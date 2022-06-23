Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней

Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления

Авторский тур
Для тех, кто мечтает побывать на Байкале и хочет посмотреть все места must see, мы подготовили очень активное и насыщенное приключение: за пять дней исследуем остров Ольхон с его легендами и фантастически красивыми мысами, прокатимся на катере к островам Малого моря, а еще доедем до Листвянки и насладимся видами на исток Ангары.

Вы увидите все места, которые считаются визитными карточками Байкала и публикуются на открытках: скала Шаманка, мыс Хобой, буддийская Ступа Просветления на острове Огой и живописные Узуры.
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Тур подходит любому возрасту: как юным, так и опытным путешественникам. Детям от 10 до 18 лет только в сопровождении взрослых.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, раннее утро
Завершение: Иркутск, после 17 часов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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