3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Проехать по северной части Ольхона - это уникальная возможность увидеть скалы, дюны и ледяные гроты. Путешествие на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя подарит незабываемые впечатления.Вы посетите мыс Харанцы, урочище Песчаное,

мыс Саган Хушун и мыс Хобой, где вас ждет обед с ароматной ухой из байкальского омуля. Откройте для себя падь Узуры и метеостанцию, где одна семья поддерживает работу старой станции. Это приключение подходит для всех сезонов, даря уникальные виды Байкала

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ольхона - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Зимой, с декабря по февраль, вы сможете увидеть ледяные гроты и насладиться зимними пейзажами. Весной и осенью также есть свои плюсы: меньше туристов и особая атмосфера спокойствия. В остальное время года путешествие также возможно, но условия могут быть менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.