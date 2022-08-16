Поездка на горных три озера, которых называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу.
Одно из озёр возникло в результате таянии ледников, а два других — oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт.
Одно из озёр возникло в результате таянии ледников, а два других — oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт.
Описание трансферЧто вас ожидает: В дороге вы узнаете историю Култукского тракта, увидите Байкал со смотровой площадки в Култуке, прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Теплое. И сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха. Важная информация:
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.
Ежедневно с 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Култук
- Живописный култукский тракт
- Три озера: Изумрудное, Теплое, Сказка
- Горная вершина Шапка Мономаха
- Черные реликтовые тополя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда-обратно
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Входной билет на территорию парка июнь - 500 р, июль, август - 1000 р/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вот только сейчас собралась с мыслями, чтобы написать отзыв. Вчера эмоции меня переполняли, я уж не говорю про нашего гостя) Все в восторге от Вас, от Ваших рассказов, от Вас, как от человека идёт невероятная энергия!) Я очень вам благодарна, за всё, что показали и рассказали) Успехов и процветания Вам)
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