Туры и туры на снегоходах в Иркутске

Найдено 6 туров в категории «На снегоходах» в Иркутске, цены от 68 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
«Далее небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде»
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500 за человека
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
«На снегоходах промчитесь как ветер по нехоженым и дремучим лесам»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500 за человека
Новый год на Байкале
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Дальше – больше: нас ждет захватывающая дух поездка на снегоходах по зимнему лесу»
28 дек в 10:00
113 500 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
«А затем незабываемые каникулы в Листвянке с катанием на снегоходах и собачьих упряжках, гастрономическими удовольствиями от национальной кухни и знакомством с традициями и обычаями местного населения»
28 дек в 10:00
78 000 за человека
Лёд Байкала. Глубь Тайги
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
«Сегодня нам предстоит настоящая экспедиция на снегоходах»
8 мар в 10:00
268 590 за человека
Новогодний Байкал
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«А затем отправимся кататься на снегоходах и собачьих упряжках в центр туристической жизни озера – поселок Листвянку»
28 дек в 10:00
от 69 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новый год на Байкале
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
    Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Новогодний Байкал
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Новогодний Байкал
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Новогодний Байкал
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На снегоходах»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
  2. На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
  3. Новый год на Байкале
  4. Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
  5. Лёд Байкала. Глубь Тайги
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На снегоходах" можно забронировать 6 авторских туров от 68 500 до 268 590 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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