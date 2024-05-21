Туры на микроавтобусе в Иркутске с гидом по низким ценам

Найдено 4 тура в категории «На микроавтобусе» в Иркутске, цены от 66 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
«Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900 за человека
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
«Трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе (280 км, время в пути около 6 часов)»
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700 за человека
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000 за человека
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • А
    Алексей
    29 августа 2023
    Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
    Тур был супер, гид Ирина хорошо эрудированная девушка отвечала на всё вопросы даже если её ставили в тупик. Советую данный тур не пожалеете. В Ольхон влюбились всё участники тура с 20.08.2023 по 26.08.2023.
  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
    Отличная программа, интересные локации, чёткая организация во время тура, супер гид и очень профессиональные водители. Но необходимо поработать с объектами
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    размещения, особенно в Листвянке (по-моему Лагуна): сам гостевой дом хороший, комнаты просторные, уютные, но понятия сервиса нет вовсе- за 3 дня ни разу не вынесли мусор, завтрак скудный, приходилось выбивать еду, персонал не профессиональный. В Иркутске отель Лазурный берег хороший, условия размещения и сервис на высоком уровне, но сам отель зажат между заправкой и СТО, расположен далеко от центра, что создает дискомфорт. Я бы удалила слово "легкий" трекинг из названия тура- прогулка по Большой Байкальской тропе требует много сил, чтобы туристы были готовы к приличной нагрузке. Спасибо!

  • В
    Виктория
    17 августа 2023
    Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
    Очень интересный тур. Хочется приехать еще раз.
  • А
    Андрей
    17 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
  • М
    Маргарита
    17 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
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  • А
    Анастасия
    15 августа 2023
    Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
    «Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации + свободный день на Ольхоне можно провести по своему усмотрению. Было круто!
    «Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации«Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации«Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации«Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации«Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации«Байкальский странник» - отличный тур для знакомства с Байкалом для новичков. Успели посетить все топовые локации

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
  2. Два берега Байкала. Экскурсионный тур
  3. Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
  4. Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 тура от 66 290 до 105 700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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