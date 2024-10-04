Однодневная поездка на лед в декабре, январе, апреле к самым красивым ледовым локациям на дату экскурсии. Едем в сторону острова Ольхон в поисках чистого льда, посмотрим метановые пузыри, заберёмся на видовые точки посмотрим как мощь Байкала застыла на отвесных берегах.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия на Ольхон

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, которая займет от 12 до 14 часов. Этот маршрут проходит от Иркутска до живописного острова Ольхон и обратно, предоставляя вам возможность насладиться красотой природы и уникальными пейзажами.

Маршрут экскурсии

Старт из Иркутска

Путешествие по живописным местам

Посещение острова Ольхон

Возвращение в Иркутск

Если вы уже забронировали жилье на острове, мы можем оставить вас там, чтобы вы могли насладиться отдыхом в этом удивительном месте. Не упустите возможность провести время на природе, исследуя все красоты Ольхона!

Что вас ждет

Во время экскурсии вы сможете:

Увидеть уникальные природные ландшафты

Погрузиться в атмосферу местной культуры

Получить незабываемые впечатления от общения с природой

Мы гарантируем, что эта экскурсия станет для вас ярким событием, которое останется в памяти надолго. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Байкала и его окрестностей!