Устали от топовых локаций, и вам кажется, что вы уже всё видели? Нам есть, чем вас удивить! Вас ждут места, о которых знают даже не все иркутяне. Вы побываете на

крупнейшем катке Байкала. Именно здесь лёд самый красивый и чистый, а всё побережье усыпано пузырьками, как звёздами. Насладитесь заповедной природой. Откроете тайные уголки, где можно черпать силу и загадывать желания. А летом искупаетесь в озере.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В 230 км от Иркутска, в устье речки, славном пузырями во льду и белым мрамором на сопках, находится селение Бугульдейка. В отличие от Ольхона, до него пока ещё не добрался массовый туризм.

Ледяное искусство Байкала

Зимой вы увидите здесь все виды льда — узорчатый ковёр простирается аж до горизонта. Мы покажем самые удивительные красоты этой местности: метановые пузырьки, застывшие в ледовом покрывале цветы, водоросли и листочки. А ещё рассмотрим мятник, или колобовник, тарельник, или чашник, гологлядку и гвоздики — и всё это не из справочника по ботанике, а названия форм льда!

Кроме того, мы обязательно отправимся на поиски так называемого байкальского дзена. И да, он тоже связан с ледяными творениями.

Заповедная красота Байкала

Летом этот маршрут любят покорители вершин, именно здесь находится конечная точка Большой Байкальской тропы. Вы полюбуетесь цветами, диковинными птицами и насекомыми. Лёд растает и покажет душу этой красивой бухты.

Мраморный каньон

Прогуляемся по лесной тропе к местам, где люди черпают силу и загадывают желания. Одна из таких локаций — гигантский Мраморный карьер, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и Бугульдейку в таёжной красоте.

Байкальская сиеста

А ещё вас ждёт отдых на безлюдном берегу Байкала, где можно просто насладиться видами и зарядиться энергией священного озера. В живописном месте устроим дружеский пикник с закусками и чаем из байкальских трав, а летом по желанию группы приготовим шашлык.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто устал от городской суеты и хочет уединиться, покататься по самому гладкому льду на Байкале и увидеть один из крупнейших мраморных карьеров в мире. Летом это место живописно и наиболее уединённо. Можно насладиться купанием и просто помедитировать.

Организационные детали