фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Байкалом. Посещение музея Байкала
Встречаемся в аэропорту около справочной в 10:00 часов.
Небольшая экскурсия по городу и трансфер до поселка Листвянка.
Посещение музея Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала.
Посещение рыбного рынка, где Вы сможете купить омуля различного посола.
Трансфер до гостиницы, размещение.
Ужин (самостоятельно).
Вечером можете погулять по набережной Ангары и подняться на обзорную точку Байкала.
На снегоходах по тайге
После завтрака знакомство с инструктором, небольшой инструктаж по мерам безопасности, необходимая экипировка.
Выезд на маршрут и с первых минут Вы попадаете в незабываемое приключение!
На снегоходах промчитесь как ветер по нехоженым и дремучим лесам!
Далее нас ждет остановка на Чёрном перевале.
Небольшой привал..
Возвращение в Листвянку.
питание: завтрак.
Экскурсия на хивусе. Катание на собачьих упряжках
Сегодня после завтрака Вам предстоит поехать на экскурсию на Хивусе и покататься в собачьих упряжках.
питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Выезд в Иркутск (самостоятельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от формата проведения (в группе/индивидуально) и размещения на снегоходе, руб:
|формат проведения тура
|вариант посадки на снегоход
|руб.
|по запросу в группе
|2 человека на снегоходе
|68 500
|1 человек на снегоходе
|78 600
|индивидуально
|2 человека на снегоходе
|90 800
|1 человек на снегоходе
|117 000
Доплата за одноместное размещение в номере 9 000 рублей.
Варианты проживания
База отдыха в поселке Слюдянка
Проживание в пос. Листвянка.
Двухместное в номере стандарт по программе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Необходимая экипировка (шлем)
- Аренда снегохода
- Собачьи упряжки
- Катер «Хивус» на воздушной подушке
- Сопровождение инструктором
- Питание по программе (завтраки с 2 дня)
- Проживание в гостевом доме
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер до Иркутска
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно иметь на всем маршруте:
- Паспорт (ребенку свидетельство о рождении);
- Полис ОМС;
- Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Необходимое личное снаряжение (предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас):
Снаряжение и аксессуары:
- Рюкзак — для личный вещей 60 литров;
- Фонарь налобный;
- Очки солнцезащитные;
- Ложка, кружка, чашка, ножик;
- Спички или зажигалку;
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал);
Необходимая одежда:
- Нижнее белье;
- Термобелье 1 шт.;
- Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов);
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм;
- Носки простые (или трекинговые) — 2 пары;
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные);
- Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты);
- Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
- Шапочка теплая спортивная — 2 шт;
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- Перчатки утепленные и варежки зимние. .
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть скидки в туре?
- Скидки детям от 5 до 12 лет 10%
- Скидки детям до 5 лет 20%
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Сопровождение
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.