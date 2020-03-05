3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Байкал: путешествие по острову Ольхон

Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой

Любовь
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Любовь – представитель гидов
Приглашаю проехать вокруг таинственного живописного Ольхона! Это остров гигантских скал, песчаных дюн, степей, хвойных лесов и удивительного зимнего льда.

Путешествовать вы будете на УАЗе «буханке», самом незаменимом транспорте в российской глубинке, в сопровождении водителя и гида (по желанию).
11700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон

Что вас ожидает

Байкальские красоты круглый год
Лесистый Ольхон — крупнейший остров Байкала. За несколько часов вы побываете в шести его самых красивых и интересных местах. В программе:

  • Мыс Харанцы, с которого видны два скалистых островка, напоминающих льва и крокодила. Зимой вы увидите здесь ледяные гроты!
  • Урочище Песчаное — одно из немногих мест на Ольхоне, где природа сотворила настоящие дюны. Когда-то на местном рыбном заводе кипела работа, сегодня же в поселке живет одна семья.
  • Мыс Саган Хушун (Три Брата) — с бурятского языка название переводится как «белый мыс». Это три фактурных беломраморных скалы, покрытых бордово-оранжевыми лишайниками. На этом мысе высотой более 30 метров вас ждут одни из самых впечатляющих видов Ольхона.
  • Мыс Хобой — северная оконечность острова и место силы, расположенное в самом широком месте озера. К мысу проложена тропа с оборудованными смотровыми площадками. Здесь вы полюбуетесь открыточными видами Байкала! После прогулки по мысу Хобой наш водитель накормит вас обедом с ароматной ухой из знаменитого байкальского омуля, и путешествие продолжится по восточной стороне острова.
  • Мыс Шунтэ-Левый, или мыс Любви — с двумя скалами, к которым ведут две тропы. Сюда стремятся попасть люди, мечтающие о детях: говорят, от выбора дорожки зависит, родится у путешественника девочка или мальчик :)
  • Падь Узуры и метеостанция: в долине между двух гор, Раба и Толгай, вы заглянете в крошечный поселок, где одна семья поддерживает работу старой байкальской метеостанции, и подъедете прямо к водам или льду озера.

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
  • Путешествие возможно круглый год

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, обед
  • Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк (300 руб. с человека) и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Экскурсия по Байкалу очень понравилась! Это единственное, что вообще эмоционально оправдало нашу поездку в Хужир, ибо все остальное было ужасно - быдло-сервис с быдло-соседями, приправленные хамством и отсутствием элементарных условий для отдыха + отсутствие дороги на острове. Поездка по льду Байкала оказалась полной противоположностью хужирскому сервису. Водитель приехал ровно в назначенное время, машина была чистой, несмотря на грязь в поселке, на точках маршрута никто не торопил и не подгонял, а обед на льду Байкала был очень вкусный. Сделали огромное количество снимков и получили массу положительных эмоций. Отдельное спасибо за специально предоставленный нам комфортный "паркетник" вместо уазика, так как мы путешествовали совсем маленькой группой. Спасибо огромное!
2 февраля 2020
Были на экскурсии 01.02.2020. На Байкале впервые. Экскурсия очень понравилась. Всё очень чётко организовано и продумано. Гид Алёна - позитивный и интересный рассказчик. Поездка на "буханке" по торосам и холмам оставила впечатлений не меньше, чем сам лёд Байкала. Антураж путешествия в глушь при достаточном комфорте - идеальное сочетание. Вкусная уха на остановке и приветливый водитель - дополнение к великолепным пейзажам места.
4 января 2020
Отличная поездка у нас получилась. Очень эмоциональная! Ольхон и Байкал чувствуешь всем телом! Увидели все знаковые места, фотографии получились шикарные. Любовь и наш водитель Сергей - молодцы! Встретили у переправы, как мы и договаривались. Привезли обратно к катеру. Машина новая, удобная, тёплая. Водитель - профессионал. Накормили нас великолепной ухой, прямо на берегу Байкала. Спасибо!

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