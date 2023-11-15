Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Групповой тур в Иркутске

Рождество на Байкале

4.7
3 отзыва
В этом туре Вы прокатитесь на коньках по первозданно чистому байкальскому льду, подниметесь на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье реки Ангары и полюбуетесь невероятной красоты видами с вершины мыса Хобой.

А также Вас ждет познавательная экскурсия в музей Байкала и интерактивное знакомство с его обитателями, загадочные поверья шаманов и легендарные места силы.
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Самый большой каток в мире!
Самый большой каток в мире!
Покатаемся на коньках по первозданно чистому байкальскому льду
Велопрогулка по льду
Велопрогулка по льду
По желанию совершим велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду
Вкуснейшая уха из омуля
Вкуснейшая уха из омуля
Попробуем необыкновенно вкусную уху из байкальского омуля
Оригинальный байкальский транспорт
Оригинальный байкальский транспорт
Будем рассекать на хивусе и УАЗиках по бескрайним просторам Байкала
Первый лёд
Первый лёд
Увидим кристальный лед, исследуем его узоры и многообразие

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Сахюрта

Встреча группы в 8:30 в аэропорту г. Иркутск, в 9:00 на ж/д вокзале.

Встретив всех участников группы и разместившись в микроавтобусе, мы отправимся к берегам озера Байкал.

По пути сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.

Это знаменитый туристический поселок, где у нас будет возможность посетить музей Байкала.

Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.

Далее нас ждет переезд в поселок Сахюрта.

После размещения на базе отдыха устроим знакомство и поделимся своими ожиданиями от этого путешествия.

Автобус: 400 км. Пешком: 4 км. Проживание: турбаза. Питание: ужин.

Иркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - Сахюрта
2 день

Сахюрта - мыс Крест - Сахюрта

Сегодня мы совершим прогулку на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.

Поднимемся и на соседнюю возвышенность с видом на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.

Это – первый и волнительный выход на лед Байкала, так что будем изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.

Пешком: 12 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.

Сахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - Сахюрта
3 день

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир

Сегодня мы покинем Сахюрту и отправимся на остров Ольхон, нас ждут переправа на хивусе (катер на воздушной подушке) и переезд на автобусе либо автомобиле повышенной проходимости.

Живописная дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы, в том числе Огой и Замогой.

На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.

После обеда посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.

В Хужире можно будет взять коньки в прокат, так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Внедорожный автотранспорт: 35 км + переправа на хивусах. Пешком: 1-2 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир
4 день

Хужир - мыс Хобой - Хужир

Сегодня мы совершим экскурсию на мыс Хобой, из-за качества дороги поедем на УАЗиках, что само по себе – то еще приключение!

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.

“Хобой” по-бурятски – клык, коренной зуб.

Мыс Хобой – необычайно живописное место острова Ольхон.

Одной из главных его особенностей являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.

Одно из них вы найдете в скале Дева.

Оно настолько велико, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

Внедорожный автотранспорт: 80 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед на мысе (уха из омуля).

Хужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - Хужир
5 день

Хужир

Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.

А в течение дня можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам (не входит в стоимость).

Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы обязательно соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.

Пешком: 4-10 км. Велосипед или коньки: 6-10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

ХужирХужирХужирХужирХужир
6 день

Хужир - Иркутск

После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь – в город Иркутск.

Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.

Внедорожный автотранспорт: 35 км + переправа на хивусах. Автобус: 250 км. Питание: завтрак.

Хужир - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах в пос. Сахюрта и пос. Хужир.

Варианты проживания

База «Белая усадьба» или аналогичная

2 ночи

Гостевые дома с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, душ и туалет в доме.

База «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичная

База «У Светланы» или аналогичная

3 ночи

Гостевой дом с 2-х местным размещением, душ и туалет в номере.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск - пос. Листвянка - пос. Сахюрта, пос. Сахюрта - г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
  • Трансфер пос. Сахюрта - пос. Хужир, пос. Хужир - пос. Сахюрта паромной переправой (хивусы) + автотранспортом повышенной проходимости
  • Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
  • Проживание на турбазах во время тура (2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире)
  • Завтраки на турбазах
  • Ужины на базе в Сахюрте
  • Обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля)
  • Инструкторское сопровождение
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Посещение музея Байкала
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание: обеды и ужины в Хужире (500-600 рублей за прием пищи)
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак 15-20 л. для прогулок;
  • коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а вот в Сахюрте – нет, поэтому мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
  • хоба (подпопник);
  • очки от солнца (маска горнолыжная);
  • химические грелки для рук и ног;

Одежда и обувь:

  • ботинки теплые зимние;
  • штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
  • шапка утепленная, теплый бафф;
  • балаклава (маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
  • носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
  • кофта утепленная (флисовая);
  • комплект термобелья;
  • нательное белье;
  • одежда для дома;
  • тапочки;

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
  • крем от загара;
  • термос (пригодится на экскурсионных выездах);
  • фотоаппарат (видеокамера);

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования;
  • деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Помню, сидя дома после Нового года (2023 г), я резко решила куда-нибудь сорваться и уехать на Рождество. Забронировала "Рождество на Байкале" и уже через сутки летела в Иркутск.
Встретили хорошо, но не понравилась машина, в которой путешествовали. В ней то слишком холодно, то слишком жарко - причем это зависит от того, где ты сидишь, потому что печка греет очень локально и неравномерно. Кто-то разувается и раздевается, потому что горячий воздух прямо на него, а кто-то ищет дополнительные носки, потому что ему дует от двери. В процессе путешествия с транспортом еще накладки - долго ждешь, часто опаздывает, а стоишь на холоде.

Хорошее простое питание, всего хватало. Чай и кофе всегда в доступе. Размещения - вроде всё хорошо, красиво и уютно, дома просторные, но выдавалось всего 1 не очень большое полотенце, что неудобно и не гигиенично. В одном из размещений всего 1 ванная на целый дом - очереди.

Красота Байкала - вот это то, что поражает. Я давно не видела хрустящего блестящего снега, настоящего мороза! Маршрут интересный, нужно много ходить, подниматься. После маршрута остается много времени (сходить особо некуда), занять себя бывает нечем, так что мы иногда играли в настолки или болтали, в один из вечеров даже варили глинтвейн! А когда приехали на о. Ольхон в нашем распоряжении еще была возможность ходить в кафе - к слову, очень уютные, а также возможность покататься на велосипеде или сходить в сувенирный магазин.

Понравились инструкторы - ребята отличные, внимательные, своё дело знают.
В общем и целом, я довольна туром. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Неля!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с транспортом. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации транспорта и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
10 янв 2023
Байкал - самое глубокое озеро в мире. Невероятно красивое, величественное и холодное. Тур прошел очень замечательно, попал не в сезон, поэтому людей было немного. Проживание не подкачало, кроме одного номера, где было довольно прохладно. Пейзажи, гроты - все было отлично. Жалко только, что в этом году было много снега и поэтому льда не видно.
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

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