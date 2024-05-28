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Авторский тур
13 дней
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
28 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Ольхоне
Начало: Иркутск
29 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 67 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЕЕлена2 марта 2023Путешествие на Байкал для настоящих мужчинОчень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Рыболовные туры»
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