Об экскурсии

Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени. Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления. Это автопутешествие: мы не будем ходить с тяжелым рюкзаком, но увидим максимум интересных мест по дороге на о. Ольхон.

Программа

Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте.

Путевая экскурсия и обзор острова.

По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда, а еще мы увидим гору Ехэ-Ерд, где устраивают Ердынские игры.

Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир,

посещение одной из девяти святынь Азии - скалы Шаманки.