Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Джипинг, хивус, квадроциклы – все в одном туре! Ледовые пещеры и гроты, космические пузыри, гладкий зеркальный лед и торосы! Мы поедем на комфортных внедорожниках. В это время года почти всегда светит солнце, а Байкал замерз полностью. Лёд толстый и прочный: выдержит не только человека, но и технику. Можно не опасаться за безопасность. Обрывистые берега Байкала укутывают замёрзшие наплески – сокуи. Иногда над озером возвышаются ледяные стены высотой в пятиэтажку. И все это мы увидим своими глазами, вы готовы?
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Ближайшие даты:
21
фев
1
мар
5
мар

Что вас ожидает:

Джип сафари по Тажеранским степям
Джип сафари по Тажеранским степям
Увидим космические пейзажи и бескрайние поля из окна комфортного джипа
На квадроциклах по льду
На квадроциклах по льду
Покатаемся на квадриках по Малому морю, осмотрим ледовые пещеры, гроты и лед с пузырьками!
СПА по-сибирски
СПА по-сибирски
Получим удовольствие и пользу в бане с горячим чаном
Байкальские деликатесы
Байкальские деликатесы
Попробуем вкуснейшую местную кухню
Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Устроим пикник на льду, отведаем Байкальский напиток и байкальскую расколодку

Программа тура по дням

1 день

Лунные пейзажи Тажеран. Панорамы Байкала и ледовая паутина. Джипы

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8-8:30 внутри здания напротив выдачи багажа) или на ж/д вокзале (9-9:30 подъезд Пригородные кассы) с табличкой “Ледовый драйв”.

Знакомимся, едем на завтрак.

После вкусного завтрака, приободрившись чашечкой кофе или чая, отправляемся на Байкал.

Проезжаем Еланцы и въезжаем в “Ворота Тажеранских степей”.

Наша первая остановка у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.

Далее мы начинаем наше путешествие по Тажеранским степям, сворачиваем направо к Байкалу.

И вот он – Байкал, во всей красе!

Мы подъезжаем к бухте Ая (переводится с бурятского как “уютная”).

Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда.

Далее направляемся в Долину каменных духов.

Вы увидите множество причудливых каменных изваяний, разнообразных по величине и форме.

Долина каменных духов – это место силы, которое необходимо посетить каждому, кто приезжает на Байкал.

Прибытие и размещение в теплых номерах на базе отдыха (все номера с удобствами).

Горячий и вкусный ужин, отдыхаем после насыщенного дня.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: Да. Транспорт: Джипы.

Лунные пейзажи Тажеран. Панорамы Байкала и ледовая паутина. ДжипыЛунные пейзажи Тажеран. Панорамы Байкала и ледовая паутина. ДжипыЛунные пейзажи Тажеран. Панорамы Байкала и ледовая паутина. ДжипыЛунные пейзажи Тажеран. Панорамы Байкала и ледовая паутина. Джипы
2 день

Царство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. Квадроциклы

Завтрак в отеле.

Сегодня мы с Вами отправляемся в путешествие на квадроциклах – выезд на лед Малого моря к ледовым пещерам и гротам!

При наличии прав и места возможно самостоятельно управлять квадроциклом.

Едем по Малому морю, вдоль острова Ольхон.

Сказочное ледовое царство: сокуи, наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода?!

По пути заезжаем в бухту с пузырьками.

Возвращаемся в эко-отель, немного отдыхаем, и идем отогреваться: нас ждет СПА по-сибирски!

Такого вы еще не пробовали.

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал!

Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в концентрированном виде!

На ужин будем пробовать байкальские деликатесы.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: Да. Транспорт: квадроциклы.

Царство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. КвадроциклыЦарство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. КвадроциклыЦарство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. КвадроциклыЦарство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. КвадроциклыЦарство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. КвадроциклыЦарство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. КвадроциклыЦарство снежной королевы: сокуи и наплески. Байкальский космос. Квадроциклы
3 день

Торосы. Поцелуй Байкала. Чай из самовара. Обед на льду. Буханка

Завтрак в отеле.

Буханка – он же УАЗ, этот автомобиль уже стал одним из символов туристического Байкала, а поездка на нем обязательно стоит в списке путешественников.

На эту экскурсию мы отправляемся на нем – высокопроходимом и идеальном для поездок в этой местности автомобиле, предвосхищая Ваши вопросы: все авто современные и теплые, с отличной проходимостью.

Сегодня едем на Большой Байкал – смотреть торосы.

Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.

Обед у нас будет прямо на льду, здесь же отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.

У нас очень насыщенный и вкусный день!

А еще берем с собой коньки, здесь непременно будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!

Транспорт: УАЗ. Гид: Да. Питание: завтрак, обед, ужин.

Торосы. Поцелуй Байкала. Чай из самовара. Обед на льду. БуханкаТоросы. Поцелуй Байкала. Чай из самовара. Обед на льду. БуханкаТоросы. Поцелуй Байкала. Чай из самовара. Обед на льду. БуханкаТоросы. Поцелуй Байкала. Чай из самовара. Обед на льду. БуханкаТоросы. Поцелуй Байкала. Чай из самовара. Обед на льду. Буханка
4 день

Остров Огой. Мыс Дракона. Хивус

Завтрак в отеле.

До обеда свободное время.

После обеда отправляемся на экскурсию на Хивусе!

Хивус – комфортабельное судно на воздушной подушке.

Направляемся мы на остров Огой.

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года на Байкале, официально именуется как ступа Просветления.

Строительством руководил лама из Бутана.

Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.

Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.

Любуемся закатом, будем надеется, что нам повезет и он, как всегда будет ярким и запоминающимся, с сиренево-розовыми оттенками.

Темнеет очень быстро, возвращаемся в отель, где нас уже ждет вкусный ужин.

Транспорт: Хивус. Гид: Да. Питание: завтрак, обед, ужин.

Остров Огой. Мыс Дракона. ХивусОстров Огой. Мыс Дракона. ХивусОстров Огой. Мыс Дракона. ХивусОстров Огой. Мыс Дракона. ХивусОстров Огой. Мыс Дракона. Хивус
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле или ланч-бокс (зависит от времени выезда из отеля).

Гуляем, прощаемся с Байкальским льдом, благодарим Байкал за незабываемые впечатления и яркие эмоции, за мощный заряд Байкальской энергетикой.

Выезд в аэропорт к вашему вылету.

Транспорт: авто. Гид: Да. Питание: завтрак.

Примечание: возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена).

Проживание

Тур предусматривает проживание на Малом море.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное1-местное
Обычная стоимость90 300109 720
Акция РБ до 25.11.2384 560104 230

Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.

Варианты проживания

Эко-отель «Мир Байкала»

4 ночи

Отель расположен в волшебном месте на берегу озера Байкал в бухте Базарная Малого моря. 250 км от Иркутска, 2 км от поселка Сахюрта (МРС), 3 км от паромной переправы на остров Ольхон, 600 м от песчаного пляжа. Со всей территории открывается великолепный вид на Байкал и остров Ольхон, вдалеке виден остров Огой и бесконечность нашего Великого озера. Все номера благоустроенные, построенные из сибирского дерева. Большая часть номеров имеет вид на Байкал.

Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»

Гостевой дом «База отдыха Баяр»

4 ночи

Гостевой дом “База отдыха Баяр” расположен рядом с пляжем в поселке Сахюрта. К услугам гостей ресторан и бар. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По вечерам проводятся развлекательные программы.

Каждый номер с собственной ванной комнатой и платяным шкафом оснащен телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, во всех номерах есть чайник, а в некоторых оборудована кухня с микроволновой печью и варочной поверхностью.

Гостевой дом «База отдыха Баяр»Гостевой дом «База отдыха Баяр»Гостевой дом «База отдыха Баяр»Гостевой дом «База отдыха Баяр»Гостевой дом «База отдыха Баяр»Гостевой дом «База отдыха Баяр»Гостевой дом «База отдыха Баяр»Гостевой дом «База отдыха Баяр»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе (благоустроенные номера с видом на Байкал)
  • Питание по программе: 1-4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак
  • 1-4 день - завтрак, обед, ужин
  • 5 день - завтрак
  • Транспортное обслуживание по программе: джипы, квадроциклы, хивус, уаз, авто
  • Экскурсии: джипсафари по Тажеранским степямпрогулка на квадроциклах по льдуавтоэкскурсия на большой Байкал к торосамхивус на остров Огой и ледяные гроты
  • Джипсафари по Тажеранским степям
  • Прогулка на квадроциклах по льду
  • Автоэкскурсия на большой Байкал к торосам
  • Хивус на остров Огой и ледяные гроты
  • Дегустация на льду
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Баня и банный чан по программе
  • Оплата за посещение нац. парка
Что не входит
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Прокат коньков
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Необходимые одежда и обувь

Обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, что бы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки – пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании-производители те же, что и для курток. Для зимних-весенних туров хорошо подойдут горнолыжные костюмы.

Шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой JПерчатки и варежки. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask.

  • Туристическое снаряжение
    • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук;
    • защитная маска для лица или большой шарф;
    • шерстяные носки;
    • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
    • личная аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
    • средства личной гигиены;
    • фото- и видеоаппаратура с запасными флэшками и аккумуляторами;
  • Документы
    • паспорт;
    • полис ОМС;
    • на детей – свидетельство о рождении;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая будет погода?

Средние температуры зимы – 21°. Сильные морозы, до – 35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35 - 40°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°.

Если я путешествую один/одна?

Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.

Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.

Нужны ли водительские права для участия в туре?

Управление ТС (квадроцикл) осуществляется по очереди. При отсутствии навыков управления ТС, лицо без прав допускается к управлению, так и отстраняется от управления, по решению инструктора.

Без прав турист всегда может также передвигаться, как пассажир - 2 участник, позади водителя ТС.

На джипах к управлению участники не допускаются. Все перемещаются, как пассажиры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ц
10 мар 2024
Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий. Было много локаций, много передвижений, скучать не приходилось
Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий.
Ю
10 мар 2024
Огромное спасибо за хорошую организацию нашего путешествия. Комфортные машины, условия проживания.
Особенное спасибо за нашего гида Юлю, она волшебная, чуткая, очень интересно с ней проводить время.
Огромное спасибо за хорошую организацию нашего путешествия. Комфортные машины, условия проживания.
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

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