Работа проведена на 5с плюсом. Условия в отелях отличные. Транспорт работал замечательно. Благодарны водителям Андрею, Алексею, Михаилу. Спасибо за профессионализм гидов Татьяны, Баярмы, Алины - молодцы! С уважением Виталий Иванович и Надежда Ефимовна Космировы. Ps:Погода была замечательная, а Байкал супер! 🙏🙏🙏

  • Л
    Людмила
    12 июля 2023
    По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
    Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе.
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    Так что получилась индивидуалочка по цене групповой) За время поездки мы ходили "по рукам". Довелось познакомиться с разными сотрудниками: Татьяна, Ирина, Павел, Баир. Все мастера своего дела, позитивные, интересные. Павлу пришлось с нами тяжело: 3-х дневный поход на пик Черского. А мы не подготовлены) Переоценили свои возможности. Но Павел держался!!! В пути менял план передвижения, учитывая наше физическое состояние. Для нас это был первый опыт похода со снаряжением, да ещё в горы, да ещё с дождем в начале маршрута! Спасибо Павлу за терпение и профессионализм! А готовит как, мммм!))) Отдельные слова благодарности Елизавете - постоянная поддержка через WhatsApp - оперативное решение любых вопросов и обеспечение благоприятных метеоусловий!!!))) PS: с "Большой Страной" путешествуем уже второй раз - полёт нормальный!

    Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на
  • Е
    Елена
    2 марта 2023
    Краски северного Байкала. Треккинг
    Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
  • А
    Анна
    1 марта 2023
    Краски северного Байкала. Треккинг
    Было здорово и интересно
  • Е
    Екатерина
    23 марта 2022
    По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
    Спасибо большое организаторам. Всё четко и по плану.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «11-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
  2. Краски северного Байкала. Треккинг
  3. Северный Байкал и Чарские пески
  4. Весенние краски Байкала
  5. Яркие краски Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "11-дневные туры" можно забронировать 9 авторских туров от 92 900 до 190 900. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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