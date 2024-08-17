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наша разновозрастная семья из пяти человек была представлена представителями трех поколений, каждый из которых наряду с потоком дат, цифр и фактов хотел получить положительные эмоции, немного развлечься, разнообразить свой отдых. Для этого гиду нужна харизма. Много-много харизмы, которая есть у Романа. Замечательно, что подача информации осуществлялась не как сухой, заученный материал, а как интересная, живая история, подкрепленная глубокими знаниями и любовью к городу. Каждый город открывается с помощью жителей! Роман рассказывал о таких интереснейших деталях, которые вряд ли можно самостоятельно вычитать, готовясь к поездке. Во время экскурсии мы узнали много интересных, неожиданных фактов о разных эпохах, событиях, людях, случаев из жизни, интересных историй и курьезов. Эти с разнообразные изюминки, включенные которые в канву повествования, добавляли красок и живости, раскрывали новые грани жизни города. Кажется, Роман может рассказывать о каждом доме, о каждой мелочи. Информации было изложено много для одной прогулки, при этом не было ощущения перегруженности. Было интересно не только нам с мужем и дочерью, но и внукам 10 и 12 лет. Внуки много запомнили из рассказа Романа об истории города и людях, которые нам были знакомы, а им еще нет.