Рыбалка на Ольхоне

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Тур к самому сердцу Байкала – острову Ольхон.

Красивейшие ледяные гроты, пещеры и наплески, катание на коньках и уникальная возможность познакомиться с настоящей подледной рыбалкой в теплом кемпинге на льду Байкала.
Рыбалка на Ольхоне
Рыбалка на Ольхоне
Рыбалка на Ольхоне
Ближайшие даты:
29
янв
31
янв
2
фев
5
фев
7
фев
9
фев
12
фев
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даты

Что вас ожидает:

Рыбалка на Байкале
Рыбалка на Байкале
Нас ждет рыбалка с профессиональным оборудованием и инструктором в теплом кемпинге
Катание на коньках
Катание на коньках
Ощутим чувство полета, катаясь на самом большом катке в мире
Величественный Хобой
Величественный Хобой
Отправимся исследовать северную часть острова Ольхон
Остров шаманов
Остров шаманов
Ольхон считается энергетически сильным местом и родиной первых шаманов

Программа тура по дням

1 день

Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе. Питание включено: ужин. Автотранспортом: примерно 300 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

ОльхонОльхонОльхонОльхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобойс остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км., без сопровождения гидом. Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Рыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-класс

Поездка в рыбацкий кемпинг на льду Байкала.

Рыбалка с профессиональным оборудованием и инструктором.

Катание на коньках.

Мастер-класс по приготовлению байкальской рыбы.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Автотранспортом: примерно 60 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Рыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-классРыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-классРыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-классРыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-класс
4 день

Южная часть острова Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом. Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
5 день

Отъезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. Автотранспортом: примерно 300 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе на о. Ольхон.

Стоимость на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

Обычные датыПраздничные даты с 19.02 по 26.02
Эконом (удобства на этаже)67 40070 300
Доплата за одноместное10 00012 000
Стандарт (удобства в номере)70 30073 200
Доплата за одноместное12 00014 000

Варианты проживания

Туристическая база «Набаймар»

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе, согласно выбранному варианту
  • Питание, указанное в программе: день 1: ужиндень 2-4: завтрак, обед, ужиндень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2-4: завтрак, обед, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: по Ольхонудень 4: По Ольхонудень 5: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: по Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: подледная рыбалкадень 3: мастер-класс по приготовлению расколоткидень 3: катание на конькахдень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: подледная рыбалка
  • День 3: мастер-класс по приготовлению расколотки
  • День 3: катание на коньках
  • День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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