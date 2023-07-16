Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал

Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
За 3 дня мы пройдём по самой популярной и доступной части Большой Байкальской тропы — от Листвянки через посёлок Большие Коты до Большого Голоустного.

Будем любоваться Байкалом и его живописными берегами, дышать чистым воздухом и наслаждаться единением с природой вдали от цивилизации. А ночёвки запланированы в комфортных условиях.
5
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В гостевых домах, душ и туалет общие.

Питание. Включены 2 завтрака, 3 обеда (2 из которых в ланчбоксах), 2 ужина.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Переезд до Листвянки, поход до посёлка Большие Коты

Встречаемся и едем в посёлок Листвянка, где окажемся примерно через час. Отсюда начинается Большая Байкальская тропа, проходящая по территории Прибайкальского национального парка. Сегодня мы совершим треккинг до посёлка Большие Коты. Сначала дорога поведёт нас в гору (около 3,5 км), но силы будут потрачены не зря: с вершины откроется завораживающий вид на «священное море». Затем постепенно спустимся по серпантину к берегу и продолжим движение вдоль озера. Заключительный отрезок пути будем идти по галечному берегу и грунтовой дороге.

Всего за день пройдём около 22 километров и останемся в посёлке на ночь.

Переезд до Листвянки, поход до посёлка Большие КотыПереезд до Листвянки, поход до посёлка Большие КотыПереезд до Листвянки, поход до посёлка Большие КотыПереезд до Листвянки, поход до посёлка Большие КотыПереезд до Листвянки, поход до посёлка Большие Коты
2 день

Треккинг от посёлка Большие Коты до кордона Прибайкальского национального парка

После завтрака — снова в путь! Пройдём вдоль берега до мыса Скрипер и поднимемся на него по серпантину — полюбуемся панорамой Байкала с высоты. Минуем осиновый лес, на мысе Соболев вновь возьмём курс наверх. После прогуляемся по каменистому пляжу и на Чаячьем утёсе преодолеем «Чёртов мост» — участок тропы, вырубленный в скале. Ещё немного пройдём вдоль берега и окажемся в пади Большой Кадильной, где находится кордон Прибайкальского национального парка.

Всего за день пройдём 11 километров, а на ночь разместимся в домиках на кордоне.

Треккинг от посёлка Большие Коты до кордона Прибайкальского национального паркаТреккинг от посёлка Большие Коты до кордона Прибайкальского национального паркаТреккинг от посёлка Большие Коты до кордона Прибайкальского национального паркаТреккинг от посёлка Большие Коты до кордона Прибайкальского национального парка
3 день

Поход до Большого Голоустного, возвращение в Иркутск

Сегодня держим путь в посёлок Большое Голоустное. Пройдём через Малую Кадильную пядь и урочище Ушканья падь. Полюбуемся крутыми склонами и гладью озера, живописными прибрежными лугами и могучими кедрами. Сможем увидеть редкие растения, которые существовали ещё до ледникового периода. Завершающую часть маршрута будем идти по грунтовой дороге.

Всего пройдём 15 километров. Вечером на автобусе вернёмся в Иркутск.

Поход до Большого Голоустного, возвращение в ИркутскПоход до Большого Голоустного, возвращение в ИркутскПоход до Большого Голоустного, возвращение в ИркутскПоход до Большого Голоустного, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом на протяжении всей программы
  • Все трансферы и проезд на ракете/лодке
  • Входные билеты и сборы в национальный парк
  • Питание по программе
  • Проживание в гостевых домах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительное питание
  • Возможна организация тура в любые даты по запросу
  • Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 30 500 руб. за одного, если вас 4, то 26 000 руб., если 5 и более, то 23 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
Завершение: Иркутск, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
16 июля 2023
Все прошло замечательно, смело рекомендую!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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