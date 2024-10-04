Однодневная поездка на лед в декабре, январе, апреле к самым красивым ледовым локациям на дату экскурсии.
Едем в сторону острова Ольхон в поисках чистого льда, посмотрим метановые пузыри, заберёмся на видовые точки посмотрим как мощь Байкала застыла на отвесных берегах.
Едем в сторону острова Ольхон в поисках чистого льда, посмотрим метановые пузыри, заберёмся на видовые точки посмотрим как мощь Байкала застыла на отвесных берегах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия на Ольхон
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, которая займет от 12 до 14 часов. Этот маршрут проходит от Иркутска до живописного острова Ольхон и обратно, предоставляя вам возможность насладиться красотой природы и уникальными пейзажами.
Маршрут экскурсии
- Старт из Иркутска
- Путешествие по живописным местам
- Посещение острова Ольхон
- Возвращение в Иркутск
Если вы уже забронировали жилье на острове, мы можем оставить вас там, чтобы вы могли насладиться отдыхом в этом удивительном месте. Не упустите возможность провести время на природе, исследуя все красоты Ольхона!
Что вас ждет
Во время экскурсии вы сможете:
- Увидеть уникальные природные ландшафты
- Погрузиться в атмосферу местной культуры
- Получить незабываемые впечатления от общения с природой
Мы гарантируем, что эта экскурсия станет для вас ярким событием, которое останется в памяти надолго. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Байкала и его окрестностей!
Каждый день с 08:00 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Бугульдейка
- Тажеранские степи
- Малое Море
- Остров Ольхон
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Национальный парк (от 160 р/чел)
- Питание
- Съемка с квадрокоптера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, отдаленные районы оговариваются отдельно
Завершение: Иркутск, Листвянка, Сахюрта, Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08:00 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут зависит от ледовой обстановки на дату экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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