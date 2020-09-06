Прибытие в Иркутск.
Сбор группы:
Гид с табличкой “Рождественское Байкальское путешествие”.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
После сбора группы, отправляемся на завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим музей деревянного зодчества “Тальцы”, далее п. Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня.
Посещение музея Байкала.
Затем экскурсия по Листвянке.
Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Дегустируем байкальскую рыбку с домашней настойкой.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номера, туркласс).
Обед во время экскурсии, ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян.
Курорт "Аршан" – горноклиматический.
Высокое стояние солнца и потрясающий воздух!
По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
Прибытие в Аршан, обед.
На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!
Мы же в Бурятии!
После обеда размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах и пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта "Аршан".
К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
После водопада – посещение Буддийского дацана “Бодхидхарма”.
Здесь проводятся службы и обучаются послушники.
Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца – слева на право.
Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи, и товары из Монголии.
Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак.
Отправление в пос. Жемчуг.
Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут.
Сейчас источник самоизливается, температура вод +38 градусов.
При желании можно искупаться в источнике (не забудьте взять с собой купальник).
Необычное чувство принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, на свежем морозном воздухе оставят незабываемое впечатление об этом удивительном курорте, расположенном в сердце Тункинской долины.
Выезд в Иркутск, обед в пути.
Заселение в отеле в Иркутске.
Питание: завтрак, обед.
После завтрака мы отправимся на Малое Море (250 км).
По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
По пути мы сделаем несколько остановок, познакомимся с бурятскими традициями, увидим памятник орлу – тотемной птице Ольхонских бурят, а также памятник бродяге.
Прибытие на базу отдыха.
Заселение.
Обед.
После обеда – автомобильная экскурсия в бухту "Змеинка".
Едем на Большой Байкал – смотреть просторы великого озера.
В начале января лед только начинает схватывать в свои оковы Байкал, поэтому это удивительный период, когда можно увидеть не только первый лед, но еще и воду.
Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние просторы.
Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем пробурить лунку, для исследования первого льда Байкала.
И конечно же, выпьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак на базе отдыха.
Свободный день.
За доп. оплату предлагаем Вам отправиться на экскурсии:
В любое время можно взять в аренду коньки и покататься по льду малого моря, которое к этому времени уже хорошо промерзнет.
А вечером, Вас будет ждать самая настоящая Сибирская Банька с вениками и чаем на сибирских травах.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак на базе отдыха.
Свободное время.
Обед.
Трансфер в Иркутск (250 км).
Ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00, размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Освобождение номеров до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха по маршруту
2-3-хместное размещение туристического класса, полностью благоустроенное.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Средние температуры зимы – 21°. Сильные морозы, до – 35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35 - 40°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°.
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по опредеоенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.