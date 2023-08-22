Целодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека

Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.

Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и приданий.

Он расположен в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов.

Вот: степные просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы.

Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.

Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.

И конечно же мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.

Урочище Песчаное («миниатюра» известной Бухты Песчаная). Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».

Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.

Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.

После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.

Переезд до турбазы. Окончание экскурсии.

Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов) 3800 рублей с человека.

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.

Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.

Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.

В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах.

Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.

Сарминское ущелье - ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека.

Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.

За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.

Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу.

Так рождается мощнейший ветер Сарма.

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней.

Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.

Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.

За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.

Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.

Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.

Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…

По Тажеранам к Анге -ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека.

Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга.

В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.

От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.

Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия.

Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.

Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.

Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд.

Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.

В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней.

История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.