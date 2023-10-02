Лёд Байкала. Глубь Тайги

Лёд Байкала

5
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
В этом туре вас ждут километры кристального льда, сказочные ледовые гроты и фантазийные сокуи.

Невероятное количество снега на Мамае в предгорье Хамар-Дабана, настоящая сибирская зимняя сказка! Мы выбрали идеальное время для путешествия по зимнему Байкалу: морозы отступают и на солнце можно смело гулять и фотографироваться в лёгкой одежде. Особое внимание мы уделили гастрономии, объединив многообразие вкусов с красивой подачей.

За комфорт отвечает размещение в лучших отелях по маршруту, за настроение — множество активностей, от сафари на джипах до катания на коньках. А за безопасностью проследит опытный профессиональный гид.
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Ближайшие даты:
8
мар

Что вас ожидает:

Сияние льда
Сияние льда
Полюбуемся наплесками и торосами, увидим застывшие пузырьки подо льдом и причудливые узоры
Снежный драйв
Снежный драйв
Отправимся в сафари на квадроциклах по озеру и прокатимся на снегоходах среди сугробов
Погружение в обычаи и обряды
Погружение в обычаи и обряды
Встретимся с действующим шаманом и проведём обряд на удачу и благополучие
Катание на упряжках
Катание на упряжках
Получим настоящий восторг от общения с добродушными хаски и поездки по зимнему лесу
Пикник «Ресторан в лесу»
Пикник «Ресторан в лесу»
Официанты подадут изысканные блюда от шефа прямо посреди тайги
Мистическая коллекция Даши Намдакова
Мистическая коллекция Даши Намдакова
Познакомимся с загадочными скульптурами известного художника

Программа тура по дням

1 день

Встреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льду

Сбор группы в аэропорту Иркутска в 08:30-09:00.

Если вы приезжаете заранее, просим уведомить нас об этом. Заберём из вашего отеля.

Праздничный завтрак в ресторане. Немного отдыхаем после перелёта и знакомимся.

Нам предстоит путешествие в среднюю часть озера Байкал — 250 км на джипах, которые с комфортом довезут до самых впечатляющих мест побережья.

А перед длительным путешествием вкусно позавтракаем не просто в красивом ресторане, а в настоящей энотеке, где угостимся игристым и прикоснёмся к искусству.

Здесь расположена выставка скульптур знаменитого скульптора Даши Намдакова.

Уникальная коллекция уникального автора — его творения видели земли Лондона, Москвы, Токио, Лос-Анджелеса, Гонконга. Коренные жители Прибайкалья — буряты. Кочевой народ, занимающийся разведением баранов, лошадей, крупного рогатого скота.

Религия — шаманизм. Это соединение с природой, своими предками. Шаманы могут входить в состояние подобное трансу и считывать информацию пространства, путешествовать в параллельные миры для поиска ответа на вопрос.

Сегодня мы встретимся с действующим шаманом. Проведём обряд на удачу и благополучие, прикоснемся к тайнам мироздания.

Продолжаем наше путешествие к Байкал, впереди — Тажеранские степи! Здесь гуляют байкальские ветры, мраморные скальники напоминают причудливых животных или спящих драконов. Плюшевые горы укрыты легкой белоснежной дымкой.

Этим местам сотни миллионов лет, и они до сих пор сохранили первозданную красоту и неповторимость пейзажей. Байкальский лёд совсем рядом — спускаемся в бухту и делаем первые шаги по кристальному покрывалу.

Пока наслаждаемся красотами и пробуем «байкальский поцелуй», для нас приготовят горячий обед на льду.

Греемся байкальской ухой, вкусными закусками, местными настойками и чаем из самовара.

Прибытие в лучший отель на Малом море, размещение в номерах с видом на Байкал.

Ужин в отеле от шефа: наслаждаемся изысками сибирской кухни в уютном зале с камином.

Встреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льду
2 день

Остров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс Бурхан

Самый популярный транспорт на Байкале — уаз-буханка. И на нём действительно стоит прокатиться.

Это настоящий вездеход, который быстро довезет до самых красивых мест.

Экскурсия: по Малому морю к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан).

Остров Ольхон — это сердце Байкала, зовущее к себе, открывающее свои тайны и дарящее энергию. А зимой — это настоящая параллельная Вселенная, сказочная, хрупкая и такая манящая.

Отправляемся к острову, наслаждаясь сказочными ледовыми гротами, которые открывают дверь в царство Снежной королевы!

Поднимемся на мыс Шаманка (скала Бурхан). Это святое место, издавна почитаемое не только жителями острова — сюда съезжались шаманы со всех уголков мира. Чувствуется невероятная энергия многих обрядов, проведенных здесь.

На обед нас ждут в лучшем ресторане острова — в отеле «Порт Ольхон». Его повара разработали уникальное меню с байкальским колоритом и нам предстоит это гастрономические наслаждение.

После обеда мы обязательно посетим одно из знаменитых мест — остров Огой. Здесь установлена Буддийская ступа Просветления, место, где загадывают желания и наслаждаются моментом здесь и сейчас.

А еще тут находится тот самый Мыс Дракона (скала хвост Дракона) и очень живописные ледовые гроты.

Возвращаемся в отель.

Вечером вас ждет расслабление и отдых.

Посещение русской бани с горячим чаном на открытом воздухе: расслабляемся и любуемся звездами, здесь они так близко.

Остров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс Бурхан
3 день

Сафари на квадроциклах, наплески и байкальский космос

Чем хуже погода осенью, тем больше красоты мы увидим зимой!

Ежегодно Байкал создает волшебство на прибрежных скалах — наплески и сокуи, ледяные гроты и пещеры, торосы, могучие словно каменные глыбы и тонкие как хрусталь, сияющие на солнце голубыми, фиолетовыми, глубокими синими оттенками.

Под вами километры байкальского льда, украшенного волшебным кружевом.

Мы отправляемся в «байкальский космос» — это миллионы пузырьков, скованных в толще льда, нереальное зрелище.

А на фоне байкальские скалы, покрытые яркими разноцветными лишайниками, как напоминание о теплом лете, когда степь благоухает цветущими травами.

Обедаем в отеле и отправляемся в Иркутск.

Размещение в отеле History 5*.

Лучший пятизвёздочный отель расположен в центре города.

Здесь большой выбор ресторанов с различной кухней, сувенирные магазины с работами местных мастеров, торговый центр.

Сафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космос
4 день

Юг Байкала, море снега и сибирские хаски

Сегодня мы отправимся на юг Байкала.

Природа здесь значительно отличается от Малого моря.

Близко к берегу подходит хребет Хамар Дабан, укрытый пышными темнохвойными лесами сибирской тайги.

Осадков значительно больше и местами толщина снежного покрова может достигать пяти метров.

Это настоящая зимняя сказка из детства.

Проедем мимо горнолыжного курорта, сезон катания продолжается до апреля, когда в городе уже давно нет снега.

После перевала продолжаем путь по берегу озера Байкал, а направо дорога уходит в сторону Монголии, где «живет младший брат Байкала» — Хубсугул.

По пути заедем в гости к самым дружелюбными собачкам — хаски.

Получим незабываемые, искренние детские впечатления от общения с этими милахами, которые с радостью покатают нас в упряжках по зимнему лесу.

Отправляемся дальше к подножию Хамар Дабана в долину реки Снежная.

Размещение в лучшем загородном клубе «Снежные Гуси».

Отель расположен в предгорье Хамар Дабана в километре от побережья озера Байкал.

Стильные номера с современным комфортом, великолепная кухня от шефа и восхитительные виды. Наши приключения продолжаются!

Юг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаски
5 день

Тайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходах

Сегодня нам предстоит настоящая экспедиция на снегоходах.

Мы отправимся по долине реки Снежная к Хамар-Дабану.

Это уникальное место, где в зимний период выпадает рекордные 3-5 метров снега.

Здесь мы насладимся волшебными пейзажами зимней тайги, чистейшим воздухом и отсутствием мобильной связи.

Обед организуют прямо посреди тайги в белоснежных сугробах.

Изысканная кухня от шефа в сопровождении официантов — настоящий «ресторан» среди зимней сказки.

По возвращению в отель нас ждет сибирский ужин и русская баня.

Невероятные воспоминания и фотографии, разнообразие вкусовых ощущений, полное расслабление в конце дня — далеко не все эмоции, которые предстоит ощутить в течении дня!

Тайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходах
6 день

Переезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбки

Сегодня нам предстоит переход по Байкалу на хивусе (судно на воздушной подушке).

Из зимней сказки снова возвращаемся в кристальный мир льда.

На противоположном берегу нас встречает Листвянка.

В поселке Листвянка погуляем, посетив рыбные и сувенирные ряды.

Продегустируем байкальскую рыбу, и не только ту, которая известна на весь мир, мы приготовили нечто особенное, и вы сможете выбрать для себя и своих близких вкусный и свежий подарок с берегов Байкала.

Заедем в нерпинарий, где живут эндемики Байкала — нерпы.

Эти милейшие создания не оставят равнодушными и подарят вам радость от общения с ними.

Трансфер в Иркутск и размещение в отеле History 5*.

Ужин в ресторане авторской купеческой кухни.

За эти дни у нас накопилось множество фотографий и восторженных впечатлений о путешествии, которыми поделимся во время ужина.

Переезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбкиПереезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбкиПереезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбкиПереезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбки
7 день

Отправление домой

Завтрак в отеле.

Вылет домой.

Персональный трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета.

Доброго пути!

Отправление домой

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и в загородном клубе по пути следования:

  • Малое море (2 ночи) — отель «Мир Байкала»;
  • долина Снежная (2 ночи) — загородный клуб «Снежные гуси»;
  • г. Иркутск (2 ночи) — отель «History 5*».

Возможно одноместное размещение. Доплата — 56 000 рублей.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Мир Байкала»

2 ночи

Для гостей работает ресторан. Также для гостей в отеле: баня, настольный теннис и дайвинг. Среди развлечений на территории — библиотека и площадка для барбекю, есть открытый бассейн.

В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.

В номере вас будут ждать телевизор.

Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»

Загородный клуб «Снежные гуси»

2 ночи

Загородный клуб «Снежные Гуси» расположен в станице Новоснежная, в 46 км от поселка Листвянка.

К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В некоторых домах комплекса можно готовить на кухне с холодильником и духовкой. Гости также могут отдохнуть на террасе.

Гости загородного клуба «Снежные Гуси» могут заняться лыжным спортом или отдохнуть в саду.

Байкал находится в 46 км, а город Байкальск — в 34 км.

Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»

Отель «History 5*»

2 ночи

Отель HISTORY Boutique Hotel & SPA расположен в Иркутске, в 3,9 км от галереи В. Бронштейна.

К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар.

Гости этого пятизвездочного отеля могут посетить крытый бассейн и сауну. Из каждого номера открывается вид на город.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и трансфер от/до аэропорта. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

Номера с балконом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В распоряжении гостей сейф, чайник, холодильник, мини-бар и письменный стол. В собственной ванной комнате установлен душ. Полотенца и постельное белье предоставляются.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе — национальная кухня и авторские ужины:1 день — завтрак, обед, ужин2 день — завтрак, обед, ужин3 день — завтрак, обед4 день — завтрак, обед, ужин5 день — завтрак, обед, ужин6 день — завтрак, обед, ужин7 день — завтрак
  • 1 день — завтрак, обед, ужин
  • 2 день — завтрак, обед, ужин
  • 3 день — завтрак, обед
  • 4 день — завтрак, обед, ужин
  • 5 день — завтрак, обед, ужин
  • 6 день — завтрак, обед, ужин
  • 7 день — завтрак
  • Сбор Прибайкальского национального парка
  • Входные билеты в нерпинарий
  • Проживание в отелях по маршруту программы
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание:шаманские традиции (вВстреча с шаманом)сафари на джипах по Тажеранским степямпервое знакомство с байкальским льдом и «поцелуй Байкала»пикник с самоваром и катание на конькахнациональная кухня и авторские ужины от шефаавтоэкскурсия по острову Ольхоностров Огой и сказочные ледовые гротыквадроциклы и «Байкальский космос»катание на собачьих упряжкахсафари на снегоходах на Мамае в предгорье Хамар-Дабанапикник «ресторан в лесу»переход через Байкал на хивусеЛиствянка и байкальские нерпырусская баня с чаном.
  • Шаманские традиции (вВстреча с шаманом)
  • Сафари на джипах по Тажеранским степям
  • Первое знакомство с байкальским льдом и «поцелуй Байкала»
  • Пикник с самоваром и катание на коньках
  • Национальная кухня и авторские ужины от шефа
  • Автоэкскурсия по острову Ольхон
  • Остров Огой и сказочные ледовые гроты
  • Квадроциклы и «Байкальский космос»
  • Катание на собачьих упряжках
  • Сафари на снегоходах на Мамае в предгорье Хамар-Дабана
  • Пикник «ресторан в лесу»
  • Переход через Байкал на хивусе
  • Листвянка и байкальские нерпы
  • Русская баня с чаном
Что не входит
  • Доплата за одноместное размещение (56 000 руб.)
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Заказ дополнительно питания и напитков вне программы
  • Ранний заезд и поздний выезд в отеле до/после окончания программы
  • Дополнительные расходы
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Иркутск, аэропорт
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки - с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше оба варианта;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые);
  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • аптечка (личная).

Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, который будет находиться в отеле).

Какие понадобятся документы с собой?

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении

Может ли быть изменена программа?

Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг. Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.

Кто может войти в состав группы?

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.

Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 окт 2023
Организация тура на должном уровне!
Организация тура на должном уровне!
М
12 сен 2023
Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.
Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей
И
11 сен 2023
Организатор нам понравился)
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