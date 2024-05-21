1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
«Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
«Трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе (280 км, время в пути около 6 часов)»
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ААлексей29 августа 2023Тур был супер, гид Ирина хорошо эрудированная девушка отвечала на всё вопросы даже если её ставили в тупик. Советую данный тур не пожалеете. В Ольхон влюбились всё участники тура с 20.08.2023 по 26.08.2023.
- ААнастасия22 августа 2023Отличная программа, интересные локации, чёткая организация во время тура, супер гид и очень профессиональные водители. Но необходимо поработать с объектами
- ВВиктория17 августа 2023Очень интересный тур. Хочется приехать еще раз.
- ААндрей17 августа 2023Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
- ММаргарита17 августа 2023Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
- ААнастасия15 августа 2023«Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации + свободный день на Ольхоне можно провести по своему усмотрению. Было круто!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 тура от 66 290 до 105 700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Иркутске с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Иркутска и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!