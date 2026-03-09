Приглашаем в путешествие на величественный остров Ольхон.
Вы сможете выбрать маршрут, который ближе именно вам: отправиться к вершинам южного берега, чтобы увидеть бухты с изумрудной водой и панорамы Малого моря, или
Описание экскурсииЭкскурсия на остров Ольхон По пути на остров туристы проедут через живописные Тажеранские степи Байкала и переправятся на пароме в посёлке Сахюрта, где начинается основная часть маршрута. Южная и центральная часть острова На маршруте будут остановки на Заливе Хагли и Хул, окружённых мысами, а также на вершине Трезубец, напоминающей руины средневекового замка с панорамными видами на Байкал. Далее путь ведёт к вершине Перевал, с которой открываются виды на Байкал и острова Малого моря. Лагуны и пляжи Туристы посетят лагуну Шара-Шулун с изумрудной водой и песчаными пляжами, а также секретный пляж, окружённый скалами, и залив Семисосенный с длинным песчаным берегом. Культурные и сакральные места На маршруте также будет обзорная вершина Полевой стан, откуда видна центральная часть острова, и скала Шаманка на мысе Бурхан — сакральное место для шаманистов. Туристы узнают историю мест, особенности культуры народов Байкала и традиции тибетского буддизма, а также попробуют блюда национальной кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Залив Хагли
- Залив Хул
- Вершина Трезубец
- Вершина Перевал
- Лагуна Шара-Шулун
- Секретный пляж
- Залив Семисосенный
- Обзорная вершина «Полевой стан»
- Скала «Шаманка» на мысе Бурхан
- Маршрут 2:
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Одинокая Береза
- Скала Трезубец
- Мыс Кобылья голова
- Озеро Ялга
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Переправа на пароме
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Переправа на СВП (на остров катером на воздушной подушке) - 2000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора, 7
Завершение: Иркутск, гостиница Ангара
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 322 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
9 мар 2026
Очень интересная экскурсия;увидели и узнали много нового,красивые виды;прекрасная природа.
Гид - Денис-супер! профессионально,безопасно, легко и комфортно. просто молодец! Если вечером вам напишут,что едете с Денисом,вам повезло. нам все понравилось. ездили с ним еще в Горный Аршан,тоже отлично! очень довльны! Если напишут,едете с Ильей.. это на любителя.
саму экскурсию рекомендуем!
Р
Разживина
6 мар 2026
Отличный гид Денис - рассказывает интересно, язык хороший, парень грамотный, много знает, на все вопросы отвечает, о туристах заботится. Все вовремя. Маршрут продуманный - Байкал посмотрели сверху, проходили по нему, пофотографировались вволю, красота невозможная!
А
Алексей
3 мар 2026
Очень хорошая экскурсия. Гид Денис все хорошо рассказал.
Н
Наталья
28 фев 2026
Работа гида Евгения - на отлично. Встретил в положенное время, вернулись тоже точно по запланированному. Автомобиль комфортный, чистый. В пути Евгений много рассказывал о крае, обычаях.
Своевременно поездка на УАЗе по острову.
М
Мария
12 фев 2026
Отличный гид Михаил - со знанием, стилем вождения, еще и дополнительно чувство юмора:)
Н
Наталья
10 фев 2026
Нужно быть готовым, что дорога длинная и дальняя. Сам Байкал прекрасен. Зимой.
Ольхон не поняла. Мало было времени.
Туда и обратно тяжеловато.
М
Мария
7 фев 2026
Прекрасно организованная экскурсия. Комфортабельный микроавтобус, первоклассный, опытный водитель. Отдельно хочется отметить нашего гида - Илью, который на протяжении всей экскурсии, а это более 12 часов, делился с нами своими колоссальными знаниями не только по тематике нашей экскурсии, но и по многим аспектам истории, быта, культуры Байкальского региона. Огромное спасибо всем причастным за экскурсию.
Г
Грушин
25 янв 2026
Большое спасибо гидам, у нас их в туре было два сразу: Алексею и Илье. Проехали множество локаций, показали самый красивый лед в жизни и сопровождали очень интересными рассказами об истории этого края и народов. На 100% рекомендую
А
Анастасия
29 дек 2025
Увидели все, Алексей любезно показал даже место с наледью, которого не было в программе. Алексей отвечал на все вопросы, очень подробно рассказывал, это просто кладезь интересных фактов.
Сама по себе экскурсия была чудесной, нас нигде не торопили, все было в комфортном темпе, успели насладиться красотой Байкала.
S
Sergey
22 дек 2025
Очень понравилась экскурсия!
Приятно, что гид забрал прямо у гостинице, где я остановился, туда же и отвёз в конце.
Было много нескучных рассказов не только про Байкал, ро и вцелом про регион.
Комфортный автомобиль.
Посетили классные места.
В общем, всё понравилось!
В
Вадим
18 ноя 2025
Море замечательных впечатлений. Обязательно вернусь в эти края снова.
Е
Елена
8 ноя 2025
Посетили потрясающее место,остров Ольхон!
В сопровождении замечательного гида,Семёна!
Отличный рассказчик интересный собеседник! Отвечал на все интересующие нас вопросы,очень внимателен и заботлив!
Посетили скалу шаманку,отведали наисочнейших буз,потрогали гранатовый песок слелали шикарные фото.. одним словом поездка удалась! Рекомендуем 100 из 100))
М
Марина
8 ноя 2025
Семен отличный гид! Все прошло отлично! И маршрут восхитительный! Спасибо!
Н
Никита
7 ноя 2025
Невероятное знакомство с Байкалом. Гид Алексей замечательный и очень чуткий. 100% всем рекомендую если времени мало, но насладиться Байкалом нужно.
М
Михаил
6 ноя 2025
Все прошло хорошо, ехали на Лэнд Крузере, гид рассказал много интересного
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Лучшие авторские туры на Ольхон: два взгляда на сердце Байкала»
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: У вашего отеля в центральной части Иркутска
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 мар в 08:00
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Завтра в 08:30
21 мар в 08:30
34 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
23 мар в 07:00
от 35 500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
На Байкал и Ольхон с фотосессией и съёмкой на квадрокоптер
Насыщенное однодневное путешествие к скале Шаманка, столбам сэргэ и байкальскому льду
Начало: От места вашего проживания
21 мар в 06:00
23 мар в 06:00
от 59 000 ₽ за всё до 4 чел.