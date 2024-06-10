Описание экскурсии
Что вас ожидает
В 230 км от Иркутска, в устье речки, славном пузырями во льду и белым мрамором на сопках, находится селение Бугульдейка. В отличие от Ольхона, до него пока ещё не добрался массовый туризм.
Ледяное искусство Байкала
Зимой вы увидите здесь все виды льда — узорчатый ковёр простирается аж до горизонта. Мы покажем самые удивительные красоты этой местности: метановые пузырьки, застывшие в ледовом покрывале цветы, водоросли и листочки. А ещё рассмотрим мятник, или колобовник, тарельник, или чашник, гологлядку и гвоздики — и всё это не из справочника по ботанике, а названия форм льда!
Кроме того, мы обязательно отправимся на поиски так называемого байкальского дзена. И да, он тоже связан с ледяными творениями.
Заповедная красота Байкала
Летом этот маршрут любят покорители вершин, именно здесь находится конечная точка Большой Байкальской тропы. Вы полюбуетесь цветами, диковинными птицами и насекомыми. Лёд растает и покажет душу этой красивой бухты.
Мраморный каньон
Прогуляемся по лесной тропе к местам, где люди черпают силу и загадывают желания. Одна из таких локаций — гигантский Мраморный карьер, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и Бугульдейку в таёжной красоте.
Байкальская сиеста
А ещё вас ждёт отдых на безлюдном берегу Байкала, где можно просто насладиться видами и зарядиться энергией священного озера. В живописном месте устроим дружеский пикник с закусками и чаем из байкальских трав, а летом по желанию группы приготовим шашлык.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто устал от городской суеты и хочет уединиться, покататься по самому гладкому льду на Байкале и увидеть один из крупнейших мраморных карьеров в мире. Летом это место живописно и наиболее уединённо. Можно насладиться купанием и просто помедитировать.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Иркутска и обратно, чай, крепкий напиток и что-то сладенькое
- В зависимости от количества участников поездка проходит на минивэне Toyota Wish (до 5 пассажиров), Mitsubishi Delica (до 6 человек) или Toyota HiAce (до 10 человек)
- Если вы хотите покататься на коньках, вы можете арендовать их у нас — 500 руб. за пару на весь день
- Летом мы можем приготовить шашлык, пока вы будете купаться или наслаждаться видами (500 руб. с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 900 ₽