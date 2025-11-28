Байкал — особая точка на карте мира: здесь сформировалась уникальная экосистема и атмосфера, сотканная из древних преданий, самобытной культуры и духовных традиций местных народов. Вы познакомитесь с природой и историей края, посетите смотровую площадку и музей. В тёплый сезон прокатитесь по озеру на катере, зимой — на хивусе. А в местном кафе попробуете Байкал на вкус.
- Набережная Листвянки — подышим свежим воздухом и полюбуемся панорамами
- Байкальский музей — осматривая коллекцию, вы узнаете об истории изучения озера, его флоре и фауне
- Поездка по канатной дороге — с вершины камня Черского (725 м) вам откроются виды на Байкал, исток Ангары и Листвянку
- Путешествие по Байкалу — катаясь на катере летом и осенью, вы прочувствуете магию и величие моря-озера, а зимой исследуете его на хивусе (катер на воздушной подушке)
- Обед в уютном кафе — также вы попробуете аутентичные блюда местной кухни
Мы расскажем:
- О богатой истории и культуре Байкала
- Уникальной экосистеме озера, его флоре и фауне, а также важности Байкала для региона и всей планеты
- Древних легендах и мифах, связанных с этим священным местом, таинственных существах, обитающие в водах озера, и роли Байкала в жизни местных народов
- Влиянии природных условий на быт жителей Листвянки
- Традициях и ремёслах, которые передаются из поколения в поколение
- Истории Листвянки как туристического центра, развитии рыболовства и экотуризма в регионе
- Экологических проблемах, с которыми сталкивается Байкал сегодня, и мерах, предпринимаемых для их решения
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
- Дополнительные расходы: обед — средний чек 1000 ₽, билет в музей — 600 ₽ с чел., катание на хивусе — от 1500 ₽, катере — от 1000 ₽, канатная дорога — 350 ₽ с чел., прокат коньков — 600 ₽ за пару в день (о необходимости аренды просьба сообщить заранее)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
