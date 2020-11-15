Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Майский лёд – это отдых в сердце Байкала премиум-класса! В этом туре: изящные логистика и сюжет авторской программы, лучшее размещение, гастрономическая программа и сервис “ручной работы”. Тщательно отобранные люди, профессионалы, которые заботятся о гостях и создают тёплую атмосферу. А в подарок у Вас останется фотоотчёт и фильм о путешествии от профессионального фотографа. Можно быть спокойным, зная, что всё будет безупречно!
Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале
Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале
Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале
Ближайшие даты:
28
апр
6
мая

Что вас ожидает:

Высококлассные аэролодки
Высококлассные аэролодки
Пронесемся по тающему майскому льду на новейших аэролодках, построенных для отдыха важных персон и первых лиц!
Наблюдение за нерпами
Наблюдение за нерпами
Рассекая на аэролодках, мы будем любоваться десятками этих милейших созданий
Музыка хрустальных льдин под веслами
Музыка хрустальных льдин под веслами
Прокатимся на каяках по волнам открытого Байкала – прямо между звенящих льдин!
Аутентичная местная кухня
Аутентичная местная кухня
Погрузимся в особую атмосферу быта местных народов, вкушая блюда из свежей рыбы и мяса диких животных
Мистические шаманские обряды
Мистические шаманские обряды
Нас ждет эксклюзивная встреча с бурятским шаманом и шаманский обряд в главном Месте Силы
Роскошный обед с видом на Байкал
Роскошный обед с видом на Байкал
Одна из лучших кейтеринговых компаний угостит нас блюдами таёжной кухни прямо на берегу озера

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Иркутск. Отдых в SPA отеля 5* и знакомство с командой

Прилёт в аэропорт Иркутска.

Встреча с представителями принимающей стороны в терминале аэропорта, размещение в микроавтобусе (багаж доставляется в отель специалистами туроператора).

Трансфер в отель 5* в центре Иркутска.

Встреча с организаторами за ужином в ресторане отеля, обсуждение программы путешествия, вопросов и дополнительных пожеланий (ужин оплачивается самостоятельно).

Отдых в SPA отеля (в стоимость размещения включены посещение бассейна и сауны).

Прилёт в Иркутск. Отдых в SPA отеля 5* и знакомство с командойПрилёт в Иркутск. Отдых в SPA отеля 5* и знакомство с командойПрилёт в Иркутск. Отдых в SPA отеля 5* и знакомство с командойПрилёт в Иркутск. Отдых в SPA отеля 5* и знакомство с командой
2 день

Путешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с Байкалом

Путешествие в сердце Байкала: переезд по живописной автомобильной трассе через степи Усть-Ордынского бурятского автономного округа и тайгу Приморского хребта – к Тажеранским степям, лежащим на высоких утёсах над Байкалом.

Исследование наскальных рисунков курыкан и прогулка в удивительном саду камней.

Переезд с материкового берега на остров Ольхон по проливу Малое Море на самых современных и комфортабельных судах, которые способны покорить ледовые просторы Байкала – новейших аэролодках "Север".

Да, в эти первые майские дни мы увидим Байкал ещё не полностью освободившимся ото льда.

По пути сделаем высадку на острове Огой и поднимемся к белоснежной буддийской ступе на его вершине.

По прибытии на Ольхон нас ждёт душевная встреча с местными жителями – бурятами в национальных костюмах, которые поприветствуют нас, как приветствуют самых дорогих гостей.

Разместившись в уютном отеле, одном из самых лучших на Ольхоне, мы поужинаем блюдами бурятской кухни, приготовленными из натуральных домашних мясных и молочных продуктов, и поучаствуем в приготовлении главного бурятского блюда – позы.

Путешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с БайкаломПутешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с БайкаломПутешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с БайкаломПутешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с БайкаломПутешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с БайкаломПутешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с БайкаломПутешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с Байкалом
3 день

Знакомство с шаманом. Наблюдение за нерпами. Ужин с байкальским омулем

Утром мы встретимся в гостиной отеля с представителем касты духовных наставников бурят – настоящим бурятским шаманом, и узнаем об истоках и культуре бурятского шаманизма.

Затем прогуляемся к одному из главных Мест Силы Байкала – скале Шаманка на мысе Бурхан, где примем участие в небольшом шаманском обряде.

А после этого отправимся в захватывающее путешествие по ледовым просторам Малого Моря: в это время на льду, возле многочисленных трещин можно увидеть десятки нерп!

Рассекая на аэролодках, мы будем любоваться этими милейшими созданиями – главным символом Байкала.

После насыщенного дня мы с Вами расслабимся в хорошей русской баньке с горячей купелью, а затем, на ужине, угостимся особенными блюдами, приготовленными из свежей байкальской рыбы.

Знакомство с шаманом. Наблюдение за нерпами. Ужин с байкальским омулемЗнакомство с шаманом. Наблюдение за нерпами. Ужин с байкальским омулемЗнакомство с шаманом. Наблюдение за нерпами. Ужин с байкальским омулемЗнакомство с шаманом. Наблюдение за нерпами. Ужин с байкальским омулемЗнакомство с шаманом. Наблюдение за нерпами. Ужин с байкальским омулем
4 день

Посещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдин

После завтрака в отеле мы отправимся в обратный путь и напоследок ещё раз пронесёмся по льдам Малого Моря, любуясь очаровательными нерпами.

Высадившись на материковом берегу, мы прокатимся по северному району уже знакомых нам Тажеранских степей: посетим обзорные точки с впечатляющими видами открытого Байкала и мистическую Долину Каменных Духов, где увидим скальные останцы удивительных форм.

А на побережье Тажеран нас будут ждать инструкторы с каяками, на которых мы с вами прокатимся по волнам открытого Байкала – прямо между льдин!

Таящий лёд Байкала рассыпается в руках на множество сосулек, а под кармой байдарки звенит как хрусталь.

Тем временем, на берегу, одна из лучших кейтеринговых компаний Иркутска уже накроет для нас особенный обед, и угостит блюдами таёжной кухни.

А после этого мы с вами поучаствуем в символической церемонии прощания с Байкалом и загадаем желание обязательно вернуться снова.

В Иркутске мы так же разместимся в лучшем отеле, а за ужином в ресторане сибирской купеческой кухни обменяемся впечатлениями о нашем путешествии (ужин оплачивается самостоятельно).

Посещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдинПосещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдинПосещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдинПосещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдинПосещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдинПосещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдинПосещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдин
5 день

Знакомство со столицей Восточной Сибири. Отъезд

Перед тем как отправиться в аэропорт мы прокатимся с нашим экскурсоводом по историческому центру Иркутска – действительно интересному городу, городу со своей историей и культурой, старинными памятниками архитектуры, памятниками деревянного зодчества.

По окончании экскурсии мы проводим Вас в аэропорт и попрощаемся до новых встреч на Байкале!

Знакомство со столицей Восточной Сибири. ОтъездЗнакомство со столицей Восточной Сибири. ОтъездЗнакомство со столицей Восточной Сибири. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах высокого класса.

Стоимость тура на 1 человека:

  • если гости приезжают вдвоем – 396 900 руб.;
  • если гость приезжает один – 750 300 руб.;

Варианты проживания

Бутик-отель History 5

1 ночь

Отель HISTORY Boutique Hotel & SPA расположен в Иркутске, в 3,9 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей – ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Гости этого пятизвездочного отеля могут посетить крытый бассейн и сауну. Из каждого номера открывается вид на город. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и трансфер от/до аэропорта. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

Номера с балконом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей сейф, чайник, холодильник, мини-бар и письменный стол. В собственной ванной комнате установлен душ. Полотенца и постельное белье предоставляются.

Размер доплаты за одноместное проживание составит 8 450 руб. /сутки.
Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5Бутик-отель History 5

Эко-отель Baikal Wood Eco Lodge&Spa

3 ночи

Отель BaikalWood Eco Lodge&Spa – словно продолжение величественной и прекрасной природы острова Ольхон. Каждая деталь тут наполнена смыслом и почтением к сосновым лесам, неприступным скалам и бескрайнему озеру.

Это место словно создано для полного обретения гармонии души и тела: роскошный спа-комплекс и баня, ресторан Сибирской кухни, в который специально приезжают поужинать со всего острова и единственный на Ольхоне ночной клуб с самой стильной музыкой: Lounge Bar “Saray”. А всего 7-10 минут неспешной прогулки приведут вас на знаменитый Сарайский пляж.

Размер доплаты за одноместное проживание составит 5 500 руб. /сутки.

Эко-отель Baikal Wood Eco Lodge&amp;SpaЭко-отель Baikal Wood Eco Lodge&amp;SpaЭко-отель Baikal Wood Eco Lodge&amp;SpaЭко-отель Baikal Wood Eco Lodge&amp;SpaЭко-отель Baikal Wood Eco Lodge&amp;SpaЭко-отель Baikal Wood Eco Lodge&amp;Spa

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах Superior в бутик-отеле History 5* в Иркутске (включая отдых в SPAотеля: доступ в бассейн и сауну)
  • Размещение в номерах «Люкс» (эквивалентно номерам Superior) в эко-отеле Baikal Wood Eco Lodge&Spa на Ольхоне (в районе острова Ольхон и пролива Малое Море разворачивается программа)
  • Поездки / путешествия на высококлассных аэролодках по проливу Малое Море в центральной части Байкала (включая их доставку от места базирования к месту проведения программы)
  • Наблюдение за нерпой, отдыхающей на льдинах в проливе Малое Море в центральной части Байкала
  • Сопровождение руководителем проекта от туроператора и гидом
  • Встреча гостей на Байкале коренными жителями этих мест - бурятами в национальных костюмах
  • Встреча с настоящим бурятским шаманом и участие в небольшом шаманском обряде
  • Прогулки на каяках между льдин на открытом Байкале
  • Поездки на внедорожниках к главным природным достопримечательностям района Тажеранских степей
  • Обзорная автомобильная экскурсия по Иркутску
  • Гастрономическая программа: обеды, ужины из байкальской рыбы, из блюд традиционной бурятской кухни, таёжной кухни мастер-класс по приготовлению главного блюда бурятской кухни высококлассные пикники и кейтеринговые обеды во время экскурсий угощение ароматными байкальскими наливками на бруснике, черёмухе и т.д. горячий чай и глинтвейн в термосах во время экскурсий
  • Обеды, ужины из байкальской рыбы, из блюд традиционной бурятской кухни, таёжной кухни
  • Мастер-класс по приготовлению главного блюда бурятской кухни
  • Высококлассные пикники и кейтеринговые обеды во время экскурсий
  • Угощение ароматными байкальскими наливками на бруснике, черёмухе и т. д
  • Горячий чай и глинтвейн в термосах во время экскурсий
  • Профессиональная фото - и видеосъёмка во все дни программы
  • Отдых в русской бане с горячей купелью на Ольхоне
  • Аренда инвентаря (пикниковые столы, термосумки, термосы) и обеспечение всевозможными бытовыми расходниками (антисептики, сухие и влажные салфетки, крафтовая посуда и т. п.)
  • Установка и обслуживание биотуалетов в местах организации пикников
  • Оформление разрешений на посещение природоохранных территорий
  • Аптечка, спутниковый телефон и сопровождающие с навыками оказания первой доврачебной помощи
  • Групповые трансферы на микроавтобусе Mercedes Sprinter в Иркутске
  • Аренда удобного парковочного места в аэропорту для безопасной посадки и высадки из автобуса
  • Премиальная бутилированная вода в автомобилях и отелях
  • Получение и перевозка багажа сотрудниками туроператора
  • Страхование медицинских, медико-транспортных и иных расходов, с возможностью авиаэвакуации
  • Страхование от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Личные расходы во время путешествия
  • Ужины в 1-й и в 4-й дни
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая, удобная демисезонняя одежда (лучше ветронепродуваемая);
  • дождевик (лёгкий плащ от дождя);
  • лёгкая шапка, лёгкие перчатки, кепка, бандана (балаклава);
  • удобная обувь (кроссовки или ботинки походного типа);
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем для лица.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой будет транспорт в туре?
Аэролодки.
Для перемещения по льду Байкала в период его таяния мы используем самую современную и достаточно необычную технику премиум класса – аэролодки «Север». Эдакие ледовые катера, приспособленные к любым погодным условиям. Из описания аэролодок на сайте производителя: «аэролодки созданные для перевозок важных персон и первых лиц государства».
Автомобильная техника.
Характер путешествий по Байкалу таков, что познакомиться с ним можно только свернув с асфальтированной трассы – к труднодоступным, природным местам. Поэтому в наших путешествиях мы используем современные и комфортабельные внедорожники марок TOYOTA и Nissan. Для трансферов по Иркутску мы используем микроавтобусы Mercedes Sprinter. При этом, когда речь идёт о непродолжительных (в пределах 5 - 7 минут) трансферах по Ольхону, в условиях местных грунтовых дорог и мы используем самую востребованную на Ольхоне технику – старые добрые «буханки», которые также вносят свой элемент экзотики в Ваши впечатления)
В туре будут использованы следующие виды транспорта:
  • микроавтобус Mercedes Sprinter, 16-19 пассажирских мест, кондиционер есть, туристов не размещают на последнем ряду;
  • внедорожники Nissan Patrol, Infinity QX 80, Lexus LX 570, по 3 пассажирских места в каждом внедорожнике, кондиционер есть;
  • аэролодка "Север" 850А Nord Star премиум-класса, 11 пассажирских мест;
  • аэролодка "Север 750 К Лонг", 10 пассажирских мест.
Можно ли отправиться в тур с детьми?
Ограничений по возрасту нет. Готовность ребенка к путешествию родители оценивают самостоятельно.
Какие рекомендуемые рейсы прилета/вылета?

Гости могут прибыть на ж/д вокзал или в аэропорт Иркутска в первый день в любое время, но желательно не раньше 14:00, чтобы не пришлось доплачивать за ранний заезд в отеле и не позднее 18:30, чтобы успеть к ужину во время которого состоится обсуждение программы с руководителем проекта.

Если гости летят из Москвы или через Москву, то мы рекомендуем выбрать рейс SU 1444 авиакомпании «Аэрофлот» (время прилета в аэропорт Иркутска в 18.10).

В последний день тура гости могут вылететь в любое время, но лучше не позднее 12:00, если им важно, чтобы в их распоряжении был оплаченный отель.

Для тех, кто летит в Москву или через Москву мы предлагаем воспользоваться рейсом SU 1563 авиакомпании «Аэрофлот» (самолёт вылетает из аэропорта Иркутска в 13:20).

Какое будет питание?

Ваше Меню продумано таким образом, чтобы каждый обед или ужин раскрывал для Вас одну из граней гастрономической культуры региона.

Например, в первый вечер нашего пребывания на Ольхоне, в землях, где всё пропитано духом шаманизма и бурятской культуры, мы угостимся блюдами бурятской кухни.

В другой день мы попробуем блюда приготовленные из свежей байкальской рыбы.

Путешествуя по землям древних поселенцев Байкала, курыкан, мы угостимся блюдами из мяса диких животных, чтобы полностью погрузиться в эту особую атмосферу.

Кто нас будет сопровождать в туре?

Мы всегда придаём особое значение атмосфере, добиваемся самого высокого уровня надёжности в вопросе обеспечения эмоционального комфорта в наших путешествиях.

Мы дарим нашим гостям искреннюю радость общения с интересными людьми, скрупулёзно подбирая по критериям наличия требуемых личностных качеств даже водителей, капитанов аэролодок или фотографов, не говоря уже о гидах и сопровождающих.

В наших путешествиях Вас будут сопровождать руководители проектов, которые лично отвечают за качество программы и управляют координацией в путешествиях, и гиды.

В качестве гидов выступают лучшие специалисты в своём деле, приближенные к гостям по своему статусу и миропониманию эксперты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 ноя 2020
Благодарю Павла и Екатерину за нашу замечательную зимнюю поездку на Байкал!!! Все наши 4 дня были великолепно организованы и подарили нам большое количество радостных эмоций и ярких впечатлений. До скорой встречи на летнем Байкале!
И
14 ноя 2020
Спасибо за исключительные впечатления, яркие дни, позитивные эмоции, чудо-знакомство с Байкалом, людьми, природой. Спасибо, что открыли грани, невидимые с первого взгляда чудеса мест, чудесные люди. Успехов Вам, процветания! Храните Байкал.
О
14 ноя 2020
Огромное спасибо за впечатления, за чудесное экскурсионное сопровождение, за великолепную организацию, чудесную кухню, а главное, за встречи с замечательными людьми Байкала. Уезжаем с чувством, что хочется вернуться. Если есть такие люди, значит у России есть будущее.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияАвторскиеМногодневные туры5-дневные турыАвтобусные турыЛёд

Похожие туры из Иркутска

Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар
118 000 за всё до 15 чел.
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Пообедать прямо на льду, сделать фото в хрустальных гротах и увидеть Мраморный карьер
Иркутск, 09:30-10:00
49 500 за всё до 10 чел.
Весна на Байкале
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Байкале
Россия, Иркутск
13 апр
28 апр
67 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХорошоТам