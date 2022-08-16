В Виктория

Вот только сейчас собралась с мыслями, чтобы написать отзыв. Вчера эмоции меня переполняли, я уж не говорю про нашего гостя) Все в восторге от Вас, от Ваших рассказов, от Вас, как от человека идёт невероятная энергия!) Я очень вам благодарна, за всё, что показали и рассказали) Успехов и процветания Вам)