Купцы-золотопромышленники, ссыльные декабристы, древние храмы, роскошные особняки и уютные дома. Всё это — Иркутск.
Вы прогуляетесь по центру и узнаете, что такое сибирское барокко, была ли здесь жизнь в бронзовом веке и как деревянный острог стал богатым городом Российской империи.
Вы прогуляетесь по центру и узнаете, что такое сибирское барокко, была ли здесь жизнь в бронзовом веке и как деревянный острог стал богатым городом Российской империи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15, 09:30, 10:30, 10:45, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:15, 19:45, 20:00
Описание экскурсии
Мы пройдёмся по набережной Ангары и старинной улице города. Рассмотрим старейшую в Сибири церковь 18 века и местный Белый дом. Я расскажу:
- Почему Иркутск — середина земли и третья столица России
- Кто такой бабр и почему его сделали символом города
- Где были стоянки древних людей
- Какие особенности у сибирского барокко
- Как купцы и простые люди создали в русской глубинке такую самобытную архитектуру
- Кто из писателей называл Иркутск интеллигентным городом
в понедельник в 08:15, 08:45, 10:00, 11:15, 11:30, 12:15, 13:30, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:30, 17:15, 18:00, 19:15, 19:45 и 20:15, во вторник в 10:15, 10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:45, в среду в 10:30, 10:45, 11:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:30, 17:15, 17:45, 18:00, 18:45 и 19:45, в четверг в 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 16:30, 17:45, 18:00, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу в 09:15, 09:30, 10:15, 10:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в субботу в 09:15, 09:30, 10:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 14:15, 14:45, 15:15, 16:30, 17:45, 18:15, 18:30, 18:45, 19:15 и 19:45, в воскресенье в 09:15, 10:30, 10:45, 11:30, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:30, 17:45, 18:00, 18:45, 19:15 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижней набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:15, 08:45, 10:00, 11:15, 11:30, 12:15, 13:30, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:30, 17:15, 18:00, 19:15, 19:45 и 20:15, во вторник в 10:15, 10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:45, в среду в 10:30, 10:45, 11:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:30, 17:15, 17:45, 18:00, 18:45 и 19:45, в четверг в 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 16:30, 17:45, 18:00, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу в 09:15, 09:30, 10:15, 10:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в субботу в 09:15, 09:30, 10:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 14:15, 14:45, 15:15, 16:30, 17:45, 18:15, 18:30, 18:45, 19:15 и 19:45, в воскресенье в 09:15, 10:30, 10:45, 11:30, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:30, 17:45, 18:00, 18:45, 19:15 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Иркутске
Живу в Иркутске всю жизнь. Выбрала профессию гида своим призванием. С удовольствием поделюсь с вами интересными фактами и яркой историей нашего города, путешествие получится запоминающимся. Город на Ангаре поражает своейЗадать вопрос
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