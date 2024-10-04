Самый красивый лёд на Байкале

Однодневная поездка на лед в декабре, январе, апреле к самым красивым ледовым локациям на дату экскурсии.

Едем в сторону острова Ольхон в поисках чистого льда, посмотрим метановые пузыри, заберёмся на видовые точки посмотрим как мощь Байкала застыла на отвесных берегах.
Самый красивый лёд на Байкале
Самый красивый лёд на Байкале
Самый красивый лёд на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия на Ольхон

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, которая займет от 12 до 14 часов. Этот маршрут проходит от Иркутска до живописного острова Ольхон и обратно, предоставляя вам возможность насладиться красотой природы и уникальными пейзажами.

Маршрут экскурсии

  • Старт из Иркутска
  • Путешествие по живописным местам
  • Посещение острова Ольхон
  • Возвращение в Иркутск

Если вы уже забронировали жилье на острове, мы можем оставить вас там, чтобы вы могли насладиться отдыхом в этом удивительном месте. Не упустите возможность провести время на природе, исследуя все красоты Ольхона!

Что вас ждет

Во время экскурсии вы сможете:

  • Увидеть уникальные природные ландшафты
  • Погрузиться в атмосферу местной культуры
  • Получить незабываемые впечатления от общения с природой

Мы гарантируем, что эта экскурсия станет для вас ярким событием, которое останется в памяти надолго. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Байкала и его окрестностей!

Каждый день с 08:00 утра

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • П. Бугульдейка
  • Тажеранские степи
  • Малое Море
  • Остров Ольхон
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Национальный парк (от 160 р/чел)
  • Питание
  • Съемка с квадрокоптера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, отдаленные районы оговариваются отдельно
Завершение: Иркутск, Листвянка, Сахюрта, Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08:00 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Маршрут зависит от ледовой обстановки на дату экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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