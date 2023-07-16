Будем любоваться Байкалом и его живописными берегами, дышать чистым воздухом и наслаждаться единением с природой вдали от цивилизации. А ночёвки запланированы в комфортных условиях.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В гостевых домах, душ и туалет общие.
Питание. Включены 2 завтрака, 3 обеда (2 из которых в ланчбоксах), 2 ужина.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Переезд до Листвянки, поход до посёлка Большие Коты
Встречаемся и едем в посёлок Листвянка, где окажемся примерно через час. Отсюда начинается Большая Байкальская тропа, проходящая по территории Прибайкальского национального парка. Сегодня мы совершим треккинг до посёлка Большие Коты. Сначала дорога поведёт нас в гору (около 3,5 км), но силы будут потрачены не зря: с вершины откроется завораживающий вид на «священное море». Затем постепенно спустимся по серпантину к берегу и продолжим движение вдоль озера. Заключительный отрезок пути будем идти по галечному берегу и грунтовой дороге.
Всего за день пройдём около 22 километров и останемся в посёлке на ночь.
Треккинг от посёлка Большие Коты до кордона Прибайкальского национального парка
После завтрака — снова в путь! Пройдём вдоль берега до мыса Скрипер и поднимемся на него по серпантину — полюбуемся панорамой Байкала с высоты. Минуем осиновый лес, на мысе Соболев вновь возьмём курс наверх. После прогуляемся по каменистому пляжу и на Чаячьем утёсе преодолеем «Чёртов мост» — участок тропы, вырубленный в скале. Ещё немного пройдём вдоль берега и окажемся в пади Большой Кадильной, где находится кордон Прибайкальского национального парка.
Всего за день пройдём 11 километров, а на ночь разместимся в домиках на кордоне.
Поход до Большого Голоустного, возвращение в Иркутск
Сегодня держим путь в посёлок Большое Голоустное. Пройдём через Малую Кадильную пядь и урочище Ушканья падь. Полюбуемся крутыми склонами и гладью озера, живописными прибрежными лугами и могучими кедрами. Сможем увидеть редкие растения, которые существовали ещё до ледникового периода. Завершающую часть маршрута будем идти по грунтовой дороге.
Всего пройдём 15 километров. Вечером на автобусе вернёмся в Иркутск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гидом на протяжении всей программы
- Все трансферы и проезд на ракете/лодке
- Входные билеты и сборы в национальный парк
- Питание по программе
- Проживание в гостевых домах
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Дополнительное питание
- Возможна организация тура в любые даты по запросу
- Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 30 500 руб. за одного, если вас 4, то 26 000 руб., если 5 и более, то 23 500 руб