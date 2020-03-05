3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Байкалу очень понравилась! Это единственное, что вообще эмоционально оправдало нашу поездку в Хужир, ибо все остальное было ужасно - быдло-сервис с быдло-соседями, приправленные хамством и отсутствием элементарных условий для отдыха + отсутствие дороги на острове. Поездка по льду Байкала оказалась полной противоположностью хужирскому сервису. Водитель приехал ровно в назначенное время, машина была чистой, несмотря на грязь в поселке, на точках маршрута никто не торопил и не подгонял, а обед на льду Байкала был очень вкусный. Сделали огромное количество снимков и получили массу положительных эмоций. Отдельное спасибо за специально предоставленный нам комфортный "паркетник" вместо уазика, так как мы путешествовали совсем маленькой группой. Спасибо огромное!