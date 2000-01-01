Галина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Лед Байкала: взгляд изнутри. Замерзая, вода Сибирского моря 🌊 образует фантастические ледовые лабиринты, тоннели и пещеры, которые вам предстоит исследовать. Водная толща Байкала настолько прозрачна, что у вас возникнет ощущение полета в невесомости. Только снующие мимо косяки рыбешек, неторопливые нерпы и колоссальные ледяные своды напомнят, что вы не в космосе — а на глубине крупнейшего озера планеты.

Безопасное погружение. Спускаться на дно озера мы будем в 50 — 200 метрах от берега. Сначала вы пройдете подробный инструктаж, привыкнете к экипировке, после чего погрузитесь в воды Байкала. С вами на глубину отправятся инструктор, который будет страховать и контролировать погружение, а также человек, который поможет вам надеть гидрокостюм и подготовит место спуска.

Кому подойдет дайвинг

Погружение под лед Байкала будет интересно и новичкам, и опытным дайверам. Независимо от вашего уровня подготовки, наш инструктор погружается с вами.

Организационные детали