Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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День на Ольхоне

Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Ольхон — необычное место. Вы почувствуете это, едва ступив на землю, окруженную древним загадочным озером.

Я познакомлю вас с местной историей, культурой и колоритом, покажу головокружительные видовые площадки и знаменитые памятники природы, а также поделюсь бурятскими преданиями и легендами.
5
11 отзывов
День на Ольхоне
День на Ольхоне
День на Ольхоне

Описание экскурсии

Ойхон арал

Чем известен Ольхон? Обилием солнечных дней и многообразием ландшафтов: есть и густые леса, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами, и голые степи. Мы посетим главные достопримечательности острова и поговорим об истории края, его жителях и духах. В нашей программе:

  • Мыс Бурхан со скалой-Шаманкой — сердце озера Байкал, одна из девяти святынь Азии. Вы узнаете, какой силой обладает это место и почему бурятским женщинам нельзя было приближаться к мысу, увидите секретную шаманскую пещеру с наскальными рисунками, а также ощутите невероятную связь с природой, стоя на живописном утесе.
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова. Вы узнаете, как переводится название мыса с бурятского, догадаетесь, почему его так прозвали, и разглядите при хорошей погоде Ушканьи острова на противоположном берегу.
  • Мыс саган-Хушун, где вы не только насладитесь захватывающей панорамой пролива Малое море и Прибайкальского хребта, но и услышите старинную легенду о трех братья, которые ослушались своего отца-шамана.
  • Мыс Шунте-Левый, также известный как «Мыс Любви». Вы удивитесь особенному рельефу скал мыса и насладитесь восхитительными видами на «Большое море».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поедем на автомобиле Toyota Hilux
  • Экскурсия начинается на острове Ольхон. Если вы остановились в Иркутске, до п. Хужир вы можете добраться на такси или заказать трансфер на группу. Экскурсия закончится поздно, поэтому нужно будет заранее забронировать номера в отеле в п. Хужир

Что входит в стоимость, а что —нет

  • Сбор в национальный парк оплачивается отдельно — 200-400 ₽ (уточняйте заранее, зависит от сезона)
  • Уха из местной рыбы, салат или солёное сало (зависит от сезона), чай с сибирскими травами или глинтвейн (только зимой) и бутылка питьевой байкальской воды для каждого входят в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Хужир, о. Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2706 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос на Ольхоне, экскурсиями занимаюсь уже более 10 лет. Я хочу, чтобы вы увидели мой мир таким, каким вижу его я, чтобы вы полюбили остров всей душой и хотели возвращаться сюда снова и снова!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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1
Татьяна
Экскурсия нам понравилась. Дорога не простая, но Александр беспокоился о нашей безапасности и комфорте. Посетили все значимые места с красивыми видами, также Александр рассказал много интересного о истории острова. Обед был из местной рыбы, очень вкусно. Будем рекомендовать.
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Е
Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы раз в жизни - ледяные гроты, знаменитые мысы, «хрустальные» торосы и, конечно же, лёд
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Байкала в самых разных его проявлениях. Благодаря организации Александра удалось осуществить программу максимум по увиденному и впечатлениям. Особенно хочу отметить созданный комфорт, заботу и терпеливость гида) Отдельное спасибо за покатушки на коньках!) Увожу с собой драгоценные воспоминания. Спасибо!

Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы
Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы
Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы
Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы
Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы
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Г
Если собираетесь посмотреть Ольхон, то только с Александром.
Гостеприимство, порядочность и желание помочь - это всё про Александра и жену Татьяну.
Александр встретил нас после долгой дороги из Листвянки возле парома и
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мы сразу отправились на экскурсию по югу острова, где пока мы купались в теплом внутреннем озере Ольхона, Александр накрыл для нас обед с копченой Байкальской рыбкой. С новыми силами мы отправились любоваться красотами юга острова, а вечером по рекомендации Александра сходили в Хужирский краеведческий музей (очень содержательный с увлеченным экскурсоводом).
Вечером Татьяна разместила нас в двухэтажном домике А-фрейм (холодильник, чайник, микроволновая печь, кофемашина, вся необходимая посуда, душевая кабина, фен, полотенца, гель для душа, шампунь и т п). Июль - комаров нет, спали с открытыми окнами со свежим воздухом.
А на следующий день нас ждал север острова. Отзывы про красоты которого можно почитать во многих отзывах.
Машина у Александра УАЗ, на которых все передвигаются по острову, но есть очень важные нюансы: она мягче (доработанная), a сиденья с высокими подголовниками и есть ремни безопасности, что очень не маловажно при передвижениях по бездорожью острова.
В завершении нашего путешествия по острову Александр порекомендовал нам владельца теплохода, который переправил нас в Усть - Баргузин (на другую сторону Байкала) и утром отвез нас на пристань.
Еще раз большое спасибо Александр за проявленную заботу!

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С
Нам очень понравилась экскурсия. Впечатления потрясающие. Александр – замечательный гид, спокойно рассказал всё, что нам хотелось услышать про чудесные места, которые мы посещали, про остров Ольхон и жизнь его населения.
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Он передал нам частичку своей любви к острову и дал спокойно насладиться его красотой. Рассказывал ровно столько, сколько надо, и ровно то, что интересно было услышать. Начало экскурсии перенес на удобное нам более раннее время, что позволило осмотреть основные природные достопримечательности без других туристов (хотя некоторые далекие виды утренний туман от нас скрыл, мы остались довольны). Большое впечатление оставила трудная, почти экстремальная дорога и искусство Александра как водителя не самой простой машины УАЗ. А также потрясающе вкусная уха из омуля!

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Лариса
Впервые пользовалась сервисом. Александр сразу вызвал симпатию и решено было доверить ему исполнение нашей мечты увидеть Байкал. Хочется отметить внимательное отношение ко всем вопросам, возникшим по поводу поездки. Александр отвечал
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терпеливо и быстро. Оказал помощь в размещении арендованного автомобиля на время экскурсии. Поездка была очень комфортной, в соответствии с нашими физическими возможностями и временем. Мы увидели самые топовые места Байкала. По пути Александр рассказал о каждой предстоящей локации, и просто о жизни местных людей. В конце экскурсии был красиво накрыт стол с нарезкой, мы согрелись безалкогольным глинтвейном, вкуснейшей, только свареной ухой с байкальской рыбой. Хочется отметить, что всё было подано не в одноразовый посуде, а празднично в красивых бокалах и тарелках. Уверена, что ваше путешествие, если вы выберете Александра будет таким же приятным, и вы во всей красе увидите потрясающий Байкал - чудо и жемчужину нашей страны!

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Е
Давно мечтали попасть на Байкал! Ольхон - будто отдельный мир, завораживающий чудными пейзажами, историями, судьбами. Благодарим наших организаторов Александра и Татьяну за заботу. Мы почувствовали себя в гостях у добрых
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и отзывчивых людей. Спасибо водителю Евгению за интересные рассказы об острове и вкуснейший обед на берегу Байкала!
Если будете планировать такую экскурсию - учитывайте, что дорога на Ольхон и обратно из Иркутска/ Листвянки займет много времени ("спасибо" пробке на паромной переправе). Мы приехали на остров накануне, ночевали на базе отдыха, а с утра поехали на экскурсию. По-хорошему, надо было и после экскурсии остаться на базе, но мы рискнули уехать. В итоге в Иркутске были только в два часа ночи (больше 9 часов в дороге)… Впечатления всё равно космические, обязательно постараемся приехать на Ольхон ещё, но дней на пять, не меньше!!!

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