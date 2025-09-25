Описание экскурсииОднодневный тур на Ольхон – идеальное решение для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени! Остров расположен в 300 км. от Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, его называют «жемчужина Байкала». Ольхон – географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами. Важная информация: Обратите внимание! За 14 дней до даты экскурсии организатор попросит вас подтвердить свое участие путем внесения предоплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Мыс Кобылья голова
- Залив Загли
- Мыс Хоргой
- Смотровая площадка «Полевой стан»
- Хужир
- Мыс Бурхан
Что включено
- Услуги гида - водителя
- Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии
- Билеты в Национальный парк
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск/Листвянка
Когда и сколько длится?
Когда: 6:00 – сбор группы в поселке Листвянка / 7:30 – сбор группы в Иркутске
Экскурсия длится около 15.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! За 14 дней до даты экскурсии организатор попросит вас подтвердить свое участие путем внесения предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывах
Н
Очень понравилась экскурсия,увидели сад камней,горуШаманку,13столбов,великолепный Байкал,чудесный песчаный пляж,загадали желание,вкусно пообедали в кафе,все было замечательно. Немного напрягла дорога,далековато из Листвянки,
А
Впервые поехали на Ольхон. Было очень интересно и загадочно. Понравился мыс Бурхан, где есть на что посмотреть. Традиционные столбы сэргэ, шаман скала. Увидели даже настоящего шамана. Понравился обед, особенно уха из омуля. Очень веселый гид водитель Николай и комфортная машина. День пролетел незаметно для нашей небольшой компании. Спасибо
Ю
П
Отличный тур для тех, кто любит загадки истории и потрясающие пейзажи. Ольхон — это место, где каждый камень дышит легендами.
А
Дороги.
А
Невероятные эмоции! Скала Шаманка, ритуальные столбы, бескрайние степи — всё это создаёт ощущение путешествия во времени. Спасибо за этот опыт!
С
Восторг! Ольхон — место, где чувствуешь связь с природой и древними духами. Экскурсия динамичная, но без спешки.
Л
Интересная экскурсия, ГИД замечательный. Много узнала нового про Байкал и Ольхон. На Ольхоне посетили все интересные локации. Поездка супер
М
Ольхон очаровал с первых минут! Экскурсия продумана до мелочей: и история, и природа, и мистика. Шаманка на закате — это что-то волшебное!
А
Было очень интересно, позитивно, гид подобран хороший.
4, а не 5 звезд из-за отсутствия микрофона у гида и все же хотелось побольше информации непосредственно на точках, куда привозили, чтобы не самим смотреть
Н
Отвратительно, других слов нет, испортили давнюю мечту, не советую обращаться за экскурсиями в эту компанию.
Чаще всего не получается полноценной экскурсии когда ведет и машину и экскурсию один человек, поэтому моя
Л
Е
И
Отличный однодневный тур! Узнал много нового о бурятской культуре и шаманизме. Виды с Полевого стана просто космические! Организация на высоте: удобный трансфер, вкусный обед, интересный рассказ гида. Рекомендую!
Е
Если хотите погрузиться в мистику Байкала — эта экскурсия для вас! Шаманка, сэргэ, древние предания — всё это создаёт неповторимую атмосферу. Гид отвечал на все вопросы и зарядил нас энергией острова. Спасибо за незабываемый день!
