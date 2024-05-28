Сплавы по рекам на рафтах в Иркутске

Найдено 9 туров в категории «Сплавы и рафтинг» в Иркутске, цены от 54 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
65 000 за человека
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
28 авг в 10:00
120 000 за человека
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000 за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000 за человека
Байкальская история. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000 за человека
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000 за человека
Большое путешествие вокруг Байкала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000 за человека
Лучшее путешествие по Байкалу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100 за человека
На байдарках к сердцу Байкала
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • В
    Вера
    31 марта 2024
    Байкальская история. Активный тур на байдарках
    Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации, прекрасный гид Сергей, интересные
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    рассказы про места, легенды, музыка. вкуснейшая горячая уха на льду около м. Хобой, дегустация байкальской воды. Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно. Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом. Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.

    Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локацииПринимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации
  • И
    Ирина
    21 марта 2024
    Байкальская история. Активный тур на байдарках
    Все организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погоды.
    Все организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погодыВсе организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погоды
  • К
    Костромитина
    14 марта 2024
    Байкальская история. Активный тур на байдарках
    Очень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо Елизавете и Ирине!
    Очень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо ЕлизаветеОчень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо Елизавете
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    На байдарках к сердцу Байкала
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
  2. Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
  3. Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
  4. Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
  5. Байкальская история. Активный тур на байдарках
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 9 авторских туров от 54 000 до 245 100. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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