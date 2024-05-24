И Ирина Новый год на Байкале Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!

И Ирина Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.

Г Галина Новогодний Байкал Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

А Анжела Лёд Байкала. Глубь Тайги Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

С Софья Лёд Байкала. Глубь Тайги читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

Н Николай Лёд Байкала. Глубь Тайги Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.

К Константин Новогодний Байкал Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

В Виктория Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Анна Новогодний Байкал Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!