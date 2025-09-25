дочь, прежде чем рекомендовать мне эту экскурсию предварительно уточнила у организаторов - на экскурсии отдельно водитель и экскурсовод или водитель и экскурсовод в одном лице?

На что получила ответ, что водитель и гид это разные люди.

По факту не было никакого отдельного гида, в роли гида выступал водитель Николай.

И это бы ничего, если бы экскурсия была проведена хорошо.

Рассказ велся вяло и тихо - слышно было только рядом сидящим с водителем пассажирам, просьбы говорить погромче или подключить микрофон оставались без внимания.

На острове тоже - экскурсия заключалась в доставке до точки на маршруте, краткой информации из разряда - это вот это, а это вот то - идите рассматривайте.

На спутнике есть экскурсии значительно дешевле, где честно написано, что водитель является одновременно и гидом, при этом с хорошими отзывами.

Очень жалеем, что поверили и обратились в эту компанию, отсутствие отзывов должно было насторожить нас.

Еще раз - не рекомендую.