Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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мы сразу отправились на экскурсию по югу острова, где пока мы купались в теплом внутреннем озере Ольхона, Александр накрыл для нас обед с копченой Байкальской рыбкой. С новыми силами мы отправились любоваться красотами юга острова, а вечером по рекомендации Александра сходили в Хужирский краеведческий музей (очень содержательный с увлеченным экскурсоводом).

Вечером Татьяна разместила нас в двухэтажном домике А-фрейм (холодильник, чайник, микроволновая печь, кофемашина, вся необходимая посуда, душевая кабина, фен, полотенца, гель для душа, шампунь и т п). Июль - комаров нет, спали с открытыми окнами со свежим воздухом.

А на следующий день нас ждал север острова. Отзывы про красоты которого можно почитать во многих отзывах.

Машина у Александра УАЗ, на которых все передвигаются по острову, но есть очень важные нюансы: она мягче (доработанная), a сиденья с высокими подголовниками и есть ремни безопасности, что очень не маловажно при передвижениях по бездорожью острова.

В завершении нашего путешествия по острову Александр порекомендовал нам владельца теплохода, который переправил нас в Усть - Баргузин (на другую сторону Байкала) и утром отвез нас на пристань.

Еще раз большое спасибо Александр за проявленную заботу!