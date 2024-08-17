Авторские экскурсии от местных гидов Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Иркутске, цены от 2 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Пешая
скидка
5%
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
15 сен в 10:00
20 сен в 10:30
1250011 875 за человека
Иркутск - середина земли. Авторская обзорная экскурсия по центру Иркутска
Пешая
3 отзыва
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Иркутск - середина земли. Авторская обзорная экскурсия по центру Иркутска
Начало: Встречаемся у Московских ворот
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
2 500 за человека
«Иркутск - середина земли»: авторская обзорная экскурсия по центру
Пешая
2 отзыва
3 часа
Групповая
до 15 чел.
«Иркутск - середина земли»: авторская обзорная экскурсия по центру
Начало: Встречаемся у Московских ворот
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    17 августа 2024
    Иркутск - середина земли. Авторская обзорная экскурсия по центру Иркутска
    Спасибо за замечательную экскурсию! Настолько увлекательно увидеть город таким, каким он был столетия назад. Собирались посмотреть самостоятельно, но, к счастью, взяли экскурсию - это абсолютно другое восприятие места! Антонина, спасибо Вам!
  • И
    Ирина
    16 августа 2024
    Иркутск - середина земли. Авторская обзорная экскурсия по центру Иркутска
    Очень познавательная экскурсия Все понравилось.
  • К
    Кирилл
    5 августа 2024
    Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
    Наше путешествие по Иркутску началось со знакомства с Романом. С первых же минут встречи его рассказ увлек нас и начал
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    открывать историю города. Подача материала Романом дается в стие Гиляровского, что очень импонирует и захватывает. Истории, переплетаясь одна с другой, а где-то идущие и своими собственными отдельными путями удивительно гармонично вписываются в прогулку по городу. Спасибо, Роман, было очень интересно.

  • М
    Марина
    4 августа 2024
    Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
    Путешествовать любим и понимаем, как много (если не все) зависит от гида. Гид это стержень экскурсии. Он один, а вот
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    наша разновозрастная семья из пяти человек была представлена представителями трех поколений, каждый из которых наряду с потоком дат, цифр и фактов хотел получить положительные эмоции, немного развлечься, разнообразить свой отдых. Для этого гиду нужна харизма. Много-много харизмы, которая есть у Романа. Замечательно, что подача информации осуществлялась не как сухой, заученный материал, а как интересная, живая история, подкрепленная глубокими знаниями и любовью к городу. Каждый город открывается с помощью жителей! Роман рассказывал о таких интереснейших деталях, которые вряд ли можно самостоятельно вычитать, готовясь к поездке. Во время экскурсии мы узнали много интересных, неожиданных фактов о разных эпохах, событиях, людях, случаев из жизни, интересных историй и курьезов. Эти с разнообразные изюминки, включенные которые в канву повествования, добавляли красок и живости, раскрывали новые грани жизни города. Кажется, Роман может рассказывать о каждом доме, о каждой мелочи. Информации было изложено много для одной прогулки, при этом не было ощущения перегруженности. Было интересно не только нам с мужем и дочерью, но и внукам 10 и 12 лет. Внуки много запомнили из рассказа Романа об истории города и людях, которые нам были знакомы, а им еще нет.

  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
    Сегодня познакомились с прошлым и настоящим Иркутска. Роман провел по-настоящему авторскую экскурсию! Мы увидели город разных эпох, культур и событий,
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    услышали не шаблонные факты, а душевный рассказ о родном городе. Атмосфера дружеской беседы, неспешная прогулка с возможностью присесть в скверах, на набережной, выпить бокал игристого в кафе, чтобы насладиться историческим и современным обликом Иркутска.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Авторские»

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  2. Набережная
  3. Спасская церковь
  4. Тальцы
  5. Озеро Байкал
  6. Московские ворота
  7. Ангара
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Памятник Колчаку
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 11 875 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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