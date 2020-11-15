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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилёт в Иркутск. Отдых в SPA отеля 5* и знакомство с командой
Прилёт в аэропорт Иркутска.
Встреча с представителями принимающей стороны в терминале аэропорта, размещение в микроавтобусе (багаж доставляется в отель специалистами туроператора).
Трансфер в отель 5* в центре Иркутска.
Встреча с организаторами за ужином в ресторане отеля, обсуждение программы путешествия, вопросов и дополнительных пожеланий (ужин оплачивается самостоятельно).
Отдых в SPA отеля (в стоимость размещения включены посещение бассейна и сауны).
Путешествие на мистический Ольхон. Первая встреча с Байкалом
Путешествие в сердце Байкала: переезд по живописной автомобильной трассе через степи Усть-Ордынского бурятского автономного округа и тайгу Приморского хребта – к Тажеранским степям, лежащим на высоких утёсах над Байкалом.
Исследование наскальных рисунков курыкан и прогулка в удивительном саду камней.
Переезд с материкового берега на остров Ольхон по проливу Малое Море на самых современных и комфортабельных судах, которые способны покорить ледовые просторы Байкала – новейших аэролодках "Север".
Да, в эти первые майские дни мы увидим Байкал ещё не полностью освободившимся ото льда.
По пути сделаем высадку на острове Огой и поднимемся к белоснежной буддийской ступе на его вершине.
По прибытии на Ольхон нас ждёт душевная встреча с местными жителями – бурятами в национальных костюмах, которые поприветствуют нас, как приветствуют самых дорогих гостей.
Разместившись в уютном отеле, одном из самых лучших на Ольхоне, мы поужинаем блюдами бурятской кухни, приготовленными из натуральных домашних мясных и молочных продуктов, и поучаствуем в приготовлении главного бурятского блюда – позы.
Знакомство с шаманом. Наблюдение за нерпами. Ужин с байкальским омулем
Утром мы встретимся в гостиной отеля с представителем касты духовных наставников бурят – настоящим бурятским шаманом, и узнаем об истоках и культуре бурятского шаманизма.
Затем прогуляемся к одному из главных Мест Силы Байкала – скале Шаманка на мысе Бурхан, где примем участие в небольшом шаманском обряде.
А после этого отправимся в захватывающее путешествие по ледовым просторам Малого Моря: в это время на льду, возле многочисленных трещин можно увидеть десятки нерп!
Рассекая на аэролодках, мы будем любоваться этими милейшими созданиями – главным символом Байкала.
После насыщенного дня мы с Вами расслабимся в хорошей русской баньке с горячей купелью, а затем, на ужине, угостимся особенными блюдами, приготовленными из свежей байкальской рыбы.
Посещение Долины Каменных Духов. Прогулка на каяках между льдин
После завтрака в отеле мы отправимся в обратный путь и напоследок ещё раз пронесёмся по льдам Малого Моря, любуясь очаровательными нерпами.
Высадившись на материковом берегу, мы прокатимся по северному району уже знакомых нам Тажеранских степей: посетим обзорные точки с впечатляющими видами открытого Байкала и мистическую Долину Каменных Духов, где увидим скальные останцы удивительных форм.
А на побережье Тажеран нас будут ждать инструкторы с каяками, на которых мы с вами прокатимся по волнам открытого Байкала – прямо между льдин!
Таящий лёд Байкала рассыпается в руках на множество сосулек, а под кармой байдарки звенит как хрусталь.
Тем временем, на берегу, одна из лучших кейтеринговых компаний Иркутска уже накроет для нас особенный обед, и угостит блюдами таёжной кухни.
А после этого мы с вами поучаствуем в символической церемонии прощания с Байкалом и загадаем желание обязательно вернуться снова.
В Иркутске мы так же разместимся в лучшем отеле, а за ужином в ресторане сибирской купеческой кухни обменяемся впечатлениями о нашем путешествии (ужин оплачивается самостоятельно).
Знакомство со столицей Восточной Сибири. Отъезд
Перед тем как отправиться в аэропорт мы прокатимся с нашим экскурсоводом по историческому центру Иркутска – действительно интересному городу, городу со своей историей и культурой, старинными памятниками архитектуры, памятниками деревянного зодчества.
По окончании экскурсии мы проводим Вас в аэропорт и попрощаемся до новых встреч на Байкале!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах высокого класса.
Стоимость тура на 1 человека:
- если гости приезжают вдвоем – 396 900 руб.;
- если гость приезжает один – 750 300 руб.;
Варианты проживания
Бутик-отель History 5
Отель HISTORY Boutique Hotel & SPA расположен в Иркутске, в 3,9 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей – ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Гости этого пятизвездочного отеля могут посетить крытый бассейн и сауну. Из каждого номера открывается вид на город. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и трансфер от/до аэропорта. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Номера с балконом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей сейф, чайник, холодильник, мини-бар и письменный стол. В собственной ванной комнате установлен душ. Полотенца и постельное белье предоставляются.
Эко-отель Baikal Wood Eco Lodge&Spa
Отель BaikalWood Eco Lodge&Spa – словно продолжение величественной и прекрасной природы острова Ольхон. Каждая деталь тут наполнена смыслом и почтением к сосновым лесам, неприступным скалам и бескрайнему озеру.
Это место словно создано для полного обретения гармонии души и тела: роскошный спа-комплекс и баня, ресторан Сибирской кухни, в который специально приезжают поужинать со всего острова и единственный на Ольхоне ночной клуб с самой стильной музыкой: Lounge Bar “Saray”. А всего 7-10 минут неспешной прогулки приведут вас на знаменитый Сарайский пляж.
Размер доплаты за одноместное проживание составит 5 500 руб. /сутки.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Размещение в номерах Superior в бутик-отеле History 5* в Иркутске (включая отдых в SPAотеля: доступ в бассейн и сауну)
- Размещение в номерах «Люкс» (эквивалентно номерам Superior) в эко-отеле Baikal Wood Eco Lodge&Spa на Ольхоне (в районе острова Ольхон и пролива Малое Море разворачивается программа)
- Поездки / путешествия на высококлассных аэролодках по проливу Малое Море в центральной части Байкала (включая их доставку от места базирования к месту проведения программы)
- Наблюдение за нерпой, отдыхающей на льдинах в проливе Малое Море в центральной части Байкала
- Сопровождение руководителем проекта от туроператора и гидом
- Встреча гостей на Байкале коренными жителями этих мест - бурятами в национальных костюмах
- Встреча с настоящим бурятским шаманом и участие в небольшом шаманском обряде
- Прогулки на каяках между льдин на открытом Байкале
- Поездки на внедорожниках к главным природным достопримечательностям района Тажеранских степей
- Обзорная автомобильная экскурсия по Иркутску
- Гастрономическая программа: обеды, ужины из байкальской рыбы, из блюд традиционной бурятской кухни, таёжной кухни мастер-класс по приготовлению главного блюда бурятской кухни высококлассные пикники и кейтеринговые обеды во время экскурсий угощение ароматными байкальскими наливками на бруснике, черёмухе и т.д. горячий чай и глинтвейн в термосах во время экскурсий
- Обеды, ужины из байкальской рыбы, из блюд традиционной бурятской кухни, таёжной кухни
- Мастер-класс по приготовлению главного блюда бурятской кухни
- Высококлассные пикники и кейтеринговые обеды во время экскурсий
- Угощение ароматными байкальскими наливками на бруснике, черёмухе и т. д
- Горячий чай и глинтвейн в термосах во время экскурсий
- Профессиональная фото - и видеосъёмка во все дни программы
- Отдых в русской бане с горячей купелью на Ольхоне
- Аренда инвентаря (пикниковые столы, термосумки, термосы) и обеспечение всевозможными бытовыми расходниками (антисептики, сухие и влажные салфетки, крафтовая посуда и т. п.)
- Установка и обслуживание биотуалетов в местах организации пикников
- Оформление разрешений на посещение природоохранных территорий
- Аптечка, спутниковый телефон и сопровождающие с навыками оказания первой доврачебной помощи
- Групповые трансферы на микроавтобусе Mercedes Sprinter в Иркутске
- Аренда удобного парковочного места в аэропорту для безопасной посадки и высадки из автобуса
- Премиальная бутилированная вода в автомобилях и отелях
- Получение и перевозка багажа сотрудниками туроператора
- Страхование медицинских, медико-транспортных и иных расходов, с возможностью авиаэвакуации
- Страхование от несчастного случая
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Личные расходы во время путешествия
- Ужины в 1-й и в 4-й дни
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая, удобная демисезонняя одежда (лучше ветронепродуваемая);
- дождевик (лёгкий плащ от дождя);
- лёгкая шапка, лёгкие перчатки, кепка, бандана (балаклава);
- удобная обувь (кроссовки или ботинки походного типа);
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем для лица.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой будет транспорт в туре?
- микроавтобус Mercedes Sprinter, 16-19 пассажирских мест, кондиционер есть, туристов не размещают на последнем ряду;
- внедорожники Nissan Patrol, Infinity QX 80, Lexus LX 570, по 3 пассажирских места в каждом внедорожнике, кондиционер есть;
- аэролодка "Север" 850А Nord Star премиум-класса, 11 пассажирских мест;
- аэролодка "Север 750 К Лонг", 10 пассажирских мест.
Можно ли отправиться в тур с детьми?
Какие рекомендуемые рейсы прилета/вылета?
Гости могут прибыть на ж/д вокзал или в аэропорт Иркутска в первый день в любое время, но желательно не раньше 14:00, чтобы не пришлось доплачивать за ранний заезд в отеле и не позднее 18:30, чтобы успеть к ужину во время которого состоится обсуждение программы с руководителем проекта.
Если гости летят из Москвы или через Москву, то мы рекомендуем выбрать рейс SU 1444 авиакомпании «Аэрофлот» (время прилета в аэропорт Иркутска в 18.10).
В последний день тура гости могут вылететь в любое время, но лучше не позднее 12:00, если им важно, чтобы в их распоряжении был оплаченный отель.
Для тех, кто летит в Москву или через Москву мы предлагаем воспользоваться рейсом SU 1563 авиакомпании «Аэрофлот» (самолёт вылетает из аэропорта Иркутска в 13:20).
Какое будет питание?
Ваше Меню продумано таким образом, чтобы каждый обед или ужин раскрывал для Вас одну из граней гастрономической культуры региона.
Например, в первый вечер нашего пребывания на Ольхоне, в землях, где всё пропитано духом шаманизма и бурятской культуры, мы угостимся блюдами бурятской кухни.
В другой день мы попробуем блюда приготовленные из свежей байкальской рыбы.
Путешествуя по землям древних поселенцев Байкала, курыкан, мы угостимся блюдами из мяса диких животных, чтобы полностью погрузиться в эту особую атмосферу.
Кто нас будет сопровождать в туре?
Мы всегда придаём особое значение атмосфере, добиваемся самого высокого уровня надёжности в вопросе обеспечения эмоционального комфорта в наших путешествиях.
Мы дарим нашим гостям искреннюю радость общения с интересными людьми, скрупулёзно подбирая по критериям наличия требуемых личностных качеств даже водителей, капитанов аэролодок или фотографов, не говоря уже о гидах и сопровождающих.
В наших путешествиях Вас будут сопровождать руководители проектов, которые лично отвечают за качество программы и управляют координацией в путешествиях, и гиды.
В качестве гидов выступают лучшие специалисты в своём деле, приближенные к гостям по своему статусу и миропониманию эксперты.