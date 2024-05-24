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Авторский тур
7 дней
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
«Далее небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде»
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
«На снегоходах промчитесь как ветер по нехоженым и дремучим лесам»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Дальше – больше: нас ждет захватывающая дух поездка на снегоходах по зимнему лесу»
28 дек в 10:00
113 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
«А затем незабываемые каникулы в Листвянке с катанием на снегоходах и собачьих упряжках, гастрономическими удовольствиями от национальной кухни и знакомством с традициями и обычаями местного населения»
28 дек в 10:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
«Сегодня нам предстоит настоящая экспедиция на снегоходах»
8 мар в 10:00
268 590₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«А затем отправимся кататься на снегоходах и собачьих упряжках в центр туристической жизни озера – поселок Листвянку»
28 дек в 10:00
от 69 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина24 мая 2024Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На снегоходах»
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