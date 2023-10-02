Лёд Байкала
Невероятное количество снега на Мамае в предгорье Хамар-Дабана, настоящая сибирская зимняя сказка! Мы выбрали идеальное время для путешествия по зимнему Байкалу: морозы отступают и на солнце можно смело гулять и фотографироваться в лёгкой одежде. Особое внимание мы уделили гастрономии, объединив многообразие вкусов с красивой подачей.
За комфорт отвечает размещение в лучших отелях по маршруту, за настроение — множество активностей, от сафари на джипах до катания на коньках. А за безопасностью проследит опытный профессиональный гид.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льду
Сбор группы в аэропорту Иркутска в 08:30-09:00.
Если вы приезжаете заранее, просим уведомить нас об этом. Заберём из вашего отеля.
Праздничный завтрак в ресторане. Немного отдыхаем после перелёта и знакомимся.
Нам предстоит путешествие в среднюю часть озера Байкал — 250 км на джипах, которые с комфортом довезут до самых впечатляющих мест побережья.
А перед длительным путешествием вкусно позавтракаем не просто в красивом ресторане, а в настоящей энотеке, где угостимся игристым и прикоснёмся к искусству.
Здесь расположена выставка скульптур знаменитого скульптора Даши Намдакова.
Уникальная коллекция уникального автора — его творения видели земли Лондона, Москвы, Токио, Лос-Анджелеса, Гонконга. Коренные жители Прибайкалья — буряты. Кочевой народ, занимающийся разведением баранов, лошадей, крупного рогатого скота.
Религия — шаманизм. Это соединение с природой, своими предками. Шаманы могут входить в состояние подобное трансу и считывать информацию пространства, путешествовать в параллельные миры для поиска ответа на вопрос.
Сегодня мы встретимся с действующим шаманом. Проведём обряд на удачу и благополучие, прикоснемся к тайнам мироздания.
Продолжаем наше путешествие к Байкал, впереди — Тажеранские степи! Здесь гуляют байкальские ветры, мраморные скальники напоминают причудливых животных или спящих драконов. Плюшевые горы укрыты легкой белоснежной дымкой.
Этим местам сотни миллионов лет, и они до сих пор сохранили первозданную красоту и неповторимость пейзажей. Байкальский лёд совсем рядом — спускаемся в бухту и делаем первые шаги по кристальному покрывалу.
Пока наслаждаемся красотами и пробуем «байкальский поцелуй», для нас приготовят горячий обед на льду.
Греемся байкальской ухой, вкусными закусками, местными настойками и чаем из самовара.
Прибытие в лучший отель на Малом море, размещение в номерах с видом на Байкал.
Ужин в отеле от шефа: наслаждаемся изысками сибирской кухни в уютном зале с камином.
Остров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс Бурхан
Самый популярный транспорт на Байкале — уаз-буханка. И на нём действительно стоит прокатиться.
Это настоящий вездеход, который быстро довезет до самых красивых мест.
Экскурсия: по Малому морю к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан).
Остров Ольхон — это сердце Байкала, зовущее к себе, открывающее свои тайны и дарящее энергию. А зимой — это настоящая параллельная Вселенная, сказочная, хрупкая и такая манящая.
Отправляемся к острову, наслаждаясь сказочными ледовыми гротами, которые открывают дверь в царство Снежной королевы!
Поднимемся на мыс Шаманка (скала Бурхан). Это святое место, издавна почитаемое не только жителями острова — сюда съезжались шаманы со всех уголков мира. Чувствуется невероятная энергия многих обрядов, проведенных здесь.
На обед нас ждут в лучшем ресторане острова — в отеле «Порт Ольхон». Его повара разработали уникальное меню с байкальским колоритом и нам предстоит это гастрономические наслаждение.
После обеда мы обязательно посетим одно из знаменитых мест — остров Огой. Здесь установлена Буддийская ступа Просветления, место, где загадывают желания и наслаждаются моментом здесь и сейчас.
А еще тут находится тот самый Мыс Дракона (скала хвост Дракона) и очень живописные ледовые гроты.
Возвращаемся в отель.
Вечером вас ждет расслабление и отдых.
Посещение русской бани с горячим чаном на открытом воздухе: расслабляемся и любуемся звездами, здесь они так близко.
Сафари на квадроциклах, наплески и байкальский космос
Чем хуже погода осенью, тем больше красоты мы увидим зимой!
Ежегодно Байкал создает волшебство на прибрежных скалах — наплески и сокуи, ледяные гроты и пещеры, торосы, могучие словно каменные глыбы и тонкие как хрусталь, сияющие на солнце голубыми, фиолетовыми, глубокими синими оттенками.
Под вами километры байкальского льда, украшенного волшебным кружевом.
Мы отправляемся в «байкальский космос» — это миллионы пузырьков, скованных в толще льда, нереальное зрелище.
А на фоне байкальские скалы, покрытые яркими разноцветными лишайниками, как напоминание о теплом лете, когда степь благоухает цветущими травами.
Обедаем в отеле и отправляемся в Иркутск.
Размещение в отеле History 5*.
Лучший пятизвёздочный отель расположен в центре города.
Здесь большой выбор ресторанов с различной кухней, сувенирные магазины с работами местных мастеров, торговый центр.
Юг Байкала, море снега и сибирские хаски
Сегодня мы отправимся на юг Байкала.
Природа здесь значительно отличается от Малого моря.
Близко к берегу подходит хребет Хамар Дабан, укрытый пышными темнохвойными лесами сибирской тайги.
Осадков значительно больше и местами толщина снежного покрова может достигать пяти метров.
Это настоящая зимняя сказка из детства.
Проедем мимо горнолыжного курорта, сезон катания продолжается до апреля, когда в городе уже давно нет снега.
После перевала продолжаем путь по берегу озера Байкал, а направо дорога уходит в сторону Монголии, где «живет младший брат Байкала» — Хубсугул.
По пути заедем в гости к самым дружелюбными собачкам — хаски.
Получим незабываемые, искренние детские впечатления от общения с этими милахами, которые с радостью покатают нас в упряжках по зимнему лесу.
Отправляемся дальше к подножию Хамар Дабана в долину реки Снежная.
Размещение в лучшем загородном клубе «Снежные Гуси».
Отель расположен в предгорье Хамар Дабана в километре от побережья озера Байкал.
Стильные номера с современным комфортом, великолепная кухня от шефа и восхитительные виды. Наши приключения продолжаются!
Тайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходах
Сегодня нам предстоит настоящая экспедиция на снегоходах.
Мы отправимся по долине реки Снежная к Хамар-Дабану.
Это уникальное место, где в зимний период выпадает рекордные 3-5 метров снега.
Здесь мы насладимся волшебными пейзажами зимней тайги, чистейшим воздухом и отсутствием мобильной связи.
Обед организуют прямо посреди тайги в белоснежных сугробах.
Изысканная кухня от шефа в сопровождении официантов — настоящий «ресторан» среди зимней сказки.
По возвращению в отель нас ждет сибирский ужин и русская баня.
Невероятные воспоминания и фотографии, разнообразие вкусовых ощущений, полное расслабление в конце дня — далеко не все эмоции, которые предстоит ощутить в течении дня!
Переезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбки
Сегодня нам предстоит переход по Байкалу на хивусе (судно на воздушной подушке).
Из зимней сказки снова возвращаемся в кристальный мир льда.
На противоположном берегу нас встречает Листвянка.
В поселке Листвянка погуляем, посетив рыбные и сувенирные ряды.
Продегустируем байкальскую рыбу, и не только ту, которая известна на весь мир, мы приготовили нечто особенное, и вы сможете выбрать для себя и своих близких вкусный и свежий подарок с берегов Байкала.
Заедем в нерпинарий, где живут эндемики Байкала — нерпы.
Эти милейшие создания не оставят равнодушными и подарят вам радость от общения с ними.
Трансфер в Иркутск и размещение в отеле History 5*.
Ужин в ресторане авторской купеческой кухни.
За эти дни у нас накопилось множество фотографий и восторженных впечатлений о путешествии, которыми поделимся во время ужина.
Отправление домой
Завтрак в отеле.
Вылет домой.
Персональный трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета.
Доброго пути!
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и в загородном клубе по пути следования:
- Малое море (2 ночи) — отель «Мир Байкала»;
- долина Снежная (2 ночи) — загородный клуб «Снежные гуси»;
- г. Иркутск (2 ночи) — отель «History 5*».
Возможно одноместное размещение. Доплата — 56 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Мир Байкала»
Для гостей работает ресторан. Также для гостей в отеле: баня, настольный теннис и дайвинг. Среди развлечений на территории — библиотека и площадка для барбекю, есть открытый бассейн.
В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.
В номере вас будут ждать телевизор.
Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Загородный клуб «Снежные гуси»
Загородный клуб «Снежные Гуси» расположен в станице Новоснежная, в 46 км от поселка Листвянка.
К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В некоторых домах комплекса можно готовить на кухне с холодильником и духовкой. Гости также могут отдохнуть на террасе.
Гости загородного клуба «Снежные Гуси» могут заняться лыжным спортом или отдохнуть в саду.
Байкал находится в 46 км, а город Байкальск — в 34 км.
Отель «History 5*»
Отель HISTORY Boutique Hotel & SPA расположен в Иркутске, в 3,9 км от галереи В. Бронштейна.
К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар.
Гости этого пятизвездочного отеля могут посетить крытый бассейн и сауну. Из каждого номера открывается вид на город.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и трансфер от/до аэропорта. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Номера с балконом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В распоряжении гостей сейф, чайник, холодильник, мини-бар и письменный стол. В собственной ванной комнате установлен душ. Полотенца и постельное белье предоставляются.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание по программе — национальная кухня и авторские ужины:1 день — завтрак, обед, ужин2 день — завтрак, обед, ужин3 день — завтрак, обед4 день — завтрак, обед, ужин5 день — завтрак, обед, ужин6 день — завтрак, обед, ужин7 день — завтрак
- 1 день — завтрак, обед, ужин
- 2 день — завтрак, обед, ужин
- 3 день — завтрак, обед
- 4 день — завтрак, обед, ужин
- 5 день — завтрак, обед, ужин
- 6 день — завтрак, обед, ужин
- 7 день — завтрак
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Входные билеты в нерпинарий
- Проживание в отелях по маршруту программы
- Транспортно-экскурсионное обслуживание:шаманские традиции (вВстреча с шаманом)сафари на джипах по Тажеранским степямпервое знакомство с байкальским льдом и «поцелуй Байкала»пикник с самоваром и катание на конькахнациональная кухня и авторские ужины от шефаавтоэкскурсия по острову Ольхоностров Огой и сказочные ледовые гротыквадроциклы и «Байкальский космос»катание на собачьих упряжкахсафари на снегоходах на Мамае в предгорье Хамар-Дабанапикник «ресторан в лесу»переход через Байкал на хивусеЛиствянка и байкальские нерпырусская баня с чаном.
- Шаманские традиции (вВстреча с шаманом)
- Сафари на джипах по Тажеранским степям
- Первое знакомство с байкальским льдом и «поцелуй Байкала»
- Пикник с самоваром и катание на коньках
- Национальная кухня и авторские ужины от шефа
- Автоэкскурсия по острову Ольхон
- Остров Огой и сказочные ледовые гроты
- Квадроциклы и «Байкальский космос»
- Катание на собачьих упряжках
- Сафари на снегоходах на Мамае в предгорье Хамар-Дабана
- Пикник «ресторан в лесу»
- Переход через Байкал на хивусе
- Листвянка и байкальские нерпы
- Русская баня с чаном
- Что не входит
- Доплата за одноместное размещение (56 000 руб.)
- Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Заказ дополнительно питания и напитков вне программы
- Ранний заезд и поздний выезд в отеле до/после окончания программы
- Дополнительные расходы
- Страховка (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Иркутск, аэропорт
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки - с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше оба варианта;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые);
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная).
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, который будет находиться в отеле).
- Какие понадобятся документы с собой?
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении
- Может ли быть изменена программа?
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг. Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.
- Кто может войти в состав группы?
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.
Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.