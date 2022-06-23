Анастасия — ваш гид в Иркутске

Привет! Я Настя - твой крутой и милый гид, создающий волшебную атмосферу в компании незнакомых людей и меняющий сознание в путешествиях ✨🌏 Маленький человек с большим сердцем, которое готово позаботиться о каждом. Знаете, я как мама: всегда накормлю, согрею и обниму! Если увижу, что вы чихнули, сразу прибегу с имбирным чаем и укутаю в тёплый шарф! Я считаю: главное не куда, а с кем! Общая цель, объединяющая незнакомых людей, делает из нас семью, с которой в конце так сложно прощаться!