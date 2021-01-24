3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Проехать по северной части Ольхона - это уникальная возможность увидеть скалы, дюны и ледяные гроты. Путешествие на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя подарит незабываемые впечатления.
Вы посетите мыс Харанцы, урочище Песчаное,
Вы посетите мыс Харанцы, урочище Песчаное,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Уникальное путешествие на УАЗе
- 🏞️ Невероятные виды Байкала
- 🍲 Обед с байкальским омулем
- 🌄 Посещение живописных мысов
- ❄️ Ледяные гроты зимой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ольхона - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Зимой, с декабря по февраль, вы сможете увидеть ледяные гроты и насладиться зимними пейзажами. Весной и осенью также есть свои плюсы: меньше туристов и особая атмосфера спокойствия. В остальное время года путешествие также возможно, но условия могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Харанцы
- Урочище Песчаное
- Мыс Саган Хушун
- Мыс Хобой
- Мыс Шунтэ-Левый
- Падь Узуры
Описание экскурсии
Байкальские красоты круглый год
Лесистый Ольхон — крупнейший остров Байкала. За несколько часов вы побываете в шести его самых красивых и интересных местах. В программе:
- Мыс Харанцы, с которого видны два скалистых островка, напоминающих льва и крокодила. Зимой вы увидите здесь ледяные гроты!
- Урочище Песчаное — одно из немногих мест на Ольхоне, где природа сотворила настоящие дюны. Когда-то на местном рыбном заводе кипела работа, сегодня же в поселке живет одна семья.
- Мыс Саган Хушун (Три Брата) — с бурятского языка название переводится как «белый мыс». Это три фактурных беломраморных скалы, покрытых бордово-оранжевыми лишайниками. На этом мысе высотой более 30 метров вас ждут одни из самых впечатляющих видов Ольхона.
- Мыс Хобой — северная оконечность острова и место силы, расположенное в самом широком месте озера. К мысу проложена тропа с оборудованными смотровыми площадками. Здесь вы полюбуетесь открыточными видами Байкала! После прогулки по мысу Хобой наш водитель накормит вас обедом с ароматной ухой из знаменитого байкальского омуля, и путешествие продолжится по восточной стороне острова.
- Мыс Шунтэ-Левый, или мыс Любви — с двумя скалами, к которым ведут две тропы. Сюда стремятся попасть люди, мечтающие о детях: говорят, от выбора дорожки зависит, родится у путешественника девочка или мальчик:)
- Падь Узуры и метеостанция: в долине между двух гор, Раба и Толгай, вы заглянете в крошечный поселок, где одна семья поддерживает работу старой байкальской метеостанции, и подъедете прямо к водам или льду озера.
Организационные детали
Как проходит путешествие
- Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
- В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
- По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
- Путешествие возможно круглый год
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы, обед
- Дополнительно оплачиваются:
— въезд в национальный парк (оплачивается онлайн на сайте национального парка, цена представлена там)
— услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)
— развлечения по желанию: катание на тюбах по льду (тюб прикрепляется к машине) — 350 руб.; зимний коктейль, сделанный на льду Байкала — 500 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель проживания в Хужире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 934 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы побывали на Ольхоне, на мой взгляд, в самый удачный период, когда нет туристов. Январь, между новогодними выходными и началом туристического сезона в конце месяца. Мы везде были одни, это
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Т
Экскурсия по Байкалу очень понравилась! Это единственное, что вообще эмоционально оправдало нашу поездку в Хужир, ибо все остальное было ужасно - быдло-сервис с быдло-соседями, приправленные хамством и отсутствием элементарных условий
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А
Были на экскурсии 01.02.2020. На Байкале впервые. Экскурсия очень понравилась. Всё очень чётко организовано и продумано. Гид Алёна - позитивный и интересный рассказчик. Поездка на "буханке" по торосам и холмам
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Н
Зимний Байкал поражает своей красотой и величием. Во время экскурсий было время не только ознакомиться с достопримечательностями, отдохнуть и согреться, но и время на художественные фото, которые вам непременно захочется сделать в этом месте.
Организатор экскурсии - Любовь помогла нам подготовиться к поездке и ответила на все волнующие вопросы, а также помогла с подбором дополнительных развлечений.
Организатор экскурсии - Любовь помогла нам подготовиться к поездке и ответила на все волнующие вопросы, а также помогла с подбором дополнительных развлечений.
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Н
Отличная поездка у нас получилась. Очень эмоциональная! Ольхон и Байкал чувствуешь всем телом! Увидели все знаковые места, фотографии получились шикарные. Любовь и наш водитель Сергей - молодцы! Встретили у переправы, как мы и договаривались. Привезли обратно к катеру. Машина новая, удобная, тёплая. Водитель - профессионал. Накормили нас великолепной ухой, прямо на берегу Байкала. Спасибо!
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Ю
Мы просто влюбились в эти виды! Здесь прекрасно в любое время года!
Большое спасибо Сергею, нашему водителю, он максимально комфортно нас довез, много рассказывал об этих местах, терпеливо ждал пока мы не нагуляемся на каждой из остановок. Отдельно хочется отметить вкуснейшую уху из омуля. Поездка точно удалась, осталось множество положительных эмоций!
Большое спасибо Сергею, нашему водителю, он максимально комфортно нас довез, много рассказывал об этих местах, терпеливо ждал пока мы не нагуляемся на каждой из остановок. Отдельно хочется отметить вкуснейшую уху из омуля. Поездка точно удалась, осталось множество положительных эмоций!
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