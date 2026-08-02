Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Ольхон — необычное место. Вы почувствуете это, едва ступив на землю, окруженную древним загадочным озером.
Я познакомлю вас с местной историей, культурой и колоритом, покажу головокружительные видовые площадки и знаменитые памятники природы, а также поделюсь бурятскими преданиями и легендами.
Я познакомлю вас с местной историей, культурой и колоритом, покажу головокружительные видовые площадки и знаменитые памятники природы, а также поделюсь бурятскими преданиями и легендами.
Описание экскурсии
Ойхон арал
Чем известен Ольхон? Обилием солнечных дней и многообразием ландшафтов: есть и густые леса, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами, и голые степи. Мы посетим главные достопримечательности острова и поговорим об истории края, его жителях и духах. В нашей программе:
- Мыс Бурхан со скалой-Шаманкой — сердце озера Байкал, одна из девяти святынь Азии. Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе.
- Мыс Хобой — самая северная точка острова. Вы узнаете, как переводится название мыса с бурятского, догадаетесь, почему его так прозвали, и разглядите при хорошей погоде Ушканьи острова на противоположном берегу.
- Мыс саган-Хушун, где вы не только насладитесь захватывающей панорамой пролива Малое море и Прибайкальского хребта, но и услышите старинную легенду о трех братья, которые ослушались своего отца-шамана.
- Мыс Шунте-Левый, также известный как «Мыс Любви». Вы удивитесь особенному рельефу скал мыса и насладитесь восхитительными видами на «Большое море».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Поедем на автомобиле Toyota Hilux
- Экскурсия начинается на острове Ольхон. Если вы остановились в Иркутске, до п. Хужир вы можете добраться на такси или заказать трансфер на группу. Экскурсия закончится поздно, поэтому нужно будет заранее забронировать номера в отеле в п. Хужир
Что входит в стоимость, а что —нет
- Сбор в национальный парк оплачивается отдельно — 200-400 ₽ (уточняйте заранее, зависит от сезона)
- Уха из местной рыбы, салат или солёное сало (зависит от сезона), чай с сибирскими травами или глинтвейн (только зимой) и бутылка питьевой байкальской воды для каждого входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Хужир, о. Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2706 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия нам понравилась. Дорога не простая, но Александр беспокоился о нашей безапасности и комфорте. Посетили все значимые места с красивыми видами, также Александр рассказал много интересного о истории острова. Обед был из местной рыбы, очень вкусно. Будем рекомендовать.
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Е
Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы раз в жизни - ледяные гроты, знаменитые мысы, «хрустальные» торосы и, конечно же, лёд
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Г
Если собираетесь посмотреть Ольхон, то только с Александром.
Гостеприимство, порядочность и желание помочь - это всё про Александра и жену Татьяну.
Александр встретил нас после долгой дороги из Листвянки возле парома и
Гостеприимство, порядочность и желание помочь - это всё про Александра и жену Татьяну.
Александр встретил нас после долгой дороги из Листвянки возле парома и
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С
Нам очень понравилась экскурсия. Впечатления потрясающие. Александр – замечательный гид, спокойно рассказал всё, что нам хотелось услышать про чудесные места, которые мы посещали, про остров Ольхон и жизнь его населения.
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Впервые пользовалась сервисом. Александр сразу вызвал симпатию и решено было доверить ему исполнение нашей мечты увидеть Байкал. Хочется отметить внимательное отношение ко всем вопросам, возникшим по поводу поездки. Александр отвечал
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Е
Давно мечтали попасть на Байкал! Ольхон - будто отдельный мир, завораживающий чудными пейзажами, историями, судьбами. Благодарим наших организаторов Александра и Татьяну за заботу. Мы почувствовали себя в гостях у добрых
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