Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале

Эта экскурсия - отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени

5
1 отзыв
Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени.

Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления.

Это автопутешествие: мы не будем ходить с тяжелым рюкзаком, но увидим максимум интересных мест на юге Ольхона.
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале

Что вы увидите 🤩

  • Приленский тракт
  • Тажеранские степи
  • Юг Ольхона
  • Шаманка
  • Байкал
Об экскурсии
Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени. Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления. Это автопутешествие: мы не будем ходить с тяжелым рюкзаком, но увидим максимум интересных мест по дороге на о. Ольхон.
Программа
  • Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте.
  • Путевая экскурсия и обзор острова.
  • По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда, а еще мы увидим гору Ехэ-Ерд, где устраивают Ердынские игры.
Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир,
посещение одной из девяти святынь Азии - скалы Шаманки.
  • Вечером после насыщенного дня вернемся в Иркутск.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
24 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер туда-обратно
  • Остановки по маршруту на фотосъемку
Что не входит
  • Вход в национальный парк (300 руб. /чел.)
  • Питание (заказ в кафе по меню)
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно, по запросу

Виталина Б.
Виталина Б.
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