2 день

Путешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с Байкалом

Путешествие в сердце Байкала: переезд по живописной автомобильной трассе через степи Усть-Ордынского бурятского автономного округа и тайгу Приморского хребта – к Тажеранским степям, лежащим на высоких утёсах над Байкалом.

Исследование наскальных рисунков курыкан и прогулка в удивительном саду камней.

Переезд с материкового берега на остров Ольхон по проливу Малое Море на самых современных и комфортабельных судах, которые способны покорить ледовые просторы Байкала – новейших аэролодках "Север".

Да, в эти первые майские дни мы увидим Байкал ещё не полностью освободившимся ото льда.

По пути сделаем высадку на острове Огой и поднимемся к белоснежной буддийской ступе на его вершине.

По прибытии на Ольхон нас ждёт душевная встреча с местными жителями – бурятами в национальных костюмах, которые поприветствуют нас, как приветствуют самых дорогих гостей.

Разместившись в уютном отеле, одном из самых лучших на Ольхоне, мы поужинаем блюдами бурятской кухни, приготовленными из натуральных домашних мясных и молочных продуктов, и поучаствуем в приготовлении главного бурятского блюда – позы.