Ольхон - географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами.

Что вас ждет:

Иркутск/Листвянка:

6:00 сбор группы в поселке Листвянка.

7:30 сбор группы в Иркутске.

8:00 Начало экскурсии.

Водитель на комфортном автомобиле заберет Вас из отеля, где Вы проживаете. По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее Вам (для частных туров);

Пролив "Ольхонские ворота", паромная переправа.

Пролив Ольхонские ворота разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон:

11:30 прибытие на паромную переправу, переправа на остров Ольхон.

Юг острова Ольхон.

Мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой, смотровая площадка Полевой стан

в зимнее время дополнительно посещаем остров Огой и буддийскую ступу:

2:00-15:30.

Пока вы наслаждаетесь видами Ольхона, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!

Хужир, мыс Бурхан

Хужир - крупнейший населенный пункт на острове Ольхон, расположенный в центральной части острова

Мыс Бурхан (скала Шаманка) является памятником природы и считается одной из 9 святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера:

15:30-17:00

17:30: отправление в Иркутск

18:30

Остановка около скульптуры Бродяга

Остановка в кафе (по желанию):