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Авторский тур
8 дней
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
28 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ВВера31 марта 2024Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации, прекрасный гид Сергей, интересные
- ИИрина21 марта 2024Все организовано грамотно, размеренно, неспеша, с учётом погоды.
- ККостромитина14 марта 2024Очень внимательные, отзывчивые организаторы! Сделали максимум возможного для нашего полноценного путешествия несмотря на морозы! Спасибо Елизавете и Ирине!
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Сплавы и рафтинг»
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