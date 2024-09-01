Когда: в понедельник в 08:15, 08:45, 10:00, 11:15, 11:30, 12:15, 13:30, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:30, 17:15, 18:00, 19:15, 19:45 и 20:15, во вторник в 10:15, 10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 и 19:45, в среду в 10:30, 10:45, 11:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:30, 17:15, 17:45, 18:00, 18:45 и 19:45, в четверг в 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 16:30, 17:45, 18:00, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу в 09:15, 09:30, 10:15, 10:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в субботу в 09:15, 09:30, 10:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 14:15, 14:45, 15:15, 16:30, 17:45, 18:15, 18:30, 18:45, 19:15 и 19:45, в воскресенье в 09:15, 10:30, 10:45, 11:30, 12:15, 12:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:30, 17:45, 18:00, 18:45, 19:15 и 20:00

Экскурсия длится около 2.5 часов