Очарование старинного Иркутска

Иркутск — старинный город, он даже старше Санкт-Петербурга, и конечно же скрывает множество удивительных тайн и легенд, о которых вы узнаете на моей экскурсии.

Мы с вами совершим путешествие в самые
яркие периоды истории города, я помогу вам представить жизнь жителей нашего города в разные исторические эпохи, начиная с 17 века. А главное, я сделаю чтобы прогулка была интересной и удобной именно для вас.

Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Дорогие путешественники, первое впечатление о городе самое важное! И для того, чтобы Иркутск вам стал близок, и вы прочувствовали атмосферу столицы таежной Сибири я поделюсь с вами любовью к своему городу! Иркутск — старинный город, он даже старше Санкт-Петербурга, и конечно же скрывает множество удивительных тайн и легенд, о которых вы узнаете на моей экскурсии. Мы пройдём по историческому центру города, где вы узнаете об интересных событиях прошлых веков. Полюбуетесь красавицей рекой Ангарой и увидите самые значимые достопримечательности Иркутска:
  • место основания иркутского острога и памятник основателю Иркутска Якову Похабову;
  • самые старинные в городе церкви;
  • главную площадь города, которая сменила 12 названий;
  • памятник императору Александру III;
  • краеведческий музей, Белый дом, служивший в 19 веке резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири. Вы посмотрите на красивейший драматический театр и узнаете какие знаменитые артисты и режиссеры начинали творческий путь на его сцене. Вы узнаете историю об итальянце, подарившем Иркутску синематограф. Увидите старинные дома Иркутска и я расскажу вам увлекательные исторические сюжеты и тайны тех известных людей, которые в них проживали. Мы с вами заглянем в уютную кофейню, расположенную в старинном доме с интересной историей, где по вашему желанию сможем выпить вкусный чай/кофе.

Время проведения экскурсии можно изменить по согласованию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Место основания Иркутского острога
  • Памятник основателю Иркутска Якову Похабову
  • Самые старинные в городе церкви
  • Сквер Кирова
  • Драматический театр
  • Памятник императору Александру III
  • Краеведческий музей
  • Белый дом - резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири в 19 веке
  • Старинные дома Иркутска
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Сухэ-Батора
Завершение: Ул. Карла Маркса, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Время проведения экскурсии можно изменить по согласованию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

В
Василенко
24 сен 2025
После заказа экскурсии мы получили контакт с экскурсоводом, которая подробно рассказала о месте встречи и сккоректировала время экскурсии с учётом времени прилета. Благодарю за это.
Экскурсовод Марина грамотна, начитана, интересный рассказчик
и собеседник. Её рассказы, как распускающиеся бутоны цветов, по ходу экскурсии раскрывали историю Иркутска от первой приказной избы до его современного облика. Каждый эпизод не просто так, а с изюминкой, переплетение истории, судеб людей, создававших и изменивших облик города. Было познавательно, захотелось глубже почитать про Демидова, Жарникова, да и многих других, а особенно про Колчака. Спасибо Марине за эти открытия.
Невзирая на время, Марина пожалела нас, носом клюющих после 5-часового перелёта и бессонной ночи, и напоила вкусным горячим кофе, да не где-нибудь, а в истоиическом месте открытия первого кинематографа в Иркутске обрусевшим итальянцем Дон-Отелло, рассказав и про его незавидную участь. Да много всего. Спасибо организаторам и Марине огромное спасибо.
А всем читающим - интересных ярких путешествий, радости и счастья

П
Павел
30 июн 2025
Прекрасная экскурсия, мне, коренному Иркутянину, было очень интересно. И хоть интересуюсь историей, узнал новое! Марина - компетентный увлеченный человек, было очень интересно слушать и экскурсия была прекрасно организована!
Большое спасибо, Марина!
Рекомендую всем.
Ю
Юлия
5 янв 2025
Спасибо гиду Марине за такую душевную прогулку по Иркутску! Моим друзьям из Владивостока очень понравилось, они в восторге! 3 часа пролетели незаметно, узнали очень много интересного о городе, и при этом было ощущение что нас встречают как дорогих гостей, а не просто обычных туристов) Всем очень рекомендую!

