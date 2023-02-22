Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска / Листвянки)

Индивидуальный трансфер в Иркутск: экскурсия на Ольхон - жемчужину Байкала

5
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Однодневный тур на Ольхон - идеальное решение для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени! Остров расположен в 300 км от Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, его называют «жемчужина Байкала».
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска / Листвянки)
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска / Листвянки)
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска / Листвянки)
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска / Листвянки)
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска / Листвянки)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Пролив Ольхонские ворота
  • Юг острова Ольхон
  • Хужир, мыс Бурхан
  • Байкал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ольхон - географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами.

Что вас ждет:

Иркутск/Листвянка:

  • 6:00 сбор группы в поселке Листвянка.
  • 7:30 сбор группы в Иркутске.
  • 8:00 Начало экскурсии.
  • Водитель на комфортном автомобиле заберет Вас из отеля, где Вы проживаете. По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее Вам (для частных туров);
  • Пролив "Ольхонские ворота", паромная переправа.

Пролив Ольхонские ворота разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон:

  • 11:30 прибытие на паромную переправу, переправа на остров Ольхон.
  • Юг острова Ольхон.
Мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой, смотровая площадка Полевой стан

в зимнее время дополнительно посещаем остров Огой и буддийскую ступу:

2:00-15:30.
Пока вы наслаждаетесь видами Ольхона, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!

Хужир, мыс Бурхан

Хужир - крупнейший населенный пункт на острове Ольхон, расположенный в центральной части острова
Мыс Бурхан (скала Шаманка) является памятником природы и считается одной из 9 святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера:

15:30-17:00

17:30: отправление в Иркутск

18:30

Остановка около скульптуры Бродяга

Остановка в кафе (по желанию):

  • 20:00 прибытие в Иркутск.
  • 21:30 прибытие в Листвянку.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии
  • Услуги гида
  • Обед
  • Билеты в Национальный парк
Что не входит
  • Ужин 600 рублей/человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
22 фев 2023
Огромная благодарность гиду Алексею за поездку на остров Ольхон. Самое главное для нас в этой поездке, что Алексей опытный водитель, с которым чувствуешь себя спокойно в долгой дороге и на льду Байкала! За это отдельная благодарность! Экскурсия просто на 10+! Все настолько интересно и увлекательно рассказано и разъяснено, показаны красивые локации, что эмоции все еще не отпускают! Нашей группе очень повезло с гидом!

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