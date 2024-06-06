Скала Шаманка – экскурсии в Иркутске

Найдено 7 экскурсий в категории «Скала Шаманка» в Иркутске, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон - жемчужина Байкала
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
17 отзывов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800 за человека
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Один день на Ольхоне в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
113 отзывов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500 за человека
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500 за человека
Красивейшее озеро Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Уже июнь, а я до сих пор под впечатлением от поездки на Байкал 14 февраля! Лед Байкала - безмерный космос! Восторг! Понравилось всё! Организация, маршрут, гид и водитель! Спасибо за осуществление мечты - я каталась на коньках по Байкалу 😍😌 Рекомендую!!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
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    более удачный день для поездки, как результат идеально спланированный маршрут. Локации, от которых захватывает дух, интересные истории, местная кухня, паром без очередей, только чайки), в какой-то момент казалось, что мы одни на острове… Если зимний Байкал случится в моей жизни - только с вами!!! Благодарю за перезагрузку!

    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до
  • А
    Арсений
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
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    красивым точкам, и удавалось прогуляться, чтобы больше посмотреть. И хотя вся экскурсия продлилась весь день, время пролетело незаметно. Спасибо большое за эту поездку на Ольхон!

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  • Д
    Дина
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
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    что они могут рассказать с большей любовью и интересом о родных местах, они ими живут, дышат и с лёгкостью могут передать эту атмосферу туристу, в отличие от экскурсоводов с заученным материалом! Можно было задавать любые вопросы и они не оставались без ответа! Гид много рассказывал про местность, про историю, возил по труднодоступным местам острова Ольхон, 12 ч с лишним в общей сложности обошлось всё, но зато как насыщенно! Не помню как звали гида, но парень молодец!:) Обязательно воспользуюсь данным сайтом ещё раз!:)

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  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Отличная экскурсия. Спасибо.
    Отличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. Спасибо
  • A
    Angela
    25 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
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    как поездка по времени занимает около 15 часов, то это немаловажно. По дороге обратно, Александр большей частью молчал, мы слушали музыку. Возможно это из-за усталости и необходимости внимания к дороге. А так было неплохо.

  • А
    Алла
    17 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.
  • М
    Маргарита
    7 января 2024
    Дикая красота Байкала
    День прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишина напротив горы Шамайки. Своеобразная
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    суета при переезде туристов на Ольхон. То же своеобразный калорит. Вкусный национальный обед. Разнообразные виды. Дальнейших успехов ребятам. Развития туризма. Всего хорошего.

    День прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишинаДень прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишинаДень прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишинаДень прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишинаДень прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишинаДень прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишина
  • Н
    Наталия
    6 января 2024
    Дикая красота Байкала
    Экскурсия индивидуальная проходила 3 января 2024 года, Гид - Ксения. Ксения приехала к нашему отелю без опозданий, вся поездка была интересной, увлекательной, а самое главное - безопасной. Ксения отлично водит машину. Экскурсия оставила только приятные воспоминания. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Скала Шаманка»

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  2. Набережная
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  5. Спасская церковь
  6. Ангара
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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