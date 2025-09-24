читать дальше

и собеседник. Её рассказы, как распускающиеся бутоны цветов, по ходу экскурсии раскрывали историю Иркутска от первой приказной избы до его современного облика. Каждый эпизод не просто так, а с изюминкой, переплетение истории, судеб людей, создававших и изменивших облик города. Было познавательно, захотелось глубже почитать про Демидова, Жарникова, да и многих других, а особенно про Колчака. Спасибо Марине за эти открытия.

Невзирая на время, Марина пожалела нас, носом клюющих после 5-часового перелёта и бессонной ночи, и напоила вкусным горячим кофе, да не где-нибудь, а в истоиическом месте открытия первого кинематографа в Иркутске обрусевшим итальянцем Дон-Отелло, рассказав и про его незавидную участь. Да много всего. Спасибо организаторам и Марине огромное спасибо.

А всем читающим - интересных ярких путешествий, радости и счастья