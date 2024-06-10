Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале

Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Устали от топовых локаций, и вам кажется, что вы уже всё видели? Нам есть, чем вас удивить! Вас ждут места, о которых знают даже не все иркутяне. Вы побываете на
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крупнейшем катке Байкала. Именно здесь лёд самый красивый и чистый, а всё побережье усыпано пузырьками, как звёздами. Насладитесь заповедной природой. Откроете тайные уголки, где можно черпать силу и загадывать желания. А летом искупаетесь в озере.

Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В 230 км от Иркутска, в устье речки, славном пузырями во льду и белым мрамором на сопках, находится селение Бугульдейка. В отличие от Ольхона, до него пока ещё не добрался массовый туризм.

Ледяное искусство Байкала

Зимой вы увидите здесь все виды льда — узорчатый ковёр простирается аж до горизонта. Мы покажем самые удивительные красоты этой местности: метановые пузырьки, застывшие в ледовом покрывале цветы, водоросли и листочки. А ещё рассмотрим мятник, или колобовник, тарельник, или чашник, гологлядку и гвоздики — и всё это не из справочника по ботанике, а названия форм льда!

Кроме того, мы обязательно отправимся на поиски так называемого байкальского дзена. И да, он тоже связан с ледяными творениями.

Заповедная красота Байкала

Летом этот маршрут любят покорители вершин, именно здесь находится конечная точка Большой Байкальской тропы. Вы полюбуетесь цветами, диковинными птицами и насекомыми. Лёд растает и покажет душу этой красивой бухты.

Мраморный каньон

Прогуляемся по лесной тропе к местам, где люди черпают силу и загадывают желания. Одна из таких локаций — гигантский Мраморный карьер, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и Бугульдейку в таёжной красоте.

Байкальская сиеста

А ещё вас ждёт отдых на безлюдном берегу Байкала, где можно просто насладиться видами и зарядиться энергией священного озера. В живописном месте устроим дружеский пикник с закусками и чаем из байкальских трав, а летом по желанию группы приготовим шашлык.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто устал от городской суеты и хочет уединиться, покататься по самому гладкому льду на Байкале и увидеть один из крупнейших мраморных карьеров в мире. Летом это место живописно и наиболее уединённо. Можно насладиться купанием и просто помедитировать.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Иркутска и обратно, чай, крепкий напиток и что-то сладенькое
  • В зависимости от количества участников поездка проходит на минивэне Toyota Wish (до 5 пассажиров), Mitsubishi Delica (до 6 человек) или Toyota HiAce (до 10 человек)
  • Если вы хотите покататься на коньках, вы можете арендовать их у нас — 500 руб. за пару на весь день
  • Летом мы можем приготовить шашлык, пока вы будете купаться или наслаждаться видами (500 руб. с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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