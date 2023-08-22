Программа начнется с Иркутска и этнографического музея под открытым небом на берегу реки Ангара – Тальцы. А потом попадем в музей Байкала с его удивительным водным миром и обитателями.
Далее прогуляемся по Кругобайкальской железной дороге и вдоль берега Байкала по Большой Байкальской тропе.
А потом сменим городской пейзаж на бескрайние степи – дорога уведет в настоящую тайгу и перед Байкалом, тайга расступится, обнажив Тажеранские степи, пропитанные ветрами с ароматами трав.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск. Музей «Тальцы». Музей Байкала. Листвянка
Приветствуем в городе Иркутск!
Сбор группы:
- аэропорт (8-8.30 в аэропорту, напротив выдачи багажа, внутри здания);
- ЖД вокзал (9-9.30 у подъезда пригородные кассы, снаружи) с табличкой.
Завтрак, знакомство и обсуждение программы.
Экскурсия по городу Иркутск.
Иркутск – старинный Сибирский город с богатой историей и знаменитыми фамилиями.
Вы познакомитесь с графом Сперанским, графом Муравьевым-Амурским, купцами Сибиряковым, Сукачевым и многими знаменитыми личностями.
Переезд до музея «Тальцы».
Уникальный музей под открытым небом расположился на территории 67 га, был открыт 1969 году, когда при строительстве плотины ГЭС по Ангаре в зону затопления попали строения – памятники архитектуры 17 вв.
В будущий музей были перевезены не только Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, но и другие уникальные памятники истории и архитектуры Иркутской области.
18 июля 1980 г. музей деревянного зодчества принял первых посетителей.
Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Переезд до поселка Листвянка и встреча с Байкалом.
Мы доедем до того места, где берет свое начало Ангара, единственная река, вытекающая из Байкала.
В ее истоке стоит шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Он сдерживает могучие потоки реки, которая когда-то сбежала к своему возлюбленному Енисею.
Экскурсия в музей «Байкала».
Это настоящий НИИ.
Вы узнаете секрет чистоты байкальской воды и прогнозы на эволюцию самого глубокого озера.
В аквариуме живут гамарусы и губки, бычки и хариус, осетр, омуль и байкальская нерпа.
Прогулка по Листвянке.
На рыбном рынке попробуем байкальскую рыбку, выберем сувениры на память.
Обед во время экскурсии.
Размещение в отеле в Листвянке.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Прогулка по Кругобайкальской железной дороге
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ждет прогулка по Кругобайкальской железной дороге.
КБЖД – это уникальный памятник архитектуры.
Часто можно услышать второе название – «Золотая пряжка стального пояса России».
Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки.
Суточная скорость проходки составляла 40-50 см.
На 84 километра дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Полотно дороги проходит по берегу Байкала.
С одной стороны отвесные скалы, прерывающиеся зелеными оазисами, с другой стороны прозрачная синева озера, дышащая прохладой.
Обед-пикник во время экскурсии.
Во время привала можно искупаться и позагорать.
Возвращение в Листвянку.
Протяженность маршрута 15 километров.
Гид: да. Питание: завтрак, обед-пикник. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Прогулка на катере и Большая Байкальская тропа
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит длительная прогулка по берегу Байкала по Большой Байкальской тропе.
Большая Байкальская тропа – проект по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе, планируемая длина – 1800 км.
Но не бойтесь, мы пройдем лишь небольшую ее часть.
24 километра, по хорошей, оборудованной и безумно красивой тропе.
Сначала на катере мы отправляемся в поселок Большие Коты.
Это небольшой поселок, на берегу Байкала, автомобильной дороги сюда нет, добраться можно только по воде или пешком.
Он был основан в середине 19 века как деревня золотоискателей.
Добыча золота на месте, где расположен поселок, началась в 1842 В начале ХХ века там был организован прииск, на котором работали и каторжане, и вольнонаемные. Красивая уединенная деревня, прямо на берегу Байкала с живописным видом на Хамар Дабан.
От поселка тропа проходит вдоль Байкала по хвойному лесу.
Здесь пахнет сосновой хвоей и багульником.
Солнце играет сквозь кроны деревьев.
А байкальская вода слепит солнечными отблесками.
В пути мы будем проходить ручьи с вкусной водой.
Кстати, давным-давно здесь, в верховьях ручьев, добывали золото.
И довольно успешно.
В течение дня будем останавливаться на привалы и отдыхать.
Пить чай, настоянный на байкальских травах и любоваться природой.
В конце пути, после привала и отдыха, нам предстоит финальный подъем на перевал и спуск, и мы снова в Листвянке!
Отдых в отеле.
Протяженность пешей части – 24 км.
Тропа подходит практически для любого возраста и подготовки.
Главное условие – удобная обувь по ноге.
Гид: да. Питание: завтрак, обед-пикник. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Малое море
Завтрак в отеле.
Сдаем номера и отправляемся на побережье Малого моря.
В пути 320 км (примерно 4.5 часа).
Городской пейзаж сменится бескрайними степями, затем дорога уведет в настоящую тайгу и перед Байкалом, тайга расступится, обнажив Тажеранские степи.
Здесь гуляет ветер, насыщенный ароматами трав, небо сливается с Байкалом.
Прибытие и размещение в отеле.
Обед.
Пешеходная прогулка по побережью Малого моря.
Малое море – очень живописная местность.
Здесь прячутся многочисленные бухточки и заливы с галечными и песчаными пляжами, россыпи скальника напоминают спящих драконов.
Отовсюду видно голубую гладь байкальских вод, в которых отражаются отроги Байкальского хребта.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да. Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Свободный день
Вы можете самостоятельно погулять по побережью, любуясь природой Байкала, искупаться в его прозрачной воде, понежится на солнце на песчаном пляже или отправиться на предлагаемые экскурсии за дополнительную плату.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да (при заказе экскурсий).
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Свободный день
Вы можете самостоятельно погулять по побережью, любуясь природой Байкала, искупаться в его прозрачной воде, понежится на солнце на песчаном пляже или отправиться на предлагаемые экскурсии за дополнительную плату.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да (при заказе экскурсий).
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Переезд в Иркутск
Завтрак и обед в отеле.
12:00 Освобождение номеров.
14-14:30 Трансфер в Иркутск.
Размещение в отеле в г. Иркутск.
Свободное время для прогулок по вечернему городу.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Размещение: номер с удобствами комфорт/комфорт+.
Отъезд
Завтрак в отеле.
12:00 Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт/жд вокзал самостоятельно.
Гид: нет.
Питание: завтрак (ланч бокс при раннем выезде).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|июнь, сентябрь
|июль, август
|Комфорт
Иркутск (Лазурный берег, Яковлев, 130 отель или аналог), Листвянка (Бриз, Прибой или аналог), Малое море (Наратэй, Элдорадо или аналог).
|2-3-местное
|66 290
|69 730
|Доплата за 1-местное
|20 500
|20 500
|Комфорт +
Иркутск 4* (Марриотт, Байкал Форест, Централь или аналог), Листвянка (Маяк, Легенда Байкала или аналог), Малое море (Баяр, Эндемик или аналог).
Иркутск 3* (Империя, Иркутск или аналог), Листвянка (Маяк,
Легенда Байкала или аналог), Малое море (Баяр, Эндемик или аналог)
|2-3-местное
|74 290
|77 730
|Доплата за 1-местное
|22 000
|22 000
Варианты проживания
Отель «Baikal Forest»
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Отель «Матрешка»
Отель "Матрешка" расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель «Империя»
Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар.
Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты.
Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В ресторане гостиницы подают блюда русской и европейской кухни.
Отель «Бриз»
Отель "Бриз" располагается на улице Гудина в поселке Листвянка. До озера Байкал можно дойти за 10 минут. Постояльцы могут воспользоваться рядом дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номерной фонд состоит из двух- и трехместных номеров, которые полностью укомплектованы для продолжительного проживания. В ванной можно воспользоваться феном и средствами личной гигиены.
Отель «Маяк»
Отель расположен в поселке Листвянка. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера отеля «Маяк» оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане отеля «Маяк» с изысканной обстановкой подают блюда местной кухни.
Гостевой дом «Эльдорадо»
База отдыха "Эльдорадо" с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
В гостевом доме можно взять напрокат велосипед.
Гостевй дом «База отдыха Баяр»
Гостевой дом «База отдыха Баяр» расположен рядом с пляжем в поселке Сахюрта. К услугам гостей ресторан и бар. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По вечерам проводятся развлекательные программы.
Каждый номер с собственной ванной комнатой и платяным шкафом оснащен телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, во всех номерах есть чайник, а в некоторых оборудована кухня с микроволновой печью и варочной поверхностью.
По утрам в гостевом доме «База отдыха Баяр» подают континентальный завтрак или завтрак по меню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча в Иркутске
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе микроавтобусы/маршрутные микроавтобусы, Уаз на время экскурсий по побережью
- Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед-пикник4-6 день - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак, обед8 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед-пикник
- 3 день - завтрак, обед-пикник
- 4-6 день - завтрак, обед, ужин
- 7 день - завтрак, обед
- 8 день - завтрак
- Проживание 2/3-местное в гостиницах по программе благоустроенные номера: Листвянка, Малое море, Иркутск
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкетреккинг по Кругобайкальской Железной дороге (10км) треккинг по Большой Байкальской тропе до Больших Котов (24км)
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Треккинг по Кругобайкальской Железной дороге (10км)
- Треккинг по Большой Байкальской тропе до Больших Котов (24км)
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка
- Музей «Тальцы»
- Байкальский музей
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь, разношенная для треккинга. Не новая!
- головной убор: панама/кепка;
- ветронепродуваемая куртка;
- рюкзак для личных вещей на время треккинга (небольшой);
- термос или бутылка для воды (0,5-1л);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- внешний аккумулятор для телефона/фотоаппарата;
- купальные принадлежности;
- необходимые лекарства;
- палки, по-желанию;
- другие личные вещи и одежда, необходимые на все время отдыха.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие можно заказать дополнительные экскурсии на Малом море?
Целодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека
Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.
Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и приданий.
Он расположен в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов.
Вот: степные просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы.
Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И конечно же мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Урочище Песчаное («миниатюра» известной Бухты Песчаная). Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.
Переезд до турбазы. Окончание экскурсии.
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов) 3800 рублей с человека.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах.
Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье - ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека.
Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.
За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.
Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу.
Так рождается мощнейший ветер Сарма.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней.
Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.
Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.
Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…
По Тажеранам к Анге -ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека.
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга.
В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.
От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.
Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия.
Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.
Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.
Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд.
Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.
В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней.
История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я бы удалила слово "легкий" трекинг из названия тура- прогулка по Большой Байкальской тропе требует много сил, чтобы туристы были готовы к приличной нагрузке. Спасибо!