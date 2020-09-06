Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники

В этом зимнем туре Вы посетите все самые интересные и энергетически сильные места

5
1 отзыв
В этом зимнем туре Вы посетите все самые интересные и энергетически сильные места. Познакомитесь с местной религией, традициями и обычаями. Побываете в Республике Бурятии и в самой северной части дауро-монгольских степей. Увидите кристальный лед Байкала, ледяные торосы и заснеженные гольцы Саянских гор.

А также, испытаете наслаждение от прогулок по Тажеранским степям, сосновому лесу и купанию в горячих источниках под открытым небом. Все самое значимое в зимнем Байкальском путешествии.
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Рождественское Байкальское путешествие и горячие источники
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
При желании отведаем омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения
Бурятские бузы
Бурятские бузы
Попробуем национальные блюда бурятской кухни
Горячие источники Тункинской долины
Горячие источники Тункинской долины
Искупаемся в целебных горячих источниках и грязевых ваннах
Байкальский чай из самовара
Байкальский чай из самовара
Попьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами
Сибирская Банька
Сибирская Банька
Попаримся в самой настоящей бане с вениками и чаем на сибирских травах
Панорамы Большого Байкала
Панорамы Большого Байкала
Вдоволь полюбуемся Сибирскими просторами – степями, уютными бухтами и интересным рельефом

Программа тура по дням

1 день

Иркутск. Тальцы. Шаман-камень. Музей Байкала. Экскурсия по Листвянке

Прибытие в Иркутск.

Сбор группы:

  • с 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город;
  • с 9:00-9:30 на железнодорожном вокзале у выхода в город.

Гид с табличкой “Рождественское Байкальское путешествие”.

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

После сбора группы, отправляемся на завтрак.

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

По пути посетим музей деревянного зодчества “Тальцы”, далее п. Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня.

Посещение музея Байкала.

Затем экскурсия по Листвянке.

Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.

Дегустируем байкальскую рыбку с домашней настойкой.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номера, туркласс).

Обед во время экскурсии, ужин самостоятельно.

Питание: завтрак, обед.

Иркутск. Тальцы. Шаман-камень. Музей Байкала. Экскурсия по ЛиствянкеИркутск. Тальцы. Шаман-камень. Музей Байкала. Экскурсия по ЛиствянкеИркутск. Тальцы. Шаман-камень. Музей Байкала. Экскурсия по ЛиствянкеИркутск. Тальцы. Шаман-камень. Музей Байкала. Экскурсия по Листвянке
2 день

Тункинская долина. Водопады на р. Кынгарга. Дацан

Завтрак в гостинице.

Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян.

Курорт "Аршан" – горноклиматический.

Высокое стояние солнца и потрясающий воздух!

По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.

Прибытие в Аршан, обед.

На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!

Мы же в Бурятии!

После обеда размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах и пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.

Экскурсия проходит до первого водопада.

Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта "Аршан".

К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.

После водопада – посещение Буддийского дацана “Бодхидхарма”.

Здесь проводятся службы и обучаются послушники.

Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца – слева на право.

Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи, и товары из Монголии.

Ужин самостоятельно.

Питание: завтрак, обед.

Тункинская долина. Водопады на р. Кынгарга. ДацанТункинская долина. Водопады на р. Кынгарга. ДацанТункинская долина. Водопады на р. Кынгарга. ДацанТункинская долина. Водопады на р. Кынгарга. Дацан
3 день

Горячие источники и грязевые ванны. Иркутск

Завтрак.

Отправление в пос. Жемчуг.

Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут.

Сейчас источник самоизливается, температура вод +38 градусов.

При желании можно искупаться в источнике (не забудьте взять с собой купальник).

Необычное чувство принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, на свежем морозном воздухе оставят незабываемое впечатление об этом удивительном курорте, расположенном в сердце Тункинской долины.

Выезд в Иркутск, обед в пути.

Заселение в отеле в Иркутске.

Питание: завтрак, обед.

Горячие источники и грязевые ванны. ИркутскГорячие источники и грязевые ванны. ИркутскГорячие источники и грязевые ванны. ИркутскГорячие источники и грязевые ванны. Иркутск
4 день

Малое Море. Бухта «Змеинка». Большой Байкал

После завтрака мы отправимся на Малое Море (250 км).

По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.

По пути мы сделаем несколько остановок, познакомимся с бурятскими традициями, увидим памятник орлу – тотемной птице Ольхонских бурят, а также памятник бродяге.

Прибытие на базу отдыха.

Заселение.

Обед.

После обеда – автомобильная экскурсия в бухту "Змеинка".

Едем на Большой Байкал – смотреть просторы великого озера.

В начале января лед только начинает схватывать в свои оковы Байкал, поэтому это удивительный период, когда можно увидеть не только первый лед, но еще и воду.

Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние просторы.

Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем пробурить лунку, для исследования первого льда Байкала.

И конечно же, выпьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Малое Море. Бухта «Змеинка». Большой БайкалМалое Море. Бухта «Змеинка». Большой БайкалМалое Море. Бухта «Змеинка». Большой БайкалМалое Море. Бухта «Змеинка». Большой Байкал
5 день

Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату. Сибирская баня

Завтрак на базе отдыха.

Свободный день.

За доп. оплату предлагаем Вам отправиться на экскурсии:

  • Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала (хивус+ авто);
  • Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой (хивус+ авто);
  • Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями (хивус).

В любое время можно взять в аренду коньки и покататься по льду малого моря, которое к этому времени уже хорошо промерзнет.

А вечером, Вас будет ждать самая настоящая Сибирская Банька с вениками и чаем на сибирских травах.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату. Сибирская баняСвободный день. Экскурсии за дополнительную плату. Сибирская баняСвободный день. Экскурсии за дополнительную плату. Сибирская баняСвободный день. Экскурсии за дополнительную плату. Сибирская баня
6 день

Возвращение в Иркутск

Завтрак на базе отдыха.

Свободное время.

Обед.

Трансфер в Иркутск (250 км).

Ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00, размещение в гостинице.

Питание: завтрак, обед.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
7 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Окончание тура.

Освобождение номеров до 12:00.

Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха по маршруту

Варианты проживания

Гостиницы и базы отдыха

6 ночей

2-3-хместное размещение туристического класса, полностью благоустроенное.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча аэропорт/жд вокзал
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Проживание (2-3-хместное размещение) полностью благоустроенное
  • Баня
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение (комфорт) – 16 000 руб.
  • Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – стоимость 1 200 рублей/легковой автомобиль
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Необходимые одежда и обувь:
    • теплая и устойчивая обувь;
    • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
    • брюки - с такими же качествами что и куртка;
    • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
    • теплый двухслойный шарф;
    • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
    • термобелье;
    • флиска;
    • свитер, футболка;
    • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
  • Туристическое снаряжение
    • солнцезащитный крем;
    • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
    • термос (на свое усмотрение);
    • аптечка (личная);
    • так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
  • Документы
    • паспорт;
    • полис ОМС;
    • для детей - свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая будет погода?

Средние температуры зимы – 21°. Сильные морозы, до – 35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35 - 40°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°.

Если я путешествую один/одна?

Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.

Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по опредеоенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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