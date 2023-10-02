1 день

Встреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льду

Сбор группы в аэропорту Иркутска в 08:30-09:00.

Если вы приезжаете заранее, просим уведомить нас об этом. Заберём из вашего отеля.

Праздничный завтрак в ресторане. Немного отдыхаем после перелёта и знакомимся.

Нам предстоит путешествие в среднюю часть озера Байкал — 250 км на джипах, которые с комфортом довезут до самых впечатляющих мест побережья.

А перед длительным путешествием вкусно позавтракаем не просто в красивом ресторане, а в настоящей энотеке, где угостимся игристым и прикоснёмся к искусству.

Здесь расположена выставка скульптур знаменитого скульптора Даши Намдакова.

Уникальная коллекция уникального автора — его творения видели земли Лондона, Москвы, Токио, Лос-Анджелеса, Гонконга. Коренные жители Прибайкалья — буряты. Кочевой народ, занимающийся разведением баранов, лошадей, крупного рогатого скота.

Религия — шаманизм. Это соединение с природой, своими предками. Шаманы могут входить в состояние подобное трансу и считывать информацию пространства, путешествовать в параллельные миры для поиска ответа на вопрос.

Сегодня мы встретимся с действующим шаманом. Проведём обряд на удачу и благополучие, прикоснемся к тайнам мироздания.

Продолжаем наше путешествие к Байкал, впереди — Тажеранские степи! Здесь гуляют байкальские ветры, мраморные скальники напоминают причудливых животных или спящих драконов. Плюшевые горы укрыты легкой белоснежной дымкой.

Этим местам сотни миллионов лет, и они до сих пор сохранили первозданную красоту и неповторимость пейзажей. Байкальский лёд совсем рядом — спускаемся в бухту и делаем первые шаги по кристальному покрывалу.

Пока наслаждаемся красотами и пробуем «байкальский поцелуй», для нас приготовят горячий обед на льду.

Греемся байкальской ухой, вкусными закусками, местными настойками и чаем из самовара.

Прибытие в лучший отель на Малом море, размещение в номерах с видом на Байкал.

Ужин в отеле от шефа: наслаждаемся изысками сибирской кухни в уютном зале с камином.