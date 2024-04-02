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Авторский тур
11 дней
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
31 июля в 10:00
190 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Весенние краски Байкала
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 115 700₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Яркие краски Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
от 117 100₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенды священного Байкала. Лето-осень
Начало: г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 103 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 102 300₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 92 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Осенние краски Байкала
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 106 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ВВиталий19 июля 2023В целом всё очень понравилось. Все ожидания оправдались. Спасибо Вам за чёткость в организации,слаженность работы менеджера Анастасии(ей особое спасибо)и гидов.
- ЛЛюдмила12 июля 2023Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе.
- ЕЕлена2 марта 2023Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
- ААнна1 марта 2023Было здорово и интересно
- ЕЕкатерина23 марта 2022Спасибо большое организаторам. Всё четко и по плану.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «11-дневные туры»
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