Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Тур гармонично сочетает в себе экскурсии и пешие походы, которые покажут вам всю красоту природы Байкала.

Программа начнется с Иркутска и этнографического музея под открытым небом на берегу реки Ангара – Тальцы. А потом попадем в музей Байкала с его удивительным водным миром и обитателями.

Далее прогуляемся по Кругобайкальской железной дороге и вдоль берега Байкала по Большой Байкальской тропе.

А потом сменим городской пейзаж на бескрайние степи – дорога уведет в настоящую тайгу и перед Байкалом, тайга расступится, обнажив Тажеранские степи, пропитанные ветрами с ароматами трав.
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Ближайшие даты:
29
июн
19
июл
16
авг
16
сен

Что вас ожидает:

Народные забавы
Народные забавы
Посетим этно-музей Тальцы и весело проведем время на ходулях и сибирских качелях
Байкальская нерпа
Байкальская нерпа
Познакомимся с милейшими нерпами, живущих в аквариумах музея Байкала
Прогулка по КБЖД
Прогулка по КБЖД
Дойдем до первого тоннеля знаменитой железной дороги, устроим пикник и искупаемся
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Будем любоваться природой и пить чай, настоянный на байкальских травах, на привалах

Программа тура по дням

1 день

Иркутск. Музей «Тальцы». Музей Байкала. Листвянка

Приветствуем в городе Иркутск!

Сбор группы:

  • аэропорт (8-8.30 в аэропорту, напротив выдачи багажа, внутри здания);
  • ЖД вокзал (9-9.30 у подъезда пригородные кассы, снаружи) с табличкой.

Завтрак, знакомство и обсуждение программы.

Экскурсия по городу Иркутск.

Иркутск – старинный Сибирский город с богатой историей и знаменитыми фамилиями.

Вы познакомитесь с графом Сперанским, графом Муравьевым-Амурским, купцами Сибиряковым, Сукачевым и многими знаменитыми личностями.

Переезд до музея «Тальцы».

Уникальный музей под открытым небом расположился на территории 67 га, был открыт 1969 году, когда при строительстве плотины ГЭС по Ангаре в зону затопления попали строения – памятники архитектуры 17 вв.

В будущий музей были перевезены не только Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, но и другие уникальные памятники истории и архитектуры Иркутской области.

18 июля 1980 г. музей деревянного зодчества принял первых посетителей.

Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

Переезд до поселка Листвянка и встреча с Байкалом.

Мы доедем до того места, где берет свое начало Ангара, единственная река, вытекающая из Байкала.

В ее истоке стоит шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Он сдерживает могучие потоки реки, которая когда-то сбежала к своему возлюбленному Енисею.

Экскурсия в музей «Байкала».

Это настоящий НИИ.

Вы узнаете секрет чистоты байкальской воды и прогнозы на эволюцию самого глубокого озера.

В аквариуме живут гамарусы и губки, бычки и хариус, осетр, омуль и байкальская нерпа.

Прогулка по Листвянке.

На рыбном рынке попробуем байкальскую рыбку, выберем сувениры на память.

Обед во время экскурсии.

Размещение в отеле в Листвянке.

Ужин самостоятельно.

Гид: да. Питание: завтрак, обед. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.

Иркутск. Музей «Тальцы». Музей Байкала. ЛиствянкаИркутск. Музей «Тальцы». Музей Байкала. ЛиствянкаИркутск. Музей «Тальцы». Музей Байкала. ЛиствянкаИркутск. Музей «Тальцы». Музей Байкала. Листвянка
2 день

Прогулка по Кругобайкальской железной дороге

Завтрак в отеле.

Сегодня нас ждет прогулка по Кругобайкальской железной дороге.

КБЖД – это уникальный памятник архитектуры.

Часто можно услышать второе название – «Золотая пряжка стального пояса России».

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки.

Суточная скорость проходки составляла 40-50 см.

На 84 километра дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.

В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.

До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Полотно дороги проходит по берегу Байкала.

С одной стороны отвесные скалы, прерывающиеся зелеными оазисами, с другой стороны прозрачная синева озера, дышащая прохладой.

Обед-пикник во время экскурсии.

Во время привала можно искупаться и позагорать.

Возвращение в Листвянку.

Протяженность маршрута 15 километров.

Гид: да. Питание: завтрак, обед-пикник. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.

Прогулка по Кругобайкальской железной дорогеПрогулка по Кругобайкальской железной дорогеПрогулка по Кругобайкальской железной дорогеПрогулка по Кругобайкальской железной дороге
3 день

Прогулка на катере и Большая Байкальская тропа

Завтрак в отеле.

Сегодня нам предстоит длительная прогулка по берегу Байкала по Большой Байкальской тропе.

Большая Байкальская тропа – проект по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе, планируемая длина – 1800 км.

Но не бойтесь, мы пройдем лишь небольшую ее часть.

24 километра, по хорошей, оборудованной и безумно красивой тропе.

Сначала на катере мы отправляемся в поселок Большие Коты.

Это небольшой поселок, на берегу Байкала, автомобильной дороги сюда нет, добраться можно только по воде или пешком.

Он был основан в середине 19 века как деревня золотоискателей.

Добыча золота на месте, где расположен поселок, началась в 1842 В начале ХХ века там был организован прииск, на котором работали и каторжане, и вольнонаемные. Красивая уединенная деревня, прямо на берегу Байкала с живописным видом на Хамар Дабан.

От поселка тропа проходит вдоль Байкала по хвойному лесу.

Здесь пахнет сосновой хвоей и багульником.

Солнце играет сквозь кроны деревьев.

А байкальская вода слепит солнечными отблесками.

В пути мы будем проходить ручьи с вкусной водой.

Кстати, давным-давно здесь, в верховьях ручьев, добывали золото.

И довольно успешно.

В течение дня будем останавливаться на привалы и отдыхать.

Пить чай, настоянный на байкальских травах и любоваться природой.

В конце пути, после привала и отдыха, нам предстоит финальный подъем на перевал и спуск, и мы снова в Листвянке!

Отдых в отеле.

Протяженность пешей части – 24 км.

Тропа подходит практически для любого возраста и подготовки.

Главное условие – удобная обувь по ноге.

Гид: да. Питание: завтрак, обед-пикник. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.

Прогулка на катере и Большая Байкальская тропаПрогулка на катере и Большая Байкальская тропаПрогулка на катере и Большая Байкальская тропаПрогулка на катере и Большая Байкальская тропа
4 день

Малое море

Завтрак в отеле.

Сдаем номера и отправляемся на побережье Малого моря.

В пути 320 км (примерно 4.5 часа).

Городской пейзаж сменится бескрайними степями, затем дорога уведет в настоящую тайгу и перед Байкалом, тайга расступится, обнажив Тажеранские степи.

Здесь гуляет ветер, насыщенный ароматами трав, небо сливается с Байкалом.

Прибытие и размещение в отеле.

Обед.

Пешеходная прогулка по побережью Малого моря.

Малое море – очень живописная местность.

Здесь прячутся многочисленные бухточки и заливы с галечными и песчаными пляжами, россыпи скальника напоминают спящих драконов.

Отовсюду видно голубую гладь байкальских вод, в которых отражаются отроги Байкальского хребта.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое море
5 день

Свободный день

Вы можете самостоятельно погулять по побережью, любуясь природой Байкала, искупаться в его прозрачной воде, понежится на солнце на песчаном пляже или отправиться на предлагаемые экскурсии за дополнительную плату.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да (при заказе экскурсий).

Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

Вы можете самостоятельно погулять по побережью, любуясь природой Байкала, искупаться в его прозрачной воде, понежится на солнце на песчаном пляже или отправиться на предлагаемые экскурсии за дополнительную плату.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да (при заказе экскурсий).

Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Переезд в Иркутск

Завтрак и обед в отеле.

12:00 Освобождение номеров.

14-14:30 Трансфер в Иркутск.

Размещение в отеле в г. Иркутск.

Свободное время для прогулок по вечернему городу.

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.

Переезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в Иркутск
8 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

12:00 Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт/жд вокзал самостоятельно.

Гид: нет.

Питание: завтрак (ланч бокс при раннем выезде).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Датыиюнь, сентябрьиюль, август
Комфорт
Иркутск (Лазурный берег, Яковлев, 130 отель или аналог), Листвянка (Бриз, Прибой или аналог), Малое море (Наратэй, Элдорадо или аналог).
2-3-местное 66 29069 730
Доплата за 1-местное20 50020 500
Комфорт +
Иркутск 4* (Марриотт, Байкал Форест, Централь или аналог), Листвянка (Маяк, Легенда Байкала или аналог), Малое море (Баяр, Эндемик или аналог).
Иркутск 3* (Империя, Иркутск или аналог), Листвянка (Маяк,
Легенда Байкала или аналог), Малое море (Баяр, Эндемик или аналог)
2-3-местное74 29077 730
Доплата за 1-местное22 00022 000

Варианты проживания

Отель «Baikal Forest»

1 ночь

Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.

Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»Отель «Baikal Forest»

Отель «Матрешка»

1 ночь

Отель "Матрешка" расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.

Отель «Матрешка»Отель «Матрешка»Отель «Матрешка»Отель «Матрешка»Отель «Матрешка»Отель «Матрешка»Отель «Матрешка»

Отель «Империя»

1 ночь

Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар.

Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты.

Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В ресторане гостиницы подают блюда русской и европейской кухни.

Отель «Империя»Отель «Империя»Отель «Империя»Отель «Империя»Отель «Империя»Отель «Империя»

Отель «Бриз»

3 ночи

Отель "Бриз" располагается на улице Гудина в поселке Листвянка. До озера Байкал можно дойти за 10 минут. Постояльцы могут воспользоваться рядом дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номерной фонд состоит из двух- и трехместных номеров, которые полностью укомплектованы для продолжительного проживания. В ванной можно воспользоваться феном и средствами личной гигиены.

Отель «Бриз»Отель «Бриз»Отель «Бриз»Отель «Бриз»Отель «Бриз»Отель «Бриз»

Отель «Маяк»

3 ночи

Отель расположен в поселке Листвянка. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера отеля «Маяк» оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане отеля «Маяк» с изысканной обстановкой подают блюда местной кухни.

Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»

Гостевой дом «Эльдорадо»

3 ночи

База отдыха "Эльдорадо" с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.

Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.

В гостевом доме можно взять напрокат велосипед.

Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»

Гостевй дом «База отдыха Баяр»

3 ночи

Гостевой дом «База отдыха Баяр» расположен рядом с пляжем в поселке Сахюрта. К услугам гостей ресторан и бар. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По вечерам проводятся развлекательные программы.

Каждый номер с собственной ванной комнатой и платяным шкафом оснащен телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, во всех номерах есть чайник, а в некоторых оборудована кухня с микроволновой печью и варочной поверхностью.

По утрам в гостевом доме «База отдыха Баяр» подают континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостевй дом «База отдыха Баяр»Гостевй дом «База отдыха Баяр»Гостевй дом «База отдыха Баяр»Гостевй дом «База отдыха Баяр»Гостевй дом «База отдыха Баяр»Гостевй дом «База отдыха Баяр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Иркутске
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе микроавтобусы/маршрутные микроавтобусы, Уаз на время экскурсий по побережью
  • Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед-пикник4-6 день - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак, обед8 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед
  • 2 день - завтрак, обед-пикник
  • 3 день - завтрак, обед-пикник
  • 4-6 день - завтрак, обед, ужин
  • 7 день - завтрак, обед
  • 8 день - завтрак
  • Проживание 2/3-местное в гостиницах по программе благоустроенные номера: Листвянка, Малое море, Иркутск
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкетреккинг по Кругобайкальской Железной дороге (10км) треккинг по Большой Байкальской тропе до Больших Котов (24км)
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск
  • Этнографический музей «Тальцы»
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Треккинг по Кругобайкальской Железной дороге (10км)
  • Треккинг по Большой Байкальской тропе до Больших Котов (24км)
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка
  • Музей «Тальцы»
  • Байкальский музей
  • Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь, разношенная для треккинга. Не новая!
  • головной убор: панама/кепка;
  • ветронепродуваемая куртка;
  • рюкзак для личных вещей на время треккинга (небольшой);
  • термос или бутылка для воды (0,5-1л);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • внешний аккумулятор для телефона/фотоаппарата;
  • купальные принадлежности;
  • необходимые лекарства;
  • палки, по-желанию;
  • другие личные вещи и одежда, необходимые на все время отдыха.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие можно заказать дополнительные экскурсии на Малом море?

Целодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека

Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.

Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и приданий.

Он расположен в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов.

Вот: степные просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы.

Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.

Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.

И конечно же мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.

Урочище Песчаное («миниатюра» известной Бухты Песчаная). Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».

Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.

Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.

После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.

Переезд до турбазы. Окончание экскурсии.

Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов) 3800 рублей с человека.

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.

Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.

Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.

В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах.

Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.

Сарминское ущелье - ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека.

Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.

За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.

Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу.

Так рождается мощнейший ветер Сарма.

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней.

Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.

Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.

За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.

Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.

Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.

Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…

По Тажеранам к Анге -ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека.

Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга.

В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.

От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.

Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия.

Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.

Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.

Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд.

Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.

В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней.

История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 авг 2023
Отличная программа, интересные локации, чёткая организация во время тура, супер гид и очень профессиональные водители. Но необходимо поработать с объектами размещения, особенно в Листвянке (по-моему Лагуна): сам гостевой дом хороший, комнаты просторные, уютные, но понятия сервиса нет вовсе- за 3 дня ни разу не вынесли мусор, завтрак скудный, приходилось выбивать еду, персонал не профессиональный. В Иркутске отель Лазурный берег хороший, условия размещения и сервис на высоком уровне, но сам отель зажат между заправкой и СТО, расположен далеко от центра, что создает дискомфорт.
Я бы удалила слово "легкий" трекинг из названия тура- прогулка по Большой Байкальской тропе требует много сил, чтобы туристы были готовы к приличной нагрузке. Спасибо!
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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