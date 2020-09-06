4 день

Малое Море. Бухта «Змеинка». Большой Байкал

После завтрака мы отправимся на Малое Море (250 км).

По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.

По пути мы сделаем несколько остановок, познакомимся с бурятскими традициями, увидим памятник орлу – тотемной птице Ольхонских бурят, а также памятник бродяге.

Прибытие на базу отдыха.

Заселение.

Обед.

После обеда – автомобильная экскурсия в бухту "Змеинка".

Едем на Большой Байкал – смотреть просторы великого озера.

В начале января лед только начинает схватывать в свои оковы Байкал, поэтому это удивительный период, когда можно увидеть не только первый лед, но еще и воду.

Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние просторы.

Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем пробурить лунку, для исследования первого льда Байкала.

И конечно же, выпьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами.

Питание: завтрак, обед, ужин.