1 чел.
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10%
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500₽ за человека
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Уже июнь, а я до сих пор под впечатлением от поездки на Байкал 14 февраля! Лед Байкала - безмерный космос! Восторг! Понравилось всё! Организация, маршрут, гид и водитель! Спасибо за осуществление мечты - я каталась на коньках по Байкалу 😍😌 Рекомендую!!
- ССветлана5 июня 2024Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
- ААрсений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
- ДДина2 июня 2024Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
- ННиколай2 июня 2024Отличная экскурсия. Спасибо.
- AAngela25 марта 2024Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
- ААлла17 марта 2024Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.
- ММаргарита7 января 2024Дикая красота БайкалаДень прошел в хорошей дружеской обстановка. Ксения большая умничка. Байкал разнообразный. Очень понравилось. Особенно проникающая тишина напротив горы Шамайки. Своеобразная
- ННаталия6 января 2024Дикая красота БайкалаЭкскурсия индивидуальная проходила 3 января 2024 года, Гид - Ксения. Ксения приехала к нашему отелю без опозданий, вся поездка была интересной, увлекательной, а самое главное - безопасной. Ксения отлично водит машину. Экскурсия оставила только приятные воспоминания. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Скала Шаманка»
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