скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
15 сен в 10:00
20 сен в 10:30
1250011 875₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Иркутск - середина земли. Авторская обзорная экскурсия по центру Иркутска
Начало: Встречаемся у Московских ворот
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
2 500₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
«Иркутск - середина земли»: авторская обзорная экскурсия по центру
Начало: Встречаемся у Московских ворот
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра17 августа 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Настолько увлекательно увидеть город таким, каким он был столетия назад. Собирались посмотреть самостоятельно, но, к счастью, взяли экскурсию - это абсолютно другое восприятие места! Антонина, спасибо Вам!
- ИИрина16 августа 2024Очень познавательная экскурсия Все понравилось.
- ККирилл5 августа 2024Наше путешествие по Иркутску началось со знакомства с Романом. С первых же минут встречи его рассказ увлек нас и начал
- ММарина4 августа 2024Путешествовать любим и понимаем, как много (если не все) зависит от гида. Гид это стержень экскурсии. Он один, а вот
- ЮЮлия3 августа 2024Сегодня познакомились с прошлым и настоящим Иркутска. Роман провел по-настоящему авторскую экскурсию! Мы увидели город разных эпох, культур и событий,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Авторские»
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