За один день вы увидите два Байкала: Малое море на острове Ольхон и просторы большого Байкала с материка.
Потрясающие панорамные виды, изумрудные бухты, секретные пляжи и вершины — каждое место откроет новые грани озера.
Вы познакомитесь с культурой местных народов, узнаете о шаманских традициях и тибетском буддизме, попробуете блюда национальной кухни и увезёте с собой яркие фото.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Иркутска
10:30 — остановка в кафе
Короткий перекус перед насыщенным днём.
12:30 — паром на остров Ольхон
Переправа через пролив Ольхонские ворота и первые панорамы озера.
13:00 — вершина Трезубец
Скалы, похожие на руины замка, и захватывающий вид на Байкал.
13:30 — вершина Перевал
Обзорная точка с панорамой Малого моря и его островов.
14:00 — бухта Изумрудная
Вода необычного цвета и причудливые скалы.
14:30 — Секретный пляж
Уютное место для прогулки и отдыха у воды.
15:00 — залив Тодактэ
Длинный песчаный пляж, степные просторы и ощущение простора Байкала.
16:00 — переправа обратно на материк
16:30 — мыс Крест
Панорамная точка с лучшим видом на большой Байкал и Тажеранский массив.
17:00 — бухта Змейка
Живописное побережье большого Байкала, где вода встречается со скалами.
21:00 — возвращение в Иркутск
Вы узнаете:
- почему Байкал называют морем и чем отличаются Малое море и большой Байкал
- как образовался Тажеранский массив и какие легенды связаны с его степями и скалами
- истории и мифы острова Ольхон — земли шаманов и древних духов
- о традициях бурят и русских поселенцев на Байкале, их быте, верованиях и обрядах
- что связывает Байкал с тибетским буддизмом и почему здесь почитают шаманов
- как национальная кухня отражает характер и культуру байкальских народов
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia или Toyota Land Cruiser
- Программа 7+
- Отдельно оплачиваются билеты в нацпарк — 350 ₽, обед — по желанию
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1533 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
Входит в следующие категории Иркутска
