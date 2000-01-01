Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Подлёдный дайвинг на Байкале

Погрузиться на дно Сибирского моря и взглянуть сквозь прозрачный лед с глубины

Галина
Галина – экскурсионное агентство из Иркутска
Приготовьтесь оказаться по ту сторону Байкала! В компании опытного инструктора и помощника вы погрузитесь под лед великого озера: увидите хрустальные лабиринты и пещеры, понаблюдаете за подводной жизнью, а если повезет, даже встретите очаровательных нерп.

Мы будем контролировать каждый этап спуска, чтобы сделать его для вас безопасным, комфортным и впечатляющим.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 19 000 ₽ за экскурсию

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Подлёдный дайвинг на Байкале
Подлёдный дайвинг на Байкале

Что вас ожидает

Лед Байкала: взгляд изнутри. Замерзая, вода Сибирского моря 🌊 образует фантастические ледовые лабиринты, тоннели и пещеры, которые вам предстоит исследовать. Водная толща Байкала настолько прозрачна, что у вас возникнет ощущение полета в невесомости. Только снующие мимо косяки рыбешек, неторопливые нерпы и колоссальные ледяные своды напомнят, что вы не в космосе — а на глубине крупнейшего озера планеты.

Безопасное погружение. Спускаться на дно озера мы будем в 50 — 200 метрах от берега. Сначала вы пройдете подробный инструктаж, привыкнете к экипировке, после чего погрузитесь в воды Байкала. С вами на глубину отправятся инструктор, который будет страховать и контролировать погружение, а также человек, который поможет вам надеть гидрокостюм и подготовит место спуска.

Кому подойдет дайвинг

Погружение под лед Байкала будет интересно и новичкам, и опытным дайверам. Независимо от вашего уровня подготовки, наш инструктор погружается с вами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение профессионального инструктора; экипировка (баллоны, утяжелители, грузовые пояса, гидрокостюм, ласты, полнолицевая маска).
  • Отдельно по вашему желанию оплачивается подводная видеосъемка — 2000 рублей
  • Дайвинг не предполагает экскурсионного сопровождения: погружаться с вами будут инструктор и сопровождающий из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в поселке Листвянка
Подлёдный дайвинг на Байкале
Подлёдный дайвинг на Байкале
Подлёдный дайвинг на Байкале
Подлёдный дайвинг на Байкале
Подлёдный дайвинг на Байкале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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Галина проводит ещё 3 экскурсии

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