В Вероника Очень интересная экскурсия;увидели и узнали много нового,красивые виды;прекрасная природа.

Гид - Денис-супер! профессионально,безопасно, легко и комфортно. просто молодец! Если вечером вам напишут,что едете с Денисом,вам повезло. нам все понравилось. ездили с ним еще в Горный Аршан,тоже отлично! очень довльны! Если напишут,едете с Ильей.. это на любителя.

саму экскурсию рекомендуем!

Р Разживина Отличный гид Денис - рассказывает интересно, язык хороший, парень грамотный, много знает, на все вопросы отвечает, о туристах заботится. Все вовремя. Маршрут продуманный - Байкал посмотрели сверху, проходили по нему, пофотографировались вволю, красота невозможная!

А Алексей Очень хорошая экскурсия. Гид Денис все хорошо рассказал.

Н Наталья

Своевременно поездка на УАЗе по читать дальше Байкалу была заменена на СВП Хивус, что снизило градус напряжения.

Теперь о снижении оценки до "хорошо":

1) хотелось в местном кафе выбрать что-то из местной кухни, но время было ограниченно, пришлось взять то, что быстро будет приготовлено;

2) длительность прогулки по Байкалу, на мой взгляд была растянута, достаточно было бы 1,5-2 часов, вместо 3;

3) место проведения шаманских обрядов не вызывает эстетического удовольствия. Работа гида Евгения - на отлично. Встретил в положенное время, вернулись тоже точно по запланированному. Автомобиль комфортный, чистый. В пути Евгений много рассказывал о крае, обычаях.

М Мария Отличный гид Михаил - со знанием, стилем вождения, еще и дополнительно чувство юмора:)

Н Наталья Нужно быть готовым, что дорога длинная и дальняя. Сам Байкал прекрасен. Зимой.

Ольхон не поняла. Мало было времени.

Туда и обратно тяжеловато.

М Мария Прекрасно организованная экскурсия. Комфортабельный микроавтобус, первоклассный, опытный водитель. Отдельно хочется отметить нашего гида - Илью, который на протяжении всей экскурсии, а это более 12 часов, делился с нами своими колоссальными знаниями не только по тематике нашей экскурсии, но и по многим аспектам истории, быта, культуры Байкальского региона. Огромное спасибо всем причастным за экскурсию.

Г Грушин Большое спасибо гидам, у нас их в туре было два сразу: Алексею и Илье. Проехали множество локаций, показали самый красивый лед в жизни и сопровождали очень интересными рассказами об истории этого края и народов. На 100% рекомендую

А Анастасия Увидели все, Алексей любезно показал даже место с наледью, которого не было в программе. Алексей отвечал на все вопросы, очень подробно рассказывал, это просто кладезь интересных фактов.

Сама по себе экскурсия была чудесной, нас нигде не торопили, все было в комфортном темпе, успели насладиться красотой Байкала.

S Sergey Очень понравилась экскурсия!

Приятно, что гид забрал прямо у гостинице, где я остановился, туда же и отвёз в конце.

Было много нескучных рассказов не только про Байкал, ро и вцелом про регион.

Комфортный автомобиль.

Посетили классные места.

В общем, всё понравилось!

В Вадим Море замечательных впечатлений. Обязательно вернусь в эти края снова.

Е Елена Посетили потрясающее место,остров Ольхон!

В сопровождении замечательного гида,Семёна!

Отличный рассказчик интересный собеседник! Отвечал на все интересующие нас вопросы,очень внимателен и заботлив!

Посетили скалу шаманку,отведали наисочнейших буз,потрогали гранатовый песок слелали шикарные фото.. одним словом поездка удалась! Рекомендуем 100 из 100))

М Марина Семен отличный гид! Все прошло отлично! И маршрут восхитительный! Спасибо!

Н Никита Невероятное знакомство с Байкалом. Гид Алексей замечательный и очень чуткий. 100% всем рекомендую если времени мало, но насладиться Байкалом нужно.